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IBM Trusteer 解决方案

跨所有渠道验证客户身份、检测欺诈行为并防范恶意用户

Trusteer 平台界面插图
通过 AI 驱动的实时欺诈检测，提供无缝的客户体验并建立数字身份信任

跨数字渠道的实时欺诈检测
无缝评估新访客数字身份的身份风险

检测开户风险

通过实时设备风险评估促进移动增长

检测受损和易受攻击的设备

帮助金融机构检测和预防金融恶意软件感染和网络钓鱼攻击

防范金融恶意软件和网络钓鱼
优化安全性和客户体验

IBM Trusteer 是一系列云服务和端点设备软件，它有助于评估风险、检测欺诈、落实身份并对用户进行身份验证。它是 IBM Security 产品服务组合的一部分。

 

IBM® Trusteer 解决方案可帮助您在全渠道客户旅程中检测欺诈行为、验证用户身份，并建立身份信任。Trusteer 使用基于云的智能、AI机器学习 ，全方位识别新客户和现有客户，同时改善用户体验。数百家领先组织依靠 Trusteer 协助保障客户的数字化旅程，并为业务增长提供支持。
2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数

2023 年，各组织发现因利用身份而引起的网络攻击激增 71%。查看新报告，了解如何能够最好地保护身份。
报告

KuppingerCole 领导力指南针 - 了解为什么 Trusteer 在最新的《领导力指南针：减少欺诈情报平台》中荣膺全面领先者。
产品
IBM Trusteer Pinpoint Detect

利用 AI、行为生物识别和机器学习智胜帐户接管企图。

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IBM Trusteer Pinpoint Assure

通过无缝评估新数字身份和访客数字身份的风险，帮助推动数字转型。

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IBM Trusteer Mobile

通过实时且准确的设备健康与会话风险评估，促进您的移动业务增长。

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IBM Trusteer Rapport

检测和修复恶意软件并识别网络钓鱼攻击。

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为何选择 Trusteer 156%

正如 Forrester TEI 报告中所述，Trusteer 可带来 156% 的投资回报率。¹

 立即注册，获取报告 >90%

欺诈检测率超过 90%。

 <0.05%

欺诈警报率低于 0.05%。
优势 持续保障数字身份

利用先进的 AI 和机器学习，以透明方式识别未经授权的访问和活动。

 

 可扩展且敏捷化的云平台

通过实时评估建立跨组织且切实可行的洞察。

 单一在线欺诈检测解决方案

实现从开户到现有用户旅程的移动与网络跨渠道覆盖。

行业用例

安全的数字银行登录和交易 使用行为生物识别技术，快速识别并阻止数字银行客户的欺诈性登录和交易，同时避免对客户体验造成不必要的干扰。以透明的方式建立用户概要文件，并持续验证在线身份，区分真实用户和欺诈者。
与客户建立可信赖的数字关系 从客户开设帐户的那一刻起，便开始进行用户验证，减少用户受挫和放弃情况的发生。全面的机器学习分析，可持续评估用户行为和会话是否存在欺诈风险。
成功案例 BoursoBank 如何保护客户免受欺诈

面对影响银行业的欺诈企图不断上升，BoursoBank 用 Trusteer 武装自己，尽可能地保护客户。

 Banco Santander 如何通过实时网络安全智胜银行欺诈行为

Banco Santander 使用 Trusteer Rapport 帮助客户确保其详细信息的安全。
资源 Forrester Total Economic Impact™ 研究

Forrester 研究了企业通过部署 IBM Security Trusteer 可获得的潜在投资回报率。

 Android 中 Web(View) 攻击的概览

IBM Security Trusteer 研究人员已发现针对 Android 且正在取代传统覆盖手段的金融移动恶意软件的新趋势。

 数字身份信任

无论您属于哪个行业，跨渠道提供顺畅的客户体验都是数字化增长的关键所在。
采取后续步骤

与 Trusteer 专家讨论您的欺诈检测和数字身份信任用例。

 
更多探索方式 文档 支持 社区 防欺诈解决方案
脚注

1 “IBM Security Trusteer 的总体经济影响”，Forrester Research，2020 年 3 月