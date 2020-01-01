无论是线下还是线上购物，现今的客户需求都在迅速变化。他们期望库存充足，还期望更环保的订单实现和出色的客户支持。为了丰富实体店和电商平台的客户旅程，企业需要先进的 B2C 全渠道策略和订单管理平台，紧跟快速变化的客户需求。
IBM Sterling Order Management 通过简单、可扩展的技术加速自动化和数字化转型，赋能零售商超越客户期望。基于可靠的客户数据，在所有接触点提供顺畅的用户体验，以便兑现承诺。
促成迅速实施，快速跟踪数字化转型，交付卓越的客户体验。
实时管理库存，有助于准确保证每位客户的可用性和交付。1
在每个渠道（无论是数字化还是实体）构建完美的订单执行流程。2
满足客户需求，赢得回头生意和推荐介绍，从而不断拓展业务。1
利用混合云构建未来，并增强基础架构的灵活性。3
Sally Beauty 在短短三周内成功部署从商店发货的功能，有效应对新冠疫情期间的客户行为转变。
时尚零售品牌 Eileen Fisher 通过全渠道订单管理提供始终如一的优质客户体验。
Follett Corporation 通过统一 1,200 家在线商店来增加收入。
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通过完整的全渠道订单实现平台，提供最佳客户体验。
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增强从发现到交付的购物者体验。
针对零售业务的复杂产品和服务，实现配置、定价和报价的转型和自动化。
通过专为客户服务中心设计的用户界面，为您的客户服务代表提供关键的订单履行功能。
帮助店员提供卓越的客户服务，提高客户参与度并扩大购物车规模。
通过 AI 和机器学习驱动的实时可视化与切实可行的工作流程，管理企业的端到端供应链。
1 IBM Sterling Order Management 的总体经济影响，Forrester Consulting，2020 年 7 月
2 IBM 商业价值研究院，2020 年 6 月
3 混合云平台优势 (PDF)，IBM 商业价值研究院，2020 年 6 月