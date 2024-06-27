主页 分析 InfoSphere Information Server IBM InfoSphere Information Server
灵活地满足您的独特需求，从数据集成到数据质量和治理
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什么是 IBM® InfoSphere® Information Server？

IBM InfoSphere Information Server 是领先的数据集成平台，可以帮助您更轻松地了解、清理、监控和转换数据。这些产品提供了可扩展且灵活的大规模并行处理 (MPP) 功能。

通过使用 IBM Cloud Pak® for Data 等超融合系统，向位于本地、私有云、公共云或混合云环境中的关键业务计划提供可信的信息。

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优势 集成多个系统中的数据

借助此提取、转换、加载 (ETL) 平台，获得可在本地或云中部署的快速、灵活的数据集成。

 了解并管理您的信息

使用标准化方法发现您的 IT 资产，并为您的数据定义通用的业务语言。

 提高业务一致性和生产率

更好地了解当前数据资产，同时改进与相关产品的集成。

 评估、分析和监控数据质量

通过可扩展的异构数据平台上的集成规则分析，提高对企业数据的洞察力。
InfoSphere Information Server 产品

IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition

端到端信息集成功能，帮助您理解、治理、创建、维护、转换和交付高质量数据。

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IBM InfoSphere Information Server for Data Integration

理解、清理、转换、监控和提供值得信赖且上下文丰富的信息。

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IBM InfoSphere Information Server for Data Quality

通过持续清理数据并监控其质量，将数据转化为可信赖的信息。

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IBM InfoSphere Information Server on Cloud

提供完全可定制的综合数据集成和管理平台，该平台由 IBM Cloud® 基础架构提供支持。

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相关产品 InfoSphere Information Server - 数据仓库

为您的数据仓库获取高度可扩展且高度安全的信息集成功能。

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应用这种高度可扩展的数据集成工具，设计、开发和运行在本地和云中移动和转换数据的作业。

 IBM BigIntegrate

使用这个灵活、可扩展的平台来提取、转换和集成 Hadoop 大数据存储集群。

资源

集成和管理云数据

参加本次网络研讨会，了解降低成本、扩大规模和增加灵活性的五个步骤。

 推动 AI 发展的多云数据集成

了解现代化数据集成架构和在云上部署的挑战和机遇。

 InfoSphere Information Server v11.7

了解最新版本如何为数字化转型提供可信的分析基础。
采取后续步骤

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