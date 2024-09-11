IBM Sterling Order Management Supply Chain Resiliency 通过无缝集成不同来源的数据，提供全面的端到端供应链可见性。这种增强的可见性可实现主动的中断预测和敏捷的响应策略，从而显著提高供应链的弹性。当您掌控了这些数据源的可见性，就可以采用业务规则，及时发现订单和装运生命周期内的差异和问题。此外，这还有助于发现计划绩效与实际绩效之间的差距。
该扩展还提供升级到其他应用程序模块的能力，解锁强大的功能，例如产品来源可追溯性、产品碳足迹报告和供应商排放管理。
及早检测老化库存并采取纠正措施，纠正和优化季节性和时间敏感型库存的销售失衡状况，避免过度降价或季末浪费。
自动执行订单编排活动，以实现较高的“无接触”订单执行率，包括自动检测和解决停滞的客户订单。这有助于更快地实现订单到现金的财务效益、弹性运营并提高客户满意度。
使用直观的门店绩效仪表板管理全渠道履行运营。这类仪表板可提供针对销售、降价和商店运营模式的洞察，帮助区域门店经理做出利用门店库存来提高营收的改进决策。
探索如何使用更智能的控制塔来解决端到端供应链的漏洞和脆弱性问题。
了解 IBM 如何在其全球供应链中使用人工智能来扩展和连接现有库存解决方案和企业资源规划系统。
深入了解使 IBM Sterling OMS 成为市场领导者的关键趋势和推动因素。