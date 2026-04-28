孤立的旧版中间件工具在未集成时会拖慢业务增长。业务运营越来越需要数据在 API、应用程序集成、B2B、文件传输和事件等集成中间件之间无缝流动。现在，AI 智能体作为一种新型“智能中间件”增加了新的复杂性和机遇，它需要与现有中间件进行连接。 在 AI 时代，Integration Platform as a Service (iPaaS) 不再是奢侈品， 而是降低复杂性并作为业务生产力基础的必需品​。