专业美容产品全球经销商和专门零售商 Sally Beauty Holdings, Inc. 的解决方案交付副总裁 Sonoma Taylor 表示：“从乐观的角度来看，这场疫情对我们来说并非只是灾难。”“此前，我们已经开始关注专业级 DIY 品牌，而现在消费者有更多时间使用这些产品，也有更多机会尝试自己造型。我的意思是，既然不能去办公室上班，那么不妨把头发染成紫色。”

Sally Beauty Holdings 通过两家公司运营业务：直接面向消费者的 Sally Beauty Supply LLC 以及为沙龙专业人员服务的 Beauty Systems Group LLC (BSG)（品牌名为 Cosmo Prof）。不出所料，疫情爆发之初，Sally Beauty Supply 的在线消费需求出现大幅飙升。与此同时，政府颁布了多项指令，出于对员工安全的考虑，Sally Beauty Supply 不得不放缓其在美国三个配送中心的运营。

Taylor 指出：“消费者希望购买我们的产品，但是仓库并不总是能够正常发货。”

幸运的是，前一年 Sally Beauty Holdings 已开始数字化转型，以期改善全渠道 B2C 和 B2B 客户体验。为了提高销售业绩和客户满意度，公司希望简化订购和采购流程，同时为线上客户和门店客户提供无缝衔接的服务。

在完成此举的过程中，Sally Beauty Holdings 利用 IBM Sterling Order Management 平台对订单管理和履行系统进行了现代化改造。这项解决方案可实时地集中观察和管理库存、订单和履行情况，同时有助于简化门店发货 (SFS) 和其他数字化履行选项的部署。此外，IBM 还提供了行业专业知识，指导公司完成数字化转型。

Sally Beauty Holdings 与 IBM 业务合作伙伴 Perficient Inc. 合作，在 IBM Cloud 上部署了 IBM Sterling 平台，该平台提供的可扩展性、可用性和高安全性功能可支持不同的业务部门和服务。