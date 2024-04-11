IBM Trusteer Rapport 通过一个受管理的浏览器扩展，提供针对恶意软件和网络钓鱼攻击的端点保护。它是 Trusteer 系列产品（属于 IBM Security 产品服务组合）的一部分。
IBM Trusteer Rapport 是一款高级端点保护解决方案，旨在保护用户免受金融恶意软件和网络钓鱼攻击。凭借业界领先的技术，Trusteer Rapport 旨在从桌面设备中删除恶意软件，并通过防止客户进入网络钓鱼网站来保护他们。Trusteer Rapport 提供广泛的安全解决方案，可帮助您的组织降低成本、增强欺诈检测和预防，并提供无缝的客户体验。
2023 年，各组织发现因利用身份而引起的网络攻击激增 71%。查看新报告，了解如何能够最好地保护身份。
KuppingerCole 领导力指南针 - 了解为什么 Trusteer 在最新的《领导力指南针：减少欺诈情报平台 (FRIP)》中被评为全面领先者。
将 Trusteer Rapport 与 Pinpoint Detect 搭配使用，从而删除桌面恶意软件。
大幅减少与恶意软件和网络钓鱼攻击相关的欺诈损失。
利用行业领先的技术和全球威胁情报，协助保护您的客户免受金融恶意软件和网络钓鱼攻击。
使用 Rapport 进行设备清理，从而降低欺诈检测后的运营成本。
通过有针对性的网络钓鱼活动，使用 Rapport 来预防帐户接管 (ATO) 攻击。
Trusteer Rapport 使用 AI、高级分析和机器学习，检测和保护用户免受网络钓鱼攻击，且全程仅需几分钟。相比之下，反网络钓鱼删除服务则需数小时时间。
Trusteer Rapport 拥有专门的安全研究团队，可持续分析数据以发现新威胁。当团队发现这些新威胁时，针对这些新威胁的防护措施便会添加到产品中。
Trusteer Rapport 使用先进的恶意软件检测技术，并得到从数百万个端点收集的数据的增强，旨在保护客户的设备。
通过基于云的智能（由 AI 和已获专利的机器学习功能提供支持），Trusteer 可提供一种整体方法来识别新客户和现有客户，而不会对用户体验产生负面影响。
Forrester 显示，通过 IBM Security Trusteer 进行欺诈检测，3 年的投资回报率可达 156%。
IBM Security Trusteer 研究人员已发现针对 Android 且正在取代传统覆盖手段的金融移动恶意软件的新趋势。
无缝评估新身份和访客数字身份的风险。
通过无缝的数字欺诈检测功能，智胜帐户接管企图。
访问本机移动 Web 应用程序的嵌入式安全库。
获取关于本产品最常见问题的回答。
在当今的威胁形势下，各大公司通常必须在安全性和客户体验之间进行权衡。借助数字身份信任技术，公司便可衡量风险和信任以确保客户的数字旅程安全，同时还可提供更好的数字体验。
请访问下方的支持链接以查看系统要求。
Trusteer Rapport 图标（绿色或灰色）应会显示在浏览器的地址栏中。当您访问受 Trusteer Rapport 保护的页面时，该图标会显示为绿色。当您访问不受 Trusteer Rapport 保护的页面时，该图标将显示为灰色。
一般来说，软件即服务 (SaaS) 解决方案可提供快速、轻松部署的能力。SaaS 部署还允许 Trusteer 采用敏捷、持续的威胁防护功能，此功能利用 AI 和分析来识别新的威胁和攻击模式。
请点击下方链接，查看经 Trusteer Rapport 测试且兼容的第三方软件列表。
是的，Trusteer Rapport 支持屏幕朗读器、放大软件和其他辅助技术。您需要在屏幕朗读器兼容模式下安装 Trusteer Rapport。