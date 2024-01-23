当 Andhra Paper 准备脱离美国母公司并加入印度的新公司集团时，为其任务关键型 SAP® ERP 业务系统寻找平台的时间非常紧迫。通过与 IBM 合作，Andhra Paper 完成了跨越 9,000 英里的业务转移，同时将业务中断降至最低。
Andhra Paper 携手 IBM ，按计划完成了向印度的转移，并将其核心 SAP 解决方案迁移到 IBM Cloud 上的托管服务。
Andhra Paper Limited 首席信息官 Sreenivas Pamidimukkala 表示：“最后转移阶段恰逢新冠疫情第一波感染高峰，但 IBM 已经做好了充分准备，疫情几乎没有对我们的项目产生任何影响。在 25 年的 IT 行业生涯中，我很少经历过像我们与 IBM 这样卓有成效的合作关系。与 IBM 合作是一种真正的乐趣。”
在业务转移取得成功后，Andhra Paper 再次携手 IBM，由后者帮助转向下一代 ERP SAP S/4HANA，并为财务和治理、风险和合规提供先进的解决方案。
Pamidimukkala 补充道：“SAP S/4HANA 和 SAP Fiori 用户体验将使管理人员做出更快、更明智的决策，帮助公司提高运营效率，推动公司在印度的发展。”
多年来，Andhra Paper 一直依靠母公司在美国托管的 SAP 解决方案来推动在印度各地的业务流程，包括采购到付款、订单到现金和计划到生产等核心工作流程。由于 SAP 应用程序是公司运营不可或缺的一部分，因此管理从美国迁移到印度的成本和风险是关键目标。
“我们的生产线一周七天、一天 24 小时不间断运转。”Pamidimukkala 解释道，“由于我们是资金密集型业务，利润率并不高，因此在迁移过程中，必须尽量缩短 SAP 系统的离线时间。”
除了解决将超过 10 TB 的 SAP 数据迁移到 9,000 英里之外的挑战，Andhra Paper 还希望找到一种方法，在不对现有 SAP ERP 系统进行任何物理访问的情况下实现这一目标。
“前母公司制定了严格的系统和组织控制政策，旨在防止除其管理员以外的任何人访问 SAP ERP 数据所在的数据中心。”Pamidimukkala 回忆道，“因此，我们必须想出一种方法，使我们能够提取这些数据，而不需要 Andhra Paper 的员工或任何其他第三方在现场进行这项工作。”
Andhra Paper 考虑了在本地传输数据和运行 SAP 解决方案的选项。
“IBM 提出了一种巧妙的解决方案，可以从美国检索我们的数据，”Pamidimukkala 继续说道，“IBM 提供了一个网络直连存储设备，管理员可以用它来复制我们的 SAP 数据。IBM 将设备实际运送到位于弗吉尼亚州的数据中心，并在 IBM Cloud 上部署加密连接，以将数据迁移到印度金奈的最终目的地。”
为了运行 SAP 解决方案，Andhra Paper 为 IBM Cloud 上的 SAP 解决方案选择了 Enterprise Application Managed Services。
“由于我们在印度的业务都位于相对较小的城市，因此寻找当地资源来为新数据中心配备人员成本太高、太复杂且风险太大，”Pamidimukkala 评论道，“我们觉得云是最佳选择。通过迁移到 IBM Cloud，我们无需招聘系统管理员，从而避免在 IT 领域增加 5 个全职人力工时 (FTE)，并保持精益运营成本。最重要的是，我们的团队可以自由地专注于为业务开发增值服务，因为我们知道 IBM 正在全天候维护我们重要的 SAP 系统。”
随着数据成功传输以及 SAP ERP 解决方案全面投入运行，Andhra Paper 立即选择在 IBM 及其实施合作伙伴的协助下迁移到 SAP S/4HANA，以实现近乎实时的洞察并获得数据驱动的决策优势。
Pamidimukkala 继续说道：“借助 SAP S/4HANA，该公司将月末结算流程缩短了 10%，从而提供更深入的财务绩效洞察。我们还预计 SAP S/4HANA 将为我们的财务管理流程带来显著的优势。通过自动执行以前手动、电子表格驱动的工作，我们将获得整个投资组合的即时可视化，使我们的团队能够进行优化以提高回报。当我们的全新 SAP S/4HANA 治理、风险和合规解决方案上线时，我们将在坚如磐石的业务控制体系中指导所有这些决策。”
该公司计划扩大集成式 SAP 解决方案的使用范围。Pamidimukkala 证实，“大约 90% 的订单是通过基于第三方工具的门户网站达成的。通过用 SAP Commerce Cloud 取代这项技术，我们将提高单一供应商解决方案的效率，并为客户提供简化的订购和支持旅程，从而增强体验并提高满意度。”
借助 IBM 和 IBM Cloud 提供的服务，Andhra Paper 避免了 SAP BASIS 级别以下的手动工作，帮助该公司专注于核心能力并追求业务增长。
“借助 SAP S/4HANA，Andhra Paper 可以更快地了解我们运营的几乎各个方面，”Pamidimukkala 总结道，“当需要开设新的制造基地或进行收购时，我们知道 IBM Cloud 提供具有成本效益的可扩展基础架构平台，使 Andhra Paper 能够立即抓住这些机遇。”
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2021 年 7 月在美国制作。
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