主页 安全性 Trusteer Rapport IBM Trusteer Rapport
帮助金融机构在线上渠道内检测和预防金融恶意软件感染和网络钓鱼攻击
带挂锁和安全盾牌的银行插图
保护客户端桌面免受金融恶意软件和网络钓鱼的侵害

IBM Trusteer Rapport 通过一个受管理的浏览器扩展，提供针对恶意软件和网络钓鱼攻击的端点保护。它是 Trusteer 系列产品（属于 IBM Security 产品服务组合）的一部分。

 

IBM Trusteer Rapport 是一款高级端点保护解决方案，旨在保护用户免受金融恶意软件和网络钓鱼攻击。凭借业界领先的技术，Trusteer Rapport 旨在从桌面设备中删除恶意软件，并通过防止客户进入网络钓鱼网站来保护他们。Trusteer Rapport 提供广泛的安全解决方案，可帮助您的组织降低成本、增强欺诈检测和预防，并提供无缝的客户体验。
2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数

2023 年，各组织发现因利用身份而引起的网络攻击激增 71%。查看新报告，了解如何能够最好地保护身份。
报告

KuppingerCole 领导力指南针 - 了解为什么 Trusteer 在最新的《领导力指南针：减少欺诈情报平台 (FRIP)》中被评为全面领先者。
查看 Forrester TEI 报告中的潜在投资回报率
优势 恶意软件删除和清理

将 Trusteer Rapport 与 Pinpoint Detect 搭配使用，从而删除桌面恶意软件。

 

 成本削减

大幅减少与恶意软件和网络钓鱼攻击相关的欺诈损失。

 欺诈检测和预防

利用行业领先的技术和全球威胁情报，协助保护您的客户免受金融恶意软件和网络钓鱼攻击。

 

 降低运营成本

使用 Rapport 进行设备清理，从而降低欺诈检测后的运营成本。

 

 

 高度敏感的帐户保护

通过有针对性的网络钓鱼活动，使用 Rapport 来预防帐户接管 (ATO) 攻击。

 

 
功能 自动网络钓鱼检测和保护

Trusteer Rapport 使用 AI、高级分析和机器学习，检测和保护用户免受网络钓鱼攻击，且全程仅需几分钟。相比之下，反网络钓鱼删除服务则需数小时时间。

 

 全球威胁情报服务

Trusteer Rapport 拥有专门的安全研究团队，可持续分析数据以发现新威胁。当团队发现这些新威胁时，针对这些新威胁的防护措施便会添加到产品中。

 金融恶意软件防护

Trusteer Rapport 使用先进的恶意软件检测技术，并得到从数百万个端点收集的数据的增强，旨在保护客户的设备。
资源 IBM Trusteer 概述视频：落实身份。建立信任

通过基于云的智能（由 AI 和已获专利的机器学习功能提供支持），Trusteer 可提供一种整体方法来识别新客户和现有客户，而不会对用户体验产生负面影响。

 IBM Trusteer 的 Total Economic Impact™

Forrester 显示，通过 IBM Security Trusteer 进行欺诈检测，3 年的投资回报率可达 156%。

Android 中 Web(View) 攻击的概览

IBM Security Trusteer 研究人员已发现针对 Android 且正在取代传统覆盖手段的金融移动恶意软件的新趋势。
了解 Banco Santander 如何使用 Trusteer Rapport 帮助客户确保其详细信息的安全。 阅读成功案例
相关产品 IBM Trusteer Pinpoint Assure

无缝评估新身份和访客数字身份的风险。

 IBM Trusteer Pinpoint Detect

通过无缝的数字欺诈检测功能，智胜帐户接管企图。

 IBM® Trusteer Mobile SDK

访问本机移动 Web 应用程序的嵌入式安全库。

常见问题

获取关于本产品最常见问题的回答。



在当今的威胁形势下，各大公司通常必须在安全性和客户体验之间进行权衡。借助数字身份信任技术，公司便可衡量风险和信任以确保客户的数字旅程安全，同时还可提供更好的数字体验。

请访问下方的支持链接以查看系统要求。

查看系统要求

Trusteer Rapport 图标（绿色或灰色）应会显示在浏览器的地址栏中。当您访问受 Trusteer Rapport 保护的页面时，该图标会显示为绿色。当您访问不受 Trusteer Rapport 保护的页面时，该图标将显示为灰色。

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一般来说，软件即服务 (SaaS) 解决方案可提供快速、轻松部署的能力。SaaS 部署还允许 Trusteer 采用敏捷、持续的威胁防护功能，此功能利用 AI 和分析来识别新的威胁和攻击模式。

请点击下方链接，查看经 Trusteer Rapport 测试且兼容的第三方软件列表。

查看软件兼容性

是的，Trusteer Rapport 支持屏幕朗读器、放大软件和其他辅助技术。您需要在屏幕朗读器兼容模式下安装 Trusteer Rapport。

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采取后续步骤

与专家讨论 Trusteer 如何适应您的欺诈预防策略。

 
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