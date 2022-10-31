自然资源行业解决方案

重新思考如何使运营更加互联、更加智能、更加自动化和电气化
扩大自然资源公司的数字化转型，不再是可有可无，而是势在必行。公司必须综合考虑各种业务目标，如降低运营成本、实现可持续发展目标、符合法规要求以及实现有机增长。
IBM 的开放式 AI 和混合云架构，通过扩大创新途径、大规模部署和提供高质量选择，加速了业务转型。AI 和自动化可帮助您在项目管理中建立智能工作流程，并采用行业平台，与整个供应链的合作伙伴合作共创。
深入了解 IBM 如何帮助自然资源公司实现水资源、保护计划、环境咨询、碳减排、修复等专业领域的目标。
对 SAP 应用程序进行现代化改造，以降低成本、提高灵活性并改善结果。
一小时的停机时间可能造成超过 10 万美元的损失——利用数据分析和预测性解决方案，积极主动地管理停机时间。
利用对现有数据的预防性分析和洞察，优化 MRO 备件库存并减少过剩。
通过智能工作流程，提高工作人员的生产力，使人们能够更快地实现更高价值的成果。
与 IBM 合作设计、构建和推出 OREN，这是一个支持可持续采矿的采矿优化平台。
通过 IBM、SAP 和 SUSE 的端到端流程集成，增加 2,000 亿美元的市场规模。
为印度最大的综合性纸张和纸浆制造商之一迁移任务关键型 SAP 系统。
数字化转型将帮助采矿业变得更加可持续、透明并对利益相关者做出响应。
ESG 不是对业务绩效的拖累。它是推动盈利和增长的加速器。
IBM 致力于创造更好的途径，以保护自然资源、减少污染并最大限度地降低与气候相关的风险。