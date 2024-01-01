新的业务环境提出了新的挑战：如何在满足客户期望的同时实现数字化增长？随着数字化发展，您的公司出现欺诈的风险有多大？
欺诈和网络攻击正在变得日益复杂，通过利用企业漏洞，会给像您这样的企业造成巨大损失。网络罪犯平均每年窃取 330 亿条个人数据记录，造成 6 万亿美元的损失。当然了，您可能有一些工具和应用程序可以提供帮助，但现有的欺诈检测软件非常复杂且经过定制，彼此之间不能很好地集成。一些组织可能会使用来自多达 40 个供应商的多达 85 个工具，因此会增加 IT 堆栈的复杂性并且需要处理的数据太多。
您如何应对这种复杂性和数据过多的问题？IBM Security® 欺诈预防解决方案。IBM Security 有助于简化您的欺诈预防工作并建立数字身份信任，从而在整个用户旅程中提供顺畅、持续的认证，以创造积极的用户体验。
了解为什么 IBM Security® Trusteer® 在最新的《领导力指南针：减少欺诈情报平台》中被评为全面领先者。
通过零信任风险管理模型，您将会了解，相应的用户在适当的条件下有权访问正确的数据。
通过及早发现欺诈模式，提前应对不断变化的监管要求和公司审计。
轻松集成安全、无缝的用户体验和客户旅程，同时为最终用户提供更多控制权并实现业务增长。
IBM Security Trusteer 是一系列云服务和端点设备软件，可帮助实时评估风险、检测各种类型的欺诈、建立身份、执行用户认证并防范恶意用户。
网络钓鱼攻击是恶意违规的第四大常见原因，因此保护组织并防止网络钓鱼非常重要，而且还需要能够在发生违规或欺诈活动时快速修复影响。
IBM 勒索软件防护解决方案和专家可以帮助您检查深度安全分析、集成安全工具以深入了解威胁，并为您的团队准备应对策略。
揭示有关网络威胁参与者及其动机的时间敏感型洞察，以便您可以阻断当前的威胁和可疑活动，同时通过网络威胁搜寻解决方案增强应对未来威胁和可疑活动的安全算法。
通过检测和调查这些威胁并使用内部威胁安全解决方案应对攻击，保护您的组织免受恶意或无意的内部威胁。
借助 IBM 威胁情报解决方案，您获得的不仅仅是相关指标和警报。您还可以获得有关高风险威胁、数据点和攻击者的最新准确情报及其工作原理和防御方法。