Parker Hannifin Corporation

制造业巨头 Parker Hannifin 公司正在将供应网络的复杂性转化为竞争优势。它是如何实现的呢？该公司推出一个新的电子商务平台，为客户提供一种统一的方式来浏览和购买来自 101 个部门的产品，并由一个全球订单协调框架提供支持，以推动智能订单分配和履约。
当您在数十个部门生产数十万种产品，并通过数千个分销商网络进行销售时，您如何突破复杂性，为客户提供无缝采购和订单履约体验？
这正是制造巨头 Parker 所面临的挑战，其全球业务系统副总裁 Bob McAdoo 解释道：“我们是一个非常分散的组织，由 101 个损益 [P&L] 单位组成，这些单位实际上都是独立的业务实体。我们大多数客户都经由多个部门购入产品，由于不同部门往往各自为战，有着不同的订单管理和履约系统，这导致了七零八碎，有时甚至是令人沮丧的客户体验。我们还缺乏对全球所有部门的客户、库存和订单的统一视图，这导致库存管理、履约和营销活动效率低下。”
他继续说道：“我们希望以‘一个 Parker’的统一形象面对客户，让他们更容易地找到并购买他们想要的产品，无论他们是要从哪个部门购入。我们希望实现这一目标，同时保有各个部门的高水平本地控制和开拓积极性，这对 Parker 的成功至关重要。”
Parker 开始了一项广泛的工作，以统一多个渠道、产品和子品牌以及业务部门的订单管理和履约。新的电子商务平台将为客户提供 Parker 所有制造部门产品的单一视图，并允许他们下达合并订单并收到一张发票。
Bob McAdoo 举了一个例子：“以前，如果客户想购买阀门，他们可能需要与四个不同的部门打交道。如今，我们可以向同一客户提供我们的所有阀门解决方案的单一视图，这样他们就可以在一个地方快速找到最符合其需求的产品。”
为了增补其新的电子商务能力，Parker 正在推出一个全球订单协调框架，使其能够从任何地方接收、运送和接受退回的订单。与公司仓库管理环境的紧密集成将有助于确保无缝、端到端的订购流程，从购买到分拣和履约。
Bob McAdoo 解释了新方法的工作原理：“客户下了订单后，订单就会被传送到我们的订单协调系统，在那里，订单会被分解成不同的 SKU（库存单位）。各个订单组件流向我们相关业务部门的后端系统，然后这些部门将订单传递给适当的第三方分销商进行履约。其结果是，我们的客户获得了与‘一个 Parker’进行互动的体验，而在幕后，我们的每个业务实体都可以保持其独特的流程和工作方式。”
集成的订单协调方法旨在为 Parker 的客户提供顺畅且令人满意的体验。
Bob McAdoo 指出：“过去，如果客户从不同部门订购组件，他们会收到每个部门的唯一供应商编号。通过新方法，我们可以为客户提供单一供应商编号，这样就大大降低了复杂性，并使他们能够享受更简单的订购流程。”
Parker 正在建立一个关于库存、订单和客户的单一信息源，为团队提供所需的快速、准确的洞察力，以优化库存控制，提高订单分配和采购效率，并最大限度地提高销售和营销效率。
Bob McAdoo 评论道：“我们现在可以更好地了解全球供应网络中的库存和订单。这种清晰视图有助于我们优化库存水平，以降低库存持有成本，并确保及时、准确地完成订单，从而提高了客户满意度。我们还能更全面地了解客户与 Parker 各品牌和部门的互动方式，以及他们的完整购买历史。有了这种洞察力，我们的营销团队可以制定更有针对性的活动，而我们的销售代表可以抓住交叉销售的新机会，所有这些都将帮助 Parker 提高销售额和收入。”
通过为客户提供更顺畅的购物体验，并帮助世界各地的团队以快速、一致的方式处理和履行订单，Parker 正在推动业务迈向新的成功。
Robert McAdoo 表示：“客户与我们开展业务变得更为方便，并且我们的团队能够更高效地为客户提供服务。由此我们将开辟更大的市场，为分销合作伙伴带来更多业务。这对每个参与方来说都是一个双赢的局面。”
他总结说：“通过改善销售和订单协调，我们我们已经见到成效，但这才仅仅是刚刚开始，后续还有无限可能。我们很高兴看到未来会发生什么，因为我们致力于推动更好的业务绩效并塑造首屈一指的客户体验。”
要了解更多信息，请阅读 Forrester 报告“The Total Economic Impact of IBM Sterling Order Management”（IBM Sterling Order Management 的总体经济影响）。
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2016 年 9 月在美国制作。
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