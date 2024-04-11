主页 安全性 Trusteer Mobile SDK IBM Trusteer Mobile
通过实时设备风险评估促进移动增长
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带有设备风险评估的平板电脑和移动设备插图
检测受损和易受攻击的设备

IBM® Trusteer Mobile 通过设备风险因素分析、行为异常检测和持久移动设备 ID，保护本机 iOS 和 Android 应用程序。IBM Trusteer Mobile 已完全集成到 Pinpoint 云风险平台中。

 

IBM Trusteer Mobile 有助于近乎实时地检测设备和会话风险，通过使用高级分析，协助维护嵌有该应用程序的完整性。Trusteer Mobile 可对设备进行评估，以确定其是否受到恶意软件、远程访问木马 (RAT) 和手机短信窃取应用程序等恶意行为者的危害，或是通过越狱和 root、覆盖攻击等方式而受到危害。它使用先进技术持续处理其他跨渠道指标，例如行为异常、导航差异和网络钓鱼妥协证据。

 
2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数

2023 年，各组织发现因利用身份而引起的网络攻击激增 71%。查看新报告，了解如何能够最好地保护身份。
报告

KuppingerCole 领导力指南针 - 了解为什么 Trusteer 在最新的《领导力指南针：减少欺诈情报平台 (FRIP)》中被评为全面领先者。
查看 Forrester TEI 报告中的潜在投资回报率
优势 防范移动威胁

在访问移动应用程序之前，检测并评估与移动设备、帐户和连接相关的风险。

 准确且持久的设备 ID

根据硬件和软件属性，生成持久的移动设备 ID，且该 ID 可适应应用程序重新安装。

 高级跨渠道检测

通过 Pinpoint Cloud 可伸缩的机器学习和 AI 功能，关联在线和移动银行风险数据，以进行移动风险检测。

 
功能 持续移动风险检测

自动更新的风险评估可检测移动威胁。

 已 root 和越狱设备检测

Trusteer Mobile SDK 包含 root/越狱检测功能，可帮助确定是否安装了修改版本的操作系统。

 证书固定


Trusteer Mobile SDK 支持证书固定（也称为 SSL 锁定或增强型证书颁发机构安全），以协助检测和阻止此类攻击。

 

 覆盖保护

Trusteer Mobile 提供一组 API，会原生集成到您的移动银行应用程序，提供实时风险分析和覆盖攻击检测。

 仿真器和模拟器检测

Trusteer Mobile 可检测来自虚拟机或模拟器的交易，并就是否允许、限制或拒绝用户或设备访问提供可操作的建议。

 

 设备指纹识别

Trusteer Mobile SDK 可通过生成一个持久移动设备 ID（基于硬件和软件属性，且可适应应用程序重新安装）来协助检测新的、伪造的（代理）和已知的犯罪设备。

 

 移动行为生物识别

Trusteer 本机用户行为生物特征分析功能，使用设备遥测以及内置的加速器和动作传感器来保护用户身份。

 移动远程访问工具

Trusteer Mobile 可检测设备上已安装的恶意移动远程访问工具，以及实时远程访问会话。

 移动设备情报

该全球联盟提供移动情报，其中包括运营商情报和已知欺诈者情报。

 移动设备健康

Trusteer Mobile 可检测设备上的风险，例如恶意软件、重新打包的应用程序或是已 root/越狱的设备。

用例

利用 IBM Security Trusteer Mobile 特性（包括行为生物识别、远程访问工具和通话中洞察），防范社会工程和诈骗。
利用 IBM Security Trusteer Mobile、设备指纹识别功能和用户行为异常来识别被盗凭证。
资源 IBM Trusteer 概述视频：落实身份。建立信任

通过基于云的智能（由 AI 和已获专利的机器学习功能提供支持），Trusteer 可提供一种整体方法来识别新客户和现有客户，而不会对用户体验产生负面影响。

 IBM Security Trusteer 的总体经济影响™

Forrester 显示，通过 IBM Security Trusteer 进行欺诈检测，3 年的投资回报率可达 156%。

Android 中 Web(View) 攻击的概览

IBM Security Trusteer 研究人员已发现针对 Android 且正在取代传统覆盖手段的金融移动恶意软件的新趋势。
相关产品 IBM Trusteer Pinpoint Assure

无缝评估新身份和访客数字身份的风险。

 IBM Trusteer Pinpoint Detect

通过无缝的数字欺诈检测功能，智胜帐户接管企图。

 IBM Trusteer Rapport

在几分钟内检测和修复恶意软件并识别网络钓鱼攻击。

常见问题

获取关于本产品最常见问题的回答。

 

在当今的威胁形势下，各大公司通常必须在安全性和客户体验之间进行权衡。借助数字身份信任技术，公司便可衡量风险和信任以确保客户的数字旅程安全，同时还可提供更好的数字体验。

Trusteer Mobile SDK 可创建强大的设备 ID，有助于区分已知设备和其他设备。通过应用各类风险保护功能、行为分析和上下文向量，Trusteer Mobile SDK 可帮助确定设备是否遭到入侵并验证用户是否为可信用户。

新设备可能会因为卫生状况不佳或可疑活动而带来威胁。Trusteer Mobile SDK 使用全球联盟数据库和威胁情报平台以及 AI 和机器学习，帮助识别不良设备和恶意模式。

Trusteer Mobile SDK 有助于在数字帐户创建或通过移动设备进行一次性访客互动的早期，识别欺诈行为。它可将已提供的标识符和上下文与已知的欺诈行为相关联，并通过扫描最近的移动运营商变化和可疑时间等指标来评估风险。

一般来说，软件即服务 (SaaS) 解决方案提供快速、轻松部署的能力。SaaS 部署还允许 Trusteer Mobile SDK 采用敏捷、持续的威胁防护功能，该功能利用 AI 和分析来识别新的威胁和攻击模式。

Trusteer Mobile SDK 可与 IBM Security Trusteer Pinpoint Detect 相结合，通过了解用户活动，提供多重全渠道风险评估。该解决方案可收集各类属性，并对网络、设备、环境和行为模式进行多层评估。

Trusteer Mobile SDK 可与 IBM Security Trusteer Pinpoint Assure 相结合，通过在帐户创建和访客用户交易期间，使用基于云的威胁情报和全局可见性，协助识别欺诈者并与客户建立数字信任。
采取后续步骤

与专家讨论 Trusteer 如何适应您的欺诈预防策略。
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