跨数字渠道的实时欺诈检测
检测开户风险
检测受损和易受攻击的设备
防范金融恶意软件和网络钓鱼
IBM Trusteer 是一系列云服务和端点设备软件，它有助于评估风险、检测欺诈、落实身份并对用户进行身份验证。它是 IBM Security 产品服务组合的一部分。
2023 年，各组织发现因利用身份而引起的网络攻击激增 71%。查看新报告，了解如何能够最好地保护身份。
KuppingerCole 领导力指南针 - 了解为什么 Trusteer 在最新的《领导力指南针：减少欺诈情报平台》中荣膺全面领先者。
正如 Forrester TEI 报告中所述，Trusteer 可带来 156% 的投资回报率。¹
欺诈检测率超过 90%。
欺诈警报率低于 0.05%。
利用先进的 AI 和机器学习，以透明方式识别未经授权的访问和活动。
通过实时评估建立跨组织且切实可行的洞察。
实现从开户到现有用户旅程的移动与网络跨渠道覆盖。
面对影响银行业的欺诈企图不断上升，BoursoBank 用 Trusteer 武装自己，尽可能地保护客户。
Banco Santander 使用 Trusteer Rapport 帮助客户确保其详细信息的安全。