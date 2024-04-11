IBM Sterling CPQ 可转变对复杂产品和服务的配置、定价和报价方式，并融入自动化流程
IBM Sterling CPQ 可转变所有买家首选渠道中复杂产品和服务的购买和销售方式，从而让客户能够更轻松地向您购买产品。我们的 CPQ 软件解决方案旨在指导电子商务客户、销售团队、客户服务中心代表和合作伙伴选择合适的产品并确保定价准确。IBM Sterling CPQ 可帮助您提供当今客户所需的购买体验，同时提高您的销售效率。
CPQ 提供自动化在线销售流程，通过交叉销售、追加销售机会准确配置解决方案捆绑包，从而提高客户满意度并降低客户服务中心的工作量。
CPQ 采用集中式系统，可确保定价一致性并自动执行定价调整，从而消除了手动定价，同时方便业务用户进行价格维护。
CPQ 支持员工和合作伙伴创建、协商报价并将其转换为订单，从而可以更好地控制报价流程，并了解从机会到下单的报价周期。
提供无缝的全渠道客户体验并优化供应链中各个位置的订单履行情况。
为店员提供移动工具，帮助吸引客户并提供高度个性化的店内购买体验。
使用基于 Web 的全面订单管理应用程序，完成复杂的订单修改任务。
获取成熟的库存承诺，实现下一代全渠道购物体验。