无论是线下还是线上购物，现今的客户需求都在迅速变化。他们期望库存充足，还期望更环保的订单实现和出色的客户支持。为了丰富实体店和电商平台的客户旅程，企业需要先进的 B2C 全渠道策略和订单管理平台，紧跟快速变化的客户需求。

IBM Sterling Order Management 通过简单、可扩展的技术加速自动化和数字化转型，赋能零售商超越客户期望。基于可靠的客户数据，在所有接触点提供顺畅的用户体验，以便兑现承诺。