为了识别、有效管理并最大限度地减少 IBM 运营对环境的潜在影响，公司几十年来一直保持着全球环境管理体系 (EMS)。业务范围涵盖硬件产品设计、制造、数据中心、房地产运营、采购、物流、资产回收服务以及商业服务等。IBM 的 EMS 不断更新，以反映公司与环境事务的交集。
IBM 致力于在其所有业务活动期间，在环保事务方面发挥领导作用。长期以来，IBM 一直致力于提供安全健康的工作场所、保护环境并节约能源和自然资源，这些政策分别于 1967 年、1971 年和 1974 年正式制定。这些政策为以下企业政策目标奠定了基础：
IBM 的企业环境政策 为公司的全球环境管理体系 (EMS) 提供战略框架。
IBM 的 EMS 由所有业务组织的员工执行。其结构和计划旨在将环境考虑因素纳入公司的整个运营过程。
在 IBM 首席可持续发展官 (CSO) 的指导下，IBM的 CSO 团队负责制定公司的全球环境事务战略、环境管理体系 (EMS) 要求并监督其实施情况。
公司的环境计划由世界各地的制造、开发和研究基地的专业人员实施。在运营单位内，IBM 高管对其各自业务职能或基地的环境绩效负责。每位员工均应遵守 IBM 的企业环境政策，并向 IBM 管理层报告任何环境、健康或安全问题。当面临可能违反企业政策或指令的行为时，管理人员应迅速采取提示行动。此外，IBM 的 《商业行为指南》（即公司为所有 IBM 员工制定的商业行为和道德准则）中有个章节强调员工的环境保护责任。
设定自愿性环境目标是 IBM EMS 的重要组成部分。公司制定并持续推进一系列 环境目标 ，旨在解决公司运营中的重要环境问题和影响，并推动其环境绩效的持续改善。IBM 的目标涵盖能源和气候、保护和生物多样性、污染预防和废物管理、供应链和价值链，以及我们的全球环境管理体系。
相关的环境培训是 EMS 正常运作不可或缺的一部分。全球所有 IBM 员工都需要定期阅读并证明他们遵守 IBM 的《商业行为指南》。该指南涵盖员工对公司负有责任的各个领域，其中包括了解并遵守 IBM 的企业环境政策和其他环境要求。环境培训与员工的工作职责一致。
IBM 采用各种机制来监测和衡量其 EMS 要求的有效实施情况。其中包括：
专业的自我评估计划
每年，IBM 的制造、硬件开发以及使用化学品的研究场所和组织，例如，硬件产品设计团队、房地产运营、数据中心、采购、物流、资产回收服务和商业服务，都要完成一项全面的环境自我评估。这项专业的自我评估计划由一系列 IBM 特定的环境清单组成，用于使公司能够在全球范围内一致地评估其整体环境绩效。这些检查表既适用于制造和硬件开发场所，也适用于按地理区域划分的非制造场所、产品组和服务活动。
全球环境数据报告的应用
IBM 使用各种应用程序进行全球环境数据报告和监控，例如 IBM Envizi ESG Suite，用于跟踪、分析、监控和报告能源消耗与温室气体排放数据。
这些应用程序用于收集全球环境数据，这些数据用于IBM的年度环境报告以及提交给高级管理层的性能和计划的定期更新。它们还用于监测环境性能和确定需要改进的领域。
企业审计
IBM 制定了环境审计计划，由该公司的企业鉴证和咨询服务 (CAAS) 组织实施。 这是一项基于风险的全面审计计划，独立于可持续发展首席执行官办公室的工作人员。CAAS 工作人员根据环境风险标准，定期对某些 IBM 基地或环境流程进行审计。
ISO 14001 和 50001 监督审计
作为 IBM ISO 14001 全球注册的一部分，独立的 ISO 14001 注册商每年对大约 10 个场所或注册实体进行审计。ISO 14001 监督审计用于验证 IBM 全球环境管理体系的实施情况。
IBM 的能源管理计划是我们全球 EMS 不可或缺的一部分。因此，任何追求 ISO 50001 认证的实体都必须先通过我们的 ISO 14001 全球注册认证，然后才能将其纳入我们的全球 ISO 50001 注册中。