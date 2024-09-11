IBM Sterling Order Management Supply Chain Resiliency 通过无缝集成不同来源的数据，提供全面的端到端供应链可见性。这种增强的可见性可实现主动的中断预测和敏捷的响应策略，从而显著提高供应链的弹性。当您掌控了这些数据源的可见性，就可以采用业务规则，及时发现订单和装运生命周期内的差异和问题。此外，这还有助于发现计划绩效与实际绩效之间的差距。

该扩展还提供升级到其他应用程序模块的能力，解锁强大的功能，例如产品来源可追溯性、产品碳足迹报告和供应商排放管理。