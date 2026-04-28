集成 AI 智能体是中间件面临的最新挑战和机遇。利用中间件 iPaaS 实现 AI 的运营化。
孤立的旧版中间件工具在未集成时会拖慢业务增长。业务运营越来越需要数据在 API、应用程序集成、B2B、文件传输和事件等集成中间件之间无缝流动。现在，AI 智能体作为一种新型“智能中间件”增加了新的复杂性和机遇，它需要与现有中间件进行连接。 在 AI 时代，Integration Platform as a Service (iPaaS) 不再是奢侈品， 而是降低复杂性并作为业务生产力基础的必需品。
现代中间件解决方案现在需要全面的 AI 和智能体型支持。各组织正寄望于 AI 智能体来助力增长。首席执行官们正在大力投资，然而 95% 的 AI 试点项目在进入生产阶段之前就停滞了。¹
现代中间件必须在一个平台内支持广泛的连接和集成模式。 这使得组织能够集中、 标准化和优化中间件，以提升业务生产力。
现代中间件解决方案需要促进连接和集成生产力。 解决方案应包含无代码、低代码、专业代码以及 AI 助手，以简化和加速中间件项目。
端到端地保护中间件需要在所有 环境中实施 一致的 安全 策略和控制。
现代中间件基础设施需要同时支持运营数据集成和大规模数据移动。IBM 提供解决方案来满足中间件的主要需求。
将中间件集成技术整合到单一平台中，可以从多个方面倍增生产力：
单一的 集成中间件层，还可以帮助您将新的 AI 智能体部署、管理和集成到任何 业务流程中，从而成为整个组织实现智能体型生产力的推动因素
数据量持续增长。以安全合规的方式，将大量数据在正确的时间移动到正确的位置，仍然是每个组织持续的关键任务需求。
利用 AI 实现 B2B 交互现代化，加速与任何贸易伙伴的接入，无论他们使用的是新系统、旧系统还是复杂系统。将您的 B2B 与其他中间件轻松集成，作为任何业务流程的一部分，可靠地交换 EDI 文档。
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专有的 FASP 技术可将数据传输速度提升高达 100 倍，内置加密技术确保端到端的传输安全。
医疗保健：符合 HIPAA 标准的患者数据传输
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1） Challapally、Aditya、Chris Pease、Ramesh Raskar 和 Pradyumna Chari。《生成式 AI 鸿沟：2025 年企业 AI 状况》。MIT NANDA，2025 年 7 月。