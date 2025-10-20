IBM 的 EMS 由所有业务组织的员工执行。其结构和计划旨在将环境考虑因素纳入公司的整个运营过程。

在 IBM 首席可持续发展官 (CSO) 的指导下，IBM的 CSO 团队负责制定公司的全球环境事务战略、环境管理体系 (EMS) 要求并监督其实施情况。

公司的环境计划由世界各地的制造、开发和研究基地的专业人员实施。在运营单位内，IBM 高管对其各自业务职能或基地的环境绩效负责。每位员工均应遵守 IBM 的企业环境政策，并向 IBM 管理层报告任何环境、健康或安全问题。当面临可能违反企业政策或指令的行为时，管理人员应迅速采取提示行动。此外，IBM 的 《商业行为指南》（即公司为所有 IBM 员工制定的商业行为和道德准则）中有个章节强调员工的环境保护责任。