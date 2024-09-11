主页 供应链 Sterling Order and Fulfillment Order Management Supply Chain Resiliency IBM Sterling Order Management Supply Chain Resiliency
通过 AI 和机器学习驱动的实时可视化与切实可行的工作流程，编排企业的端到端供应链
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通过 AI 预测中断事件来提高供应链弹性

IBM Sterling Order Management Supply Chain Resiliency 通过无缝集成不同来源的数据，提供全面的端到端供应链可见性。这种增强的可见性可实现主动的中断预测和敏捷的响应策略，从而显著提高供应链的弹性。当您掌控了这些数据源的可见性，就可以采用业务规则，及时发现订单和装运生命周期内的差异和问题。此外，这还有助于发现计划绩效与实际绩效之间的差距。

该扩展还提供升级到其他应用程序模块的能力，解锁强大的功能，例如产品来源可追溯性、产品碳足迹报告和供应商排放管理。
优势 IBM Sterling Order Management Supply Chain Resiliency 可提供增强订单管理运营弹性的工具。 优化老化库存

及早检测老化库存并采取纠正措施，纠正和优化季节性和时间敏感型库存的销售失衡状况，避免过度降价或季末浪费。

 简化订单统筹

自动执行订单编排活动，以实现较高的“无接触”订单执行率，包括自动检测和解决停滞的客户订单。这有助于更快地实现订单到现金的财务效益、弹性运营并提高客户满意度。
店铺绩效仪表板

使用直观的门店绩效仪表板管理全渠道履行运营。这类仪表板可提供针对销售、降价和商店运营模式的洞察，帮助区域门店经理做出利用门店库存来提高营收的改进决策。
功能 查看：端到端供应链覆盖
  • 对相互孤立的数据获得可见性
  • 可追踪和追溯外部数据
 检测：按优先顺序排列问题的工作队列
  • 基于业务规则和警报的关键绩效指标
  • 分析和机器学习
 行动：高效解决问题
  • 后端系统自动化
  • 带指导的智能工作流程

指南：确定最佳方法
  • 经确定的最佳实践指南
  • 背景和建议
用例
               及早发现过时老化的库存 实现收入最大化，持有成本最小化。通过尽早推广产品并战略性地重新分配库存，企业可以简化所有节点的运营。
利用模式检测管理节点性能 确认出货履行模式及其根本原因，以快速实施和增加按时完成的计划。使用仪表板管理节点性能（例如履行 SLA 和容量），以快速解决客户满意度和流程改进问题。
管理 B2B 订单和配送 识别和跟踪出库订单和运输模式，以及任何变更和替代方案，以快速缓解关于计划制造和合同承诺的任何影响。
资源 更智能的控制塔增强供应链

探索如何使用更智能的控制塔来解决端到端供应链的漏洞和脆弱性问题。

IBM 供应链之旅

了解 IBM 如何在其全球供应链中使用人工智能来扩展和连接现有库存解决方案和企业资源规划系统。

 订单管理市场 IHL 研究

深入了解使 IBM Sterling OMS 成为市场领导者的关键趋势和推动因素。
相关产品

使用 IBM Sterling Order Management 相关产品定制您的订单管理系统，或通过其他附加组件扩展其功能。

 IBM Sterling Store Engagement

借助合适的门店参与解决方案，改善客户体验。

 IBM Sterling Call Center

使用基于 Web 的全面订单管理应用程序，完成复杂的订单修改任务。

 IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite

应用人工智能 (AI) 的力量和自动化的速度来改善供应链管理、弹性和可持续性。
采取后续步骤

与 IBM 专家预约咨询，了解企业如何从 IBM Sterling Order Management 中获益，或在 IBM 合作伙伴的帮助下完成部署。

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