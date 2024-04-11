IBM Trusteer Mobile 有助于近乎实时地检测设备和会话风险，通过使用高级分析，协助维护嵌有该应用程序的完整性。Trusteer Mobile 可对设备进行评估，以确定其是否受到恶意软件、远程访问木马 (RAT) 和手机短信窃取应用程序等恶意行为者的危害，或是通过越狱和 root、覆盖攻击等方式而受到危害。它使用先进技术持续处理其他跨渠道指标，例如行为异常、导航差异和网络钓鱼妥协证据。