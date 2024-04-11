使用 IBM Cloud 产品时，贵公司可在不影响安全性、隐私保护或风险级别的情况下，快速扩展和适应不断变化的业务需求。了解有关 IBM Cloud 安全性的更多信息。

根据您选择的版本，此产品符合以下行业和全球合规标准。

欧盟-美国隐私保护和瑞士-美国隐私保护框架

针对美国金融行业的联邦金融机构检查委员会 (FFIEC)



ISO 27001

SOC2 类型 2 (SSAE 16)

如需了解特定产品版本的合规性和认证详情，请参阅云服务数据安全和隐私产品简介。