IBM® Trusteer Mobile 通过设备风险因素分析、行为异常检测和持久移动设备 ID，保护本机 iOS 和 Android 应用程序。IBM Trusteer Mobile 已完全集成到 Pinpoint 云风险平台中。
IBM Trusteer Mobile 有助于近乎实时地检测设备和会话风险，通过使用高级分析，协助维护嵌有该应用程序的完整性。Trusteer Mobile 可对设备进行评估，以确定其是否受到恶意软件、远程访问木马 (RAT) 和手机短信窃取应用程序等恶意行为者的危害，或是通过越狱和 root、覆盖攻击等方式而受到危害。它使用先进技术持续处理其他跨渠道指标，例如行为异常、导航差异和网络钓鱼妥协证据。
2023 年，各组织发现因利用身份而引起的网络攻击激增 71%。查看新报告，了解如何能够最好地保护身份。
KuppingerCole 领导力指南针 - 了解为什么 Trusteer 在最新的《领导力指南针：减少欺诈情报平台 (FRIP)》中被评为全面领先者。
在访问移动应用程序之前，检测并评估与移动设备、帐户和连接相关的风险。
根据硬件和软件属性，生成持久的移动设备 ID，且该 ID 可适应应用程序重新安装。
通过 Pinpoint Cloud 可伸缩的机器学习和 AI 功能，关联在线和移动银行风险数据，以进行移动风险检测。
自动更新的风险评估可检测移动威胁。
Trusteer Mobile SDK 包含 root/越狱检测功能，可帮助确定是否安装了修改版本的操作系统。
Trusteer Mobile SDK 支持证书固定（也称为 SSL 锁定或增强型证书颁发机构安全），以协助检测和阻止此类攻击。
Trusteer Mobile 提供一组 API，会原生集成到您的移动银行应用程序，提供实时风险分析和覆盖攻击检测。
Trusteer Mobile 可检测来自虚拟机或模拟器的交易，并就是否允许、限制或拒绝用户或设备访问提供可操作的建议。
Trusteer Mobile SDK 可通过生成一个持久移动设备 ID（基于硬件和软件属性，且可适应应用程序重新安装）来协助检测新的、伪造的（代理）和已知的犯罪设备。
Trusteer 本机用户行为生物特征分析功能，使用设备遥测以及内置的加速器和动作传感器来保护用户身份。
Trusteer Mobile 可检测设备上已安装的恶意移动远程访问工具，以及实时远程访问会话。
该全球联盟提供移动情报，其中包括运营商情报和已知欺诈者情报。
Trusteer Mobile 可检测设备上的风险，例如恶意软件、重新打包的应用程序或是已 root/越狱的设备。
通过基于云的智能（由 AI 和已获专利的机器学习功能提供支持），Trusteer 可提供一种整体方法来识别新客户和现有客户，而不会对用户体验产生负面影响。
Forrester 显示，通过 IBM Security Trusteer 进行欺诈检测，3 年的投资回报率可达 156%。
IBM Security Trusteer 研究人员已发现针对 Android 且正在取代传统覆盖手段的金融移动恶意软件的新趋势。
无缝评估新身份和访客数字身份的风险。
通过无缝的数字欺诈检测功能，智胜帐户接管企图。
在几分钟内检测和修复恶意软件并识别网络钓鱼攻击。
获取关于本产品最常见问题的回答。
在当今的威胁形势下，各大公司通常必须在安全性和客户体验之间进行权衡。借助数字身份信任技术，公司便可衡量风险和信任以确保客户的数字旅程安全，同时还可提供更好的数字体验。
Trusteer Mobile SDK 可创建强大的设备 ID，有助于区分已知设备和其他设备。通过应用各类风险保护功能、行为分析和上下文向量，Trusteer Mobile SDK 可帮助确定设备是否遭到入侵并验证用户是否为可信用户。
新设备可能会因为卫生状况不佳或可疑活动而带来威胁。Trusteer Mobile SDK 使用全球联盟数据库和威胁情报平台以及 AI 和机器学习，帮助识别不良设备和恶意模式。
Trusteer Mobile SDK 有助于在数字帐户创建或通过移动设备进行一次性访客互动的早期，识别欺诈行为。它可将已提供的标识符和上下文与已知的欺诈行为相关联，并通过扫描最近的移动运营商变化和可疑时间等指标来评估风险。
一般来说，软件即服务 (SaaS) 解决方案提供快速、轻松部署的能力。SaaS 部署还允许 Trusteer Mobile SDK 采用敏捷、持续的威胁防护功能，该功能利用 AI 和分析来识别新的威胁和攻击模式。
Trusteer Mobile SDK 可与 IBM Security Trusteer Pinpoint Detect 相结合，通过了解用户活动，提供多重全渠道风险评估。该解决方案可收集各类属性，并对网络、设备、环境和行为模式进行多层评估。
Trusteer Mobile SDK 可与 IBM Security Trusteer Pinpoint Assure 相结合，通过在帐户创建和访客用户交易期间，使用基于云的威胁情报和全局可见性，协助识别欺诈者并与客户建立数字信任。