IBM® Trusteer Pinpoint Assure 是一种 SaaS，可在数字账户创建过程中检测和预测针对访客用户的身份风险。它是 Trusteer 系列产品（属于 IBM Security 产品服务系列）的一部分。
当您需要验证新客户或访客用户时，会发生什么？如果没有事先信息或客户记录，并且当您所依赖的信息可公开获取时，要确定账户是由真实用户还是网络犯罪分子创建的，可能是一项艰巨任务。
IBM Trusteer Pinpoint Assure 是一款基于云的实时身份风险软件，可检测和预测欺诈意图的风险，以便您在新数字账户的创建过程早期，就建立起可信的数字关系。
2023 年，各组织发现因利用身份而引起的网络攻击激增 71%。查看新报告，了解如何能够最好地保护身份。
KuppingerCole 领导力指南针 - 了解为什么 Trusteer 在最新的《领导力指南针：减少欺诈情报平台 (FRIP)》中被评为全面领先者。
Trusteer 将高级情报与我们的全球欺诈证据数据库相互关联，以便评估数字身份。
Trusteer 在全渠道客户旅程中使用丰富的专有洞察信息以及先进的分析技术。
Trusteer 可无缝评估新帐户创建风险，以提供个性化和改进的客户体验。
利用全球联盟数据在新帐户创建过程的早期分析各种模式，包括数据信誉。
利用移动运营商情报来评估欺诈意图的风险。
识别大量数据中的链接以检测欺诈模式。
与已知欺诈者一样快速检测受保护银行中采用的模式。
通过帐户接管风险评估，分享对开户风险的洞察。
检测数据的重复使用以及开户时所提供数据之间的不匹配情况。
检测恶意机器人的开户行为，包括速度模式。
检测设备健康风险，包括恶意软件、欺骗、虚拟机和仿真设备。
获取有关在开户过程中可能出现的钱骡帐户创建操作的洞察信息。
通过基于云的智能（由 AI 和已获专利的机器学习功能提供支持），Trusteer 可提供一种整体方法来识别新客户和现有客户，而不会对用户体验产生负面影响。
Forrester 研究了企业通过部署 IBM Security Trusteer 可以获得的潜在投资回报率。
使用 IBM Cloud 产品时，贵公司可在不影响安全性、隐私保护或风险级别的情况下，快速扩展和适应不断变化的业务需求。了解有关 IBM Cloud 安全性的更多信息。
根据您选择的版本，此产品符合以下行业和全球合规标准。
如需了解特定产品版本的合规性和认证详情，请参阅云服务数据安全和隐私产品简介。
利用 AI、行为生物识别和机器学习智胜帐户接管企图。
访问本机移动 Web 应用程序的嵌入式安全库。
在几分钟内检测和修复恶意软件并识别网络钓鱼攻击。
获取关于本产品最常见问题的回答。
在当今的威胁形势下，各大公司通常必须在安全性和客户体验之间进行权衡。借助数字身份信任技术，公司便可衡量风险和信任以确保客户的数字旅程安全，同时还可提供更好的数字体验。
一般来说，软件即服务 (SaaS) 解决方案可提供快速、轻松部署的能力。SaaS 部署还允许 Trusteer 采用敏捷、持续的威胁防护功能，此功能利用 AI 和分析来识别新的威胁和攻击模式。
IBM Security Trusteer Pinpoint Assure 可评估新用户或匿名用户的风险。IBM Security Trusteer Pinpoint Detect 可持续评估已知或注册用户的数字身份。
IBM Security Trusteer 产品主要用于银行、金融机构、保险公司、零售商、电信、旅游和运输行业。
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