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Follett Corporation Follet Corporation 是一家教育服务和产品提供商，使用 IBM Sterling 软件统一了 1,200 家在线商店。

Eileen Fisher 时尚零售品牌 Eileen Fisher 通过全渠道订单管理提供始终如一的优质客户体验。

Fossil 时装设计和制造商 Fossil Group 通过全渠道履行中心，确保客户能随时参与任何接触点的互动。

Sally Beauty Holdings Sally Beauty Holdings 在短短 3 周内实现了门店发货功能，以满足不断增长的 DIY 需求。

Pandora Jewelry 珠宝制造商和零售商 Pandora 加快推出新的全渠道履行和实时库存管理功能。