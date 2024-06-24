打击欺诈现在还有两个额外要求：保护个人数据的机密性和确保最佳的客户体验。为了协助完成这项使命，BoursoBank 选择使用 IBM® Security Trusteer 解决方案。

网上银行客户越来越容易受到欺诈。虽然通过双因素身份验证等手段加强了安全保护，但黑客使用的方法也在不断变化。网络钓鱼占所有案件的一半以上。客户会收到一封电子邮件，看起来像是来自银行机构的正式文件。这封电子邮件实际上指向一个欺诈网站，当客户尝试登录时，该网站会窃取客户的访问代码。黑客也可以拨打电话。他们利用从互联网上收集到的个人信息，说服客户透露他们的个人密码或进行操作，使黑客能够进入受害者的账户或个人电脑。英国国家经济和统计研究所 (INSEE) 2021 年底发布的一项研究显示，35% 的欧洲互联网用户曾遭遇过网络钓鱼，30% 的人在其互联网接入设备上发现了恶意软件。

BoursoBank 拥有超过500 万客户，优先考虑打击欺诈和保护客户。这些问题会影响公司的运营、财务以及在客户和合作伙伴心目中的形象。

反欺诈措施的实施是一个复杂的过程：BoursoBank 有近 1000 项在线帐户管理措施，监控范围非常广泛。出于保密原因，BoursoBank 不允许反欺诈解决方案访问客户的个人数据，因此分析是基于连接过程中确保安全的技术或行为标准。此外，截止日期必须很短，既要避免给合法咨询账户的客户带来不便，又要迅速打击任何欺诈企图。