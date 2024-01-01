IBM Verify Identity 为有关用户访问组织数据和应用程序的决定增加深入的背景信息、情报和安全性。

IBM Verify Governance 利用生命周期、合规和分析功能，提供、审计并报告关于用户访问情况与活动的信息。

IBM Verify Privilege Manager 以最低权限和应用程序控制阻止利用恶意软件发起的攻击，这对于 IT 支持团队来说易如反掌，同时也会提供无缝的使用体验。

IBM Verify Privilege Vault 确定并保护整个企业的所有服务、应用程序、管理和 root 用户帐户。