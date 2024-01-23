Parker Hannifin Corporation

Parker 开始了一项广泛的工作，以统一多个渠道、产品和子品牌以及业务部门的订单管理和履约。新的电子商务平台将为客户提供 Parker 所有制造部门产品的单一视图，并允许他们下达合并订单并收到一张发票。

Bob McAdoo 举了一个例子：“以前，如果客户想购买阀门，他们可能需要与四个不同的部门打交道。如今，我们可以向同一客户提供我们的所有阀门解决方案的单一视图，这样他们就可以在一个地方快速找到最符合其需求的产品。”

为了增补其新的电子商务能力，Parker 正在推出一个全球订单协调框架，使其能够从任何地方接收、运送和接受退回的订单。与公司仓库管理环境的紧密集成将有助于确保无缝、端到端的订购流程，从购买到分拣和履约。

Bob McAdoo 解释了新方法的工作原理：“客户下了订单后，订单就会被传送到我们的订单协调系统，在那里，订单会被分解成不同的 SKU（库存单位）。各个订单组件流向我们相关业务部门的后端系统，然后这些部门将订单传递给适当的第三方分销商进行履约。其结果是，我们的客户获得了与‘一个 Parker’进行互动的体验，而在幕后，我们的每个业务实体都可以保持其独特的流程和工作方式。”

集成的订单协调方法旨在为 Parker 的客户提供顺畅且令人满意的体验。

Bob McAdoo 指出：“过去，如果客户从不同部门订购组件，他们会收到每个部门的唯一供应商编号。通过新方法，我们可以为客户提供单一供应商编号，这样就大大降低了复杂性，并使他们能够享受更简单的订购流程。”

