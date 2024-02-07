与一般珠宝行业的公司类似，Pandora 一直以来依赖于这种高度个性化的方式，而不是电子商务。它的网站更像一个在线目录，而不是数字化商店，而且速度很慢。用于订单和库存管理的传统技术效率低下，且并未实现全球标准化。此外，客户服务代理缺乏对订单、库存和物流的深入了解，无法回答诸如“我的订单在哪里？”以及“什么时候发货？”等基本问题。

这些问题促使 Pandora 的管理团队迫不及待要成为全渠道商务的领导者。通过对线上销售、订单管理、订单履行和退货进行数字化转型，无论客户选择哪个渠道，零售商都可以提供类似于店内体验的个性化数字互动。

Pandora 首席数字与技术官 David Walmsley 表示：“当今的消费者需要更加个性化的产品、服务和互动。作为一个全球品牌，我们的关键问题是要充分利用技术和数据，进而打造出色的客户体验。”

Pandora 工程总监 Anil Uttamchandani 补充道：“我们的主要关注点是个性化。有了这种能力，我们才能根据客户的个性特点来服务客户，无论是线上还是店内，都能为他们提供跨渠道的个性化体验。”