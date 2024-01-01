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通过情报分析、欺诈保护和移动安全解决方案帮助保护您的组织
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坐在一排台式电脑后面的人

数据安全

使用可扩展的现代数据安全平台保护敏感数据，并满足跨多个云环境的合规需求。
了解有关数据安全的更多信息
IBM Guardium® Insights

通过混合多云的现代数据安全来集中管理数据可视化，实现合规策略自动化运行，发现并应对各种威胁。

IBM Guardium® Data Protection

实施针对现代数据环境设计的数据活动监控以及合规审计和报告解决方案。

IBM Guardium® Data Encryption

通过模块加密标记化和密钥管理解决方案保护数据并遵守隐私法规。

IBM Guardium® Discover and Classify

在所有环境中实现对敏感和受管制数据（结构化和非结构化）的准确、可扩展和集成式发现和分类。

IBM Guardium® Key Lifecycle Manager

集中、精简和自动执行加密密钥管理。

IBM Guardium® Vulnerability Assessment

扫描您的数据环境以检测是否存在漏洞，并接收建议的补救措施。

IBM Data Risk Manager

通过动态数据风险控制中心，使高管能够评估风险。

身份和访问权限管理 (IAM)

获取适用于当今混合多云环境的智能 IAM 解决方案。

 
了解关于身份和访问管理 (IAM) 的更多信息
IBM Verify Identity

为有关用户访问组织数据和应用程序的决定增加深入的背景信息、情报和安全性。

IBM Verify Governance

利用生命周期、合规和分析功能，提供、审计并报告关于用户访问情况与活动的信息。

IBM Verify Privilege Manager

以最低权限和应用程序控制阻止利用恶意软件发起的攻击，这对于 IT 支持团队来说易如反掌，同时也会提供无缝的使用体验。

IBM Verify Privilege Vault

确定并保护整个企业的所有服务、应用程序、管理和 root 用户帐户。

IBM Verify Trust

将风险信心注入 IAM 系统，在平衡授权需求的同时抵御恶意主体的攻击行为。

移动安全

阻止任何设备上的移动安全威胁。

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IBM MaaS360 通过全面的企业移动管理解决方案保护企业对数据和应用程序的移动访问，助您保护所有移动设备、应用程序和内容。 探索 MaaS360

威胁检测和响应

使用行业先进的内部部署套件更快地检测和消除威胁。
了解有关威胁检测和响应的更多信息
IBM QRadar® SIEM

启用智能安全分析，获取切实可行的洞察成果，从容应对各类最严重威胁。

IBM QRadar® SOAR

准备并帮助您的组织有效协调对网络威胁的响应。

IBM QRadar EDR

使用智能自动化和人工智能 (AI) 近乎实时地检测并修复已知和未知威胁。

欺诈保护

在客户的全渠道之旅中检测欺诈行为。

 
了解有关欺诈保护的更多信息
IBM Trusteer Pinpoint Detect

提供无缝、安全的客户体验，具有多个安全层，有助于防范金融网络犯罪。

IBM Trusteer Pinpoint Assure

识别并评估创建新数字帐户的欺诈意图。

IBM Trusteer Mobile

访问本机移动 Web 应用程序的嵌入式安全库。

IBM Trusteer Rapport

通过检测并防止金融机构中的恶意软件感染和发起网络钓鱼攻击，以保护零售和商业客户。

大型机安全

在高度安全的平台上帮助保护云、移动和大数据应用程序。

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 IBM  zSecure Admin

增强 IBM RACF 的安全管理、用户管理和合规性。

 探索 zSecure Admin

 IBM zSecure Alert

监控大型机的外部和内部安全威胁，减少安全管理操作并增强系统可用性。

 探索 zSecure Alert

 IBM zSecure Audit

衡量并验证大型机安全策略的有效性，以减少错误并提高服务质量。

 探索 zSecure Audit

IBM zSecure CICS Toolkit

将大型机安全管理功能添加到 CICS 环境中。

 探索 zSecure CICS Toolkit

 IBM zSecure Command Verifier

提供额外的安全层，有助于在处理之前将每个 IBM RACF 命令与安全策略进行比较。

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 IBM zSecure Manager for RACF z/VM

自动审核、最大限度地降低威胁并验证 IT 合规性，以简化虚拟机环境中固有的复杂网络安全管理。

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IBM zSecure Visual

检测并报告大型机上的安全性事件和暴露。

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IBM Z Multi-Factor Authentication

通过向 z/OS 登录过程添加认证因子，帮助降低风险并保护数据。

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采取后续步骤

探索 IBM 网络安全产品的灵活付款计划，帮助您更快启动项目并提高投资回报率。

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