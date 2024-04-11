在整个购买流程中，为购物者提供更多的确定性、选择和透明度，从而维护品牌信任度。IBM® Sterling Intelligent Promising 可助力零售商改善数字转化率、实时全球库存能见度和店内销售，同时提高全渠道盈利能力。
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的在线销售额增长率，所有产品列表页 (PLP) 和产品详情页 (PDP) 均包含预计送达日期。1
总体库存成本降幅，通过避免与库存过剩相关的成本，以及减少对库存营运资金的投资加以实现。1
在线订单履约的运输成本缩减，通过优化寻购决策并减少分批出货加以实现。1
在整个购买过程中，自信地为每位购物者提供选项和透明度。
在 PLP 和 PDP 以及结账时提供准确的承诺日期，从而提高数字转化率。
为购物者动态提供全企业的库存视图，减少订单取消并优化库存。
平衡预定义业务规则与实际成本动因，为业务成果做出最佳履约决策，在几毫秒内优化数千种排列。
利用由 AI 驱动的销售和需求数据，根据客户选择或成本效率来推荐寻购决策。
通过准确的承诺日期、配送或自提选择、相关产品的追加销售，并借助机器学习智能地减少降价和缺货情况的发生，从而推动实现更高的转化率和店内销售额。
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了解一位客户如何从系统的各种应用程序和功能中获益。
了解一位用户如何利用系统功能为其客户提供无缝订购体验。
了解该用户认为订单管理系统最有用的地方。
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这份 IDC 报告解释了为什么零售商必须了解可以承诺的库存，以及为什么通过兑现承诺来满足客户需求如此重要。
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