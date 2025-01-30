新的业务环境提出了新的挑战：如何在满足客户期望的同时实现数字化增长？随着数字化发展，您的公司出现欺诈的风险有多大？

欺诈和网络攻击正在变得日益复杂，通过利用企业漏洞，会给像您这样的企业造成巨大损失。网络罪犯平均每年窃取 330 亿条个人数据记录，造成 6 万亿美元的损失。当然了，您可能有一些工具和应用程序可以提供帮助，但现有的欺诈检测软件非常复杂且经过定制，彼此之间不能很好地集成。一些组织可能会使用来自多达 40 个供应商的多达 85 个工具，因此会增加 IT 堆栈的复杂性并且需要处理的数据太多。

您如何应对这种复杂性和数据过多的问题？IBM® Security 欺诈预防解决方案。IBM Security 有助于简化您的欺诈预防工作并建立数字身份信任，从而在整个用户旅程中提供顺畅、持续的认证，以创造积极的用户体验。