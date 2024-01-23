当 Andhra Paper 准备脱离美国母公司并加入印度的新公司集团时，为其任务关键型 SAP® ERP 业务系统寻找平台的时间非常紧迫。通过与 IBM 合作，Andhra Paper 完成了跨越 9,000 英里的业务转移，同时将业务中断降至最低。

Andhra Paper 携手 IBM ，按计划完成了向印度的转移，并将其核心 SAP 解决方案迁移到 IBM Cloud 上的托管服务。

Andhra Paper Limited 首席信息官 Sreenivas Pamidimukkala 表示：“最后转移阶段恰逢新冠疫情第一波感染高峰，但 IBM 已经做好了充分准备，疫情几乎没有对我们的项目产生任何影响。在 25 年的 IT 行业生涯中，我很少经历过像我们与 IBM 这样卓有成效的合作关系。与 IBM 合作是一种真正的乐趣。”

在业务转移取得成功后，Andhra Paper 再次携手 IBM，由后者帮助转向下一代 ERP SAP S/4HANA，并为财务和治理、风险和合规提供先进的解决方案。

Pamidimukkala 补充道：“SAP S/4HANA 和 SAP Fiori 用户体验将使管理人员做出更快、更明智的决策，帮助公司提高运营效率，推动公司在印度的发展。”