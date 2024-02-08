Follett Corporation

Follett 使用 Sterling B2B Integrator、Sterling Order Management 和 MQ 软件创建了 1200 家合作商店，共享库存、目录和订单执行。由于 Follett 在实施订单管理系统时拥有大量现有系统，因此它使用 Sterling B2B Integrator 软件作为转换层。所有进出 Follett 订单管理系统的合作伙伴系统数据都通过 Sterling B2B Integrator 进行传输，该系统可根据需要将数据转换为所需格式。

Follett 还使用 MQ 软件在其应用程序之间移动信息。这些 MQ 数据交换大多是异步处理的。“这是一个有意的架构决定，”Scherer 说。 “它可以让合作伙伴应用程序能够独立扩展，以尽可能快地运行，并且不会因为最慢的合作伙伴而拖慢整个系统的运行速度。”

Sterling 软件提供众多内置功能，包括定制流程、目录管理和全局目录。该应用程序还支持季节性库存。Follett 的 IT 经理 Pete Bukantis 说：“与一般零售商只有一个繁忙的假日季不同，我们有两个繁忙季，一个春季繁忙季和一个秋季繁忙季。”

借助 Sterling Order Management 解决方案，Follett 还可以为其库存和订单创建业务逻辑和规则。“如果您想购买笔记本电脑，我们会将其运送到您想去的任何地方。但如果您说的是钢笔、铅笔和低价物品，我们真的没有能力将这些物品运送到全国各地，”Scherer 说。 “我们提出了商品类型的概念，这使我们能够根据单位利润等在商品级别建立不同的订单执行业务规则。我们还定义了“无限库存”商品，这些商品始终显示为在线可用。”

Follett 还在其业务模式中增加了直销供应商。直接发货供应商本质上是在 Follett 网站上销售产品的业务合作伙伴。当 Follett 收到直接发货供应商的产品订单时，该供应商可以直接发货给客户，也可以发货给客户的当地商店。Scherer 说：“我们的直接发货供应商计划的最大优点是，它确实使我们能够在不增加库存风险的情况下将商品种类扩展到实体店所能销售的范围之外。”