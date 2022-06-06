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了解 IBM® Sterling Order Management 如何能支持全渠道订单管理
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Sterling Order Management 仪表板插图
IBM Sterling Order Management 简介 IBM Sterling Order Management and Inventory Visibility

利用面向 B2B 和 B2C 商务的快速灵活且响应迅速的供应链平台消除复杂性。

 IBM Sterling Order Management

快速了解可用的应用程序以及为什么应该选择 IBM 作为供应商。

 兑现更多客户承诺

了解如何管理复杂性，保持业务连续性，同时致力于成本优化。

IBM Sterling Store Engagement

了解如何使用 IBM Sterling Store Engagement 功能。

分析师报告 2023 年订单管理市场

深入了解 IBM Sterling Order Management 成为订单管理市场领导者的主要趋势和驱动因素。

成功案例

hagebau

家居装修零售商 hagebau 借助集成式订单管理系统提高客户满意度。

 Follett Corporation

Follet Corporation 是一家教育服务和产品提供商，使用 IBM Sterling 软件统一了 1,200 家在线商店。

 Eileen Fisher

时尚零售品牌 Eileen Fisher 通过全渠道订单管理提供始终如一的优质客户体验。

 Fossil

时装设计和制造商 Fossil Group 通过全渠道履行中心，确保客户能随时参与任何接触点的互动。

 Sally Beauty Holdings

Sally Beauty Holdings 在短短 3 周内实现了门店发货功能，以满足不断增长的 DIY 需求。

 Pandora Jewelry

珠宝制造商和零售商 Pandora 加快推出新的全渠道履行和实时库存管理功能。

 Parker Hannifin Corporation

制造业巨头 Parker Hannifin Corporation 利用全球订单编排框架改造了其分销网络，支持客户以统一的方式浏览和购买产品。

经认证的容器 IBM 认证容器

借助 Red Hat OpenShift 上的 IBM Certified Containers，在多个环境中实现企业软件解决方案的现代化和规模化。

 经认证的容器

观看 IBM Sterling Order Management 如何帮助 Joe 的当地杂货店实现最佳订单履行体验。
文档和支持 IBM Sterling Order Management

IBM Sterling Order Management 文档、API、文章、博客等内容的一站式服务点。

 IBM Sterling Store Engagement

IBM Sterling Store Engagement（本地和 SaaS）产品文档、支持、培训等内容的一站式服务点。

 IBM Sterling Order Management 支持

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采取后续步骤

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