内部威胁检测解决方案

保护您的组织免受可访问网络的内部人员的恶意或无意威胁
预约一对一 X-Force 介绍会 IBM 被 IDC 评为 TDR 领导者
表示威胁检测和响应的平面插图
AI 驱动的威胁检测和事件响应 

内部威胁是指能够合法访问组织网络的内部人员因不当使用访问权限而对组织造成损害。潜在的内部威胁可能难以发现，大多数此类威胁长达几个月或几年都没有被注意到。

根据 IBM 的“2024 年数据泄露成本报告”，由恶意内部人员发起的数据泄露成本最高，平均约为 499 万美元，高于数据泄露的平均成本 488 万美元高。正因如此，内部风险管理和内部威胁防御是所有网络安全计划的重要组成部分。

无论内部威胁是来自恶意的现任或前任员工，还是凭据被盗的承包商，安全团队都必须快速准确地检测到可疑活动和数据泄露事件，展开调查并应对可能造成破坏的攻击。
2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数

2023 年，70% 的网络攻击针对关键基础设施行业。查看新报告，更深入地了解攻击者的策略。
与合作伙伴协作抵御网络威胁，获得 24x7 全天候防御，并借助 AI 技术加快威胁检测和响应 获取 2024 年 X-Force 云威胁态势报告
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优势
整合并分析用户行为

通过近乎实时的分析功能，检测恶意内部人员和凭证泄露。
探索并了解特权访问

识别并保护企业范围内的所有服务、应用程序、管理员和根账户。
主动评估内部威胁流程

了解员工会如何应对攻击，以及他们是否遵循既定的报告策略。
内部威胁检测解决方案
Woman in data center programing mainframe on a digital tablet.
用户行为分析 (UBA)
了解可能预示着活跃内部威胁的异常行为。
Shot of a young businessman using a laptop and computer during a late night at work
本地或云端特权访问管理
发现并控制整个企业中所有类型的特权账户。
Young businesswoman using computer at desk in office
进攻性安全服务解决方案
通过对手模拟、控制调整和社会工程服务来测试您的人员和流程。
Man sitting in office, working late in his start-up company
勒索软件防范
保护组织的敏感数据免受勒索软件威胁的侵害，防止这类数据被恶意勒索软件劫持。
客户案例
San Francisco Downtown with the major skyscrapers includes Lumina, 181 Fremont, Salesforce Tower and more. Aerial short-distance photo.
加快网络威胁检测和响应
Novaland 可以整合数据、分析日志和确定网络安全事件优先级，从而加快威胁补救。
Large transport ship and view of the harbor. High angle view on Cargo crane container terminal
阻止海上恶意软件和勒索软件攻击
一家国际海运公司在卫星连接受限的船只上部署自动化端点安全防护机制。
视频演示
视频

当威胁行为者在您的 AWS 环境中活跃时，每一分钟都至关重要。发生影响业务的安全事件时，IBM QRadar MDR 服务与 IBM X-Force 事件响应团队配合，有助于确保将损害降至最低。

 演示

观看演示，了解 QRadar Suite 如何在连接现有管理工具的开放安全平台上提供统一的分析师体验、高级 AI 和自动化功能，以此加快响应速度。
内部威胁防护服务
Technicians using digital tablet in computer server room
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资源

2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数

了解如何保护员工和数据免受网络攻击。深入分析攻击者的策略和建议，以主动保护您的组织。
2024 年 X-Force 云威胁态势报告

获取关键洞察和实用策略，利用最新威胁情报保护您的云资产。
您的安全程序是否受到 PDR 的影响？

碎片化检测和响应 (PDR) 可通过多种方式体现。如果您的组织符合任一症状，那么应该着手解决 PDR 问题。
什么是内部威胁？

有权合法访问您的资产并有意或无意滥用您的资产的用户均会构成内部威胁。

采取后续步骤

连接检测工具。实现 SOC 自动化。确保组织获得更多时间，用以处理最重要的事务。立即深入了解 QRadar Suite，或安排时间与专家讨论贵组织的独特 IT 安全需求以及如何防范未知威胁。