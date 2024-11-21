内部威胁检测解决方案

内部威胁是指能够合法访问组织网络的内部人员因不当使用访问权限而对组织造成损害。潜在的内部威胁可能难以发现，大多数此类威胁长达几个月或几年都没有被注意到。

根据 IBM 的“2024 年数据泄露成本报告”，由恶意内部人员发起的数据泄露成本最高，平均约为 499 万美元，高于数据泄露的平均成本 488 万美元高。正因如此，内部风险管理和内部威胁防御是所有网络安全计划的重要组成部分。

无论内部威胁是来自恶意的现任或前任员工，还是凭据被盗的承包商，安全团队都必须快速准确地检测到可疑活动和数据泄露事件，展开调查并应对可能造成破坏的攻击。