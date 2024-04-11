主页 供应链 Sterling Order and Fulfillment Intelligent Promising IBM Sterling Intelligent Promising
根据具体情况进行透明准确的交付估算，从而提高盈利能力
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带图表、图形和地图的仪表板
增强从发现到交付的购物者体验

在整个购买流程中，为购物者提供更多的确定性、选择和透明度，从而维护品牌信任度。IBM® Sterling Intelligent Promising 可助力零售商改善数字转化率、实时全球库存能见度和店内销售，同时提高全渠道盈利能力。
体验交互式演示 了解 IBM Sterling 如何重塑购物者的购物体验
2023 年 IHL 零售业高管咨询计划研究报告

访问报告

浏览《吸引客户体验 Intelligent Promising 基本指南》
为什么选择 IBM？ 阅读 IDC 供应链弹性基准报告 1%–3%

的在线销售额增长率，所有产品列表页 (PLP) 和产品详情页 (PDP) 均包含预计送达日期。1

 3%–7%

总体库存成本降幅，通过避免与库存过剩相关的成本，以及减少对库存营运资金的投资加以实现。1

 6%–12%

在线订单履约的运输成本缩减，通过优化寻购决策并减少分批出货加以实现。1
优势 提升购物者忠诚度

在整个购买过程中，自信地为每位购物者提供选项和透明度。

 精确管理承诺

在 PLP 和 PDP 以及结账时提供准确的承诺日期，从而提高数字转化率。

 最大程度提高库存产生力

为购物者动态提供全企业的库存视图，减少订单取消并优化库存。

 采用履约优化策略

平衡预定义业务规则与实际成本动因，为业务成果做出最佳履约决策，在几毫秒内优化数千种排列。

 利用人工智能

利用由 AI 驱动的销售和需求数据，根据客户选择或成本效率来推荐寻购决策。

 提高全渠道盈利能力

通过准确的承诺日期、配送或自提选择、相关产品的追加销售，并借助机器学习智能地减少降价和缺货情况的发生，从而推动实现更高的转化率和店内销售额。
功能
IBM® Sterling Promising 通过无缝高效的全渠道体验提高零售转化率，减少购物车放弃率并促进销售。 深入了解 IBM® Sterling Promising
IBM® Sterling Inventory Visibility 通过云端库存能见度达致业务目标和客户期望。 探索 IBM® Sterling Inventory Visibility
IBM® Sterling Fulfillment Optimizer 利用认知智能最大限度地降低服务总成本。 深入了解 IBM® Sterling Fulfillment Optimizer
成功案例 Eileen Fisher

了解时尚零售品牌 Eileen Fisher 如何通过全渠道订单管理提供始终如一的优质客户体验。

 Pandora

了解 Pandora 客户如何通过云端订单管理优化电子商务履约，从而获得个性化的数字体验。
同行认可

了解客户在 G2 上对 IBM® Sterling Order Management 解决方案的总体评价

 一款可以满足您所有供应链需求的产品

了解一位客户如何从系统的各种应用程序和功能中获益。

为最终用户提供无缝体验

了解一位用户如何利用系统功能为其客户提供无缝订购体验。

一站式完成订单管理

了解该用户认为订单管理系统最有用的地方。

资源 2023 年 IHL 零售业高管咨询计划研究报告

这份 IHL 报告分享了使 IBM Sterling Order Management 成为订单管理系统 (OMS) 市场领导者的主要趋势和驱动因素。

 现代化 B2B 订单管理，助力明日商务

这份 IDC 报告探讨了制造商和分销商使用专用 OMS 的益处，并展示了 IBM 如何为 B2B 企业提供现代化 OMS 功能。

 通过全渠道订单履约重塑 B2C 和 B2B 客户体验

这份 IDC 报告解释了为什么零售商必须了解可以承诺的库存，以及为什么通过兑现承诺来满足客户需求如此重要。

 IBM Sterling Intelligent Promising 技术要点培训

这门自学课程介绍了 IBM Sterling Intelligent Promising 的特性和功能。
相关产品 IBM Sterling Order Management

通过为可持续发展而构建的完整全渠道订单履行平台，实现完美订单的交付。

 IBM® Sterling 配置、价格和报价

实现复杂产品和服务配置、定价和报价的转型和自动化，并重塑所有买家渠道的买卖流程。

 IBM® Sterling Supply Chain Intelligence Suite

应用人工智能的力量和自动化的速度来改善供应链管理、弹复性和可持续性。
采取后续步骤

与 IBM 专家预约咨询，了解贵企业如何从 IBM Sterling Intelligent Promising 中获益，或在 IBM 业务合作伙伴的帮助下完成部署。

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脚注

1《性能数据和基准测试计划》，IBM 商业价值研究院，2023 年