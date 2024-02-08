Follett Corporation

Follett 拥有 1200 家独立运营的在线商店。通过使用 IBM 的在线管理系统，该公司将这些独立商店转变为共享库存、目录和订单执行的合作商店，从而增加了收入。
Follett 使用IBM® Sterling™ B2B Integrator 、 IBM Sterling Order Management 和 IBM MQ 软件创建了 1200 个共享库存、目录和订单执行的合作商店。
Follett 是高等教育领域最大的零售商之一，在美国和加拿大经营校内和网上商店。过去，Follett 的 1200 家在线商店或多或少是独立运营的。大多数在线商店都依赖于一家实体店来供应库存，因此访问在线商店的用户只能看到相应的当地校园商店的库存。Follett 电子商务总监 Al Scherer 说：“因此，如果您当地的商店碰巧缺货了某本书、帽子或 T 恤，在网上就会显示为缺货。”“我们基本上是告诉客户去其他地方购买，尽管我们可能在配送中心或路边的其他大学里有这本书。我们有 1200 个独立的点对点网站，而每个订单都只能由服务于该网站的实体店完成。”
Follett 需要一个订单管理系统，帮助其消除这些失去的销售机会，并使其 1200 个电子商务网站能够作为统一的在线商店运营。
Follett 使用 Sterling B2B Integrator、Sterling Order Management 和 MQ 软件创建了 1200 家合作商店，共享库存、目录和订单执行。由于 Follett 在实施订单管理系统时拥有大量现有系统，因此它使用 Sterling B2B Integrator 软件作为转换层。所有进出 Follett 订单管理系统的合作伙伴系统数据都通过 Sterling B2B Integrator 进行传输，该系统可根据需要将数据转换为所需格式。
Follett 还使用 MQ 软件在其应用程序之间移动信息。这些 MQ 数据交换大多是异步处理的。“这是一个有意的架构决定，”Scherer 说。 “它可以让合作伙伴应用程序能够独立扩展，以尽可能快地运行，并且不会因为最慢的合作伙伴而拖慢整个系统的运行速度。”
Sterling 软件提供众多内置功能，包括定制流程、目录管理和全局目录。该应用程序还支持季节性库存。Follett 的 IT 经理 Pete Bukantis 说：“与一般零售商只有一个繁忙的假日季不同，我们有两个繁忙季，一个春季繁忙季和一个秋季繁忙季。”
借助 Sterling Order Management 解决方案，Follett 还可以为其库存和订单创建业务逻辑和规则。“如果您想购买笔记本电脑，我们会将其运送到您想去的任何地方。但如果您说的是钢笔、铅笔和低价物品，我们真的没有能力将这些物品运送到全国各地，”Scherer 说。 “我们提出了商品类型的概念，这使我们能够根据单位利润等在商品级别建立不同的订单执行业务规则。我们还定义了“无限库存”商品，这些商品始终显示为在线可用。”
Follett 还在其业务模式中增加了直销供应商。直接发货供应商本质上是在 Follett 网站上销售产品的业务合作伙伴。当 Follett 收到直接发货供应商的产品订单时，该供应商可以直接发货给客户，也可以发货给客户的当地商店。Scherer 说：“我们的直接发货供应商计划的最大优点是，它确实使我们能够在不增加库存风险的情况下将商品种类扩展到实体店所能销售的范围之外。”
订单管理系统的最大好处之一就是增加收入。“我们不再只是由 1200 家实体店提供服务的 1200 家独立在线商店，”Scherer 说。 “可扩展的架构使我们能够更好地利用我们的商店网络，并通过直运和配送中心实现无尽的通道。我们只是有更多的产品可以在线销售。”Follet 还将订单管理系统的功能从高等教育部门扩展到 K–12 级，其中包括 400 多家商店。
在 Follett 实施订单管理系统时，它创建了自动化支持流程和故障排除指南，以帮助保持系统平稳运行。“我们创建了故障排除指南，用户可以从顶部开始向下搜索，回答是或否的问题，这样就能为人们的问题提供很多答案，”Bukantis 说。IBM 解决方案还提供强大的历史记录和审计数据，开箱即用。Follett 可以将这些审计数据用于系统支持、故障排除和报告，包括每周向 C 级员工提交报告。
总体而言，IBM 解决方案增强了 Follett 的灵活性和覆盖范围。“我们有实体店、目录中心、配送中心、直接发货供应商，”Scherer 说。 “该解决方案还有助于我们为一些可能没有实体店的小客户提供在线服务。”
Follett （链接位于 ibm.com 以外）成立于 1873 年，是教育技术、服务以及实体和数字内容的领先供应商。这家私营公司与 80000 所学校合作，经营着 1250 多家本地校园商店和 1600 多家虚拟商店。Follett 总部位于伊利诺伊州韦斯特切斯特。
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2020 年 6 月在美国制作。
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