全球环境管理体系

概述

为了识别、有效管理并最大限度地减少 IBM 运营对环境的潜在影响，公司几十年来一直保持着全球环境管理体系 (EMS)。业务范围涵盖硬件产品设计、制造、数据中心、房地产运营、采购、物流、资产回收服务以及商业服务等。IBM 的 EMS 不断更新，以反映公司与环境事务的交集。
环境政策

IBM 致力于在其所有业务活动期间，在环保事务方面发挥领导作用。长期以来，IBM 一直致力于提供安全健康的工作场所、保护环境并节约能源和自然资源，这些政策分别于 1967 年、1971 年和 1974 年正式制定。这些政策为以下企业政策目标奠定了基础：

  • 提供安全、健康的工作场所，确保工作人员接受适当的培训，并配备适当的安全和应急设备。
  • 在我们开展业务的社区中成为对环境负责的邻居，并及时、负责任地采取行动，纠正危及健康、安全或环境的事件或情况。及时向有关部门报告并酌情通知受影响方。
  • 通过重复使用和回收材料、购买回收材料以及使用可回收包装和其他材料来保护自然资源。
  • 开发、制造和销售对其预期用途安全、能够高效利用能源、保护环境并可以重复使用、回收或安全处置的产品。
  • 使用不会对环境产生不利影响的开发和制造流程，包括开发和改进运营和技术，以最大限度地减少浪费。防止空气、水和其他污染，最大限度地降低健康和安全风险，安全且负责任地处理废弃物。
  • 确保在整个业务中负责任地使用能源，包括节约能源和提高能效，以及在可行的情况下优先使用可再生能源，而非不可再生能源。
  • 参与改善世界各地环境保护和认知的工作，并分享适当的污染预防技术、知识和方法。
  • 利用遍布全球的 IBM 产品、服务和专业知识，协助开发环境问题的解决方案。
  • 满足或超越所有适用的政府要求以及 IBM 遵守的自愿要求。无论公司在世界何地开展业务，均已设定并遵守我们自己的严格要求。
  • 努力不断改进 IBM 的环境管理体系和绩效，并定期向公众发布进度报告。
  • 对 IBM 遵守本政策的情况进行严格的审计和自我评估，衡量 IBM 环保事务绩效的进展情况，并定期向董事会报告。
  • IBM 场所的每位员工和每位合同工均应遵守此政策，并向 IBM 管理层报告任何环境、健康或安全问题。管理人员应立即采取行动。

组件

IBM 的企业环境政策 为公司的全球环境管理体系 (EMS) 提供战略框架。 

IBM 的 EMS 由所有业务组织的员工执行。其结构和计划旨在将环境考虑因素纳入公司的整个运营过程。

在 IBM 首席可持续发展官 (CSO) 的指导下，IBM的 CSO 团队负责制定公司的全球环境事务战略、环境管理体系 (EMS) 要求并监督其实施情况。

公司的环境计划由世界各地的制造、开发和研究基地的专业人员实施。在运营单位内，IBM 高管对其各自业务职能或基地的环境绩效负责。每位员工均应遵守 IBM 的企业环境政策，并向 IBM 管理层报告任何环境、健康或安全问题。当面临可能违反企业政策或指令的行为时，管理人员应迅速采取提示行动。此外，IBM 的 《商业行为指南》（即公司为所有 IBM 员工制定的商业行为和道德准则）中有个章节强调员工的环境保护责任。

设定自愿性环境目标是 IBM EMS 的重要组成部分。公司制定并持续推进一系列 环境目标 ，旨在解决公司运营中的重要环境问题和影响，并推动其环境绩效的持续改善。IBM 的目标涵盖能源和气候、保护和生物多样性、污染预防和废物管理、供应链和价值链，以及我们的全球环境管理体系。

相关的环境培训是 EMS 正常运作不可或缺的一部分。全球所有 IBM 员工都需要定期阅读并证明他们遵守 IBM 的《商业行为指南》。该指南涵盖员工对公司负有责任的各个领域，其中包括了解并遵守 IBM 的企业环境政策和其他环境要求。环境培训与员工的工作职责一致。

IBM 采用各种机制来监测和衡量其 EMS 要求的有效实施情况。其中包括：

专业的自我评估计划

每年，IBM 的制造、硬件开发以及使用化学品的研究场所和组织，例如，硬件产品设计团队、房地产运营、数据中心、采购、物流、资产回收服务和商业服务，都要完成一项全面的环境自我评估。这项专业的自我评估计划由一系列 IBM 特定的环境清单组成，用于使公司能够在全球范围内一致地评估其整体环境绩效。这些检查表既适用于制造和硬件开发场所，也适用于按地理区域划分的非制造场所、产品组和服务活动。

全球环境数据报告的应用

IBM 使用各种应用程序进行全球环境数据报告和监控，例如 IBM Envizi ESG Suite，用于跟踪、分析、监控和报告能源消耗与温室气体排放数据。

这些应用程序用于收集全球环境数据，这些数据用于IBM的年度环境报告以及提交给高级管理层的性能和计划的定期更新。它们还用于监测环境性能和确定需要改进的领域。

企业审计

IBM 制定了环境审计计划，由该公司的企业鉴证和咨询服务 (CAAS) 组织实施。 这是一项基于风险的全面审计计划，独立于可持续发展首席执行官办公室的工作人员。CAAS 工作人员根据环境风险标准，定期对某些 IBM 基地或环境流程进行审计。

ISO 14001 和 50001 监督审计

作为 IBM ISO 14001 全球注册的一部分，独立的 ISO 14001 注册商每年对大约 10 个场所或注册实体进行审计。ISO 14001 监督审计用于验证 IBM 全球环境管理体系的实施情况。

IBM 的能源管理计划是我们全球 EMS 不可或缺的一部分。因此，任何追求 ISO 50001 认证的实体都必须先通过我们的 ISO 14001 全球注册认证，然后才能将其纳入我们的全球 ISO 50001 注册中。

认证 IBM 全球 ISO 14001:2015 证书及附录 - ANAB 认证 IBM 全球 ISO 14001:2015 证书及附录 - UKAS 认证 IBM ISO 50001:2018 证书