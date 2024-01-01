通过混合多云的现代数据安全来集中管理数据可视化，实现合规策略自动化运行，发现并应对各种威胁。
实施针对现代数据环境设计的数据活动监控以及合规审计和报告解决方案。
通过模块加密标记化和密钥管理解决方案保护数据并遵守隐私法规。
在所有环境中实现对敏感和受管制数据（结构化和非结构化）的准确、可扩展和集成式发现和分类。
集中、精简和自动执行加密密钥管理。
扫描您的数据环境以检测是否存在漏洞，并接收建议的补救措施。
通过动态数据风险控制中心，使高管能够评估风险。
为有关用户访问组织数据和应用程序的决定增加深入的背景信息、情报和安全性。
利用生命周期、合规和分析功能，提供、审计并报告关于用户访问情况与活动的信息。
以最低权限和应用程序控制阻止利用恶意软件发起的攻击，这对于 IT 支持团队来说易如反掌，同时也会提供无缝的使用体验。
确定并保护整个企业的所有服务、应用程序、管理和 root 用户帐户。
将风险信心注入 IAM 系统，在平衡授权需求的同时抵御恶意主体的攻击行为。
IBM zSecure Admin
增强 IBM RACF 的安全管理、用户管理和合规性。
IBM zSecure Alert
监控大型机的外部和内部安全威胁，减少安全管理操作并增强系统可用性。
IBM zSecure Audit
衡量并验证大型机安全策略的有效性，以减少错误并提高服务质量。
IBM zSecure CICS Toolkit
将大型机安全管理功能添加到 CICS 环境中。
IBM zSecure Command Verifier
提供额外的安全层，有助于在处理之前将每个 IBM RACF 命令与安全策略进行比较。
IBM zSecure Manager for RACF z/VM
自动审核、最大限度地降低威胁并验证 IT 合规性，以简化虚拟机环境中固有的复杂网络安全管理。
IBM zSecure Visual
检测并报告大型机上的安全性事件和暴露。
IBM Z Multi-Factor Authentication
通过向 z/OS 登录过程添加认证因子，帮助降低风险并保护数据。