受新冠疫情影响，纸制品的需求急剧上升。Celulose NCelulose Nipo-Brasileira SA (CENIBRA) 在满足极具挑战性的日程安排和产量的压力下，与 IBM Consulting™ 合作转变其制造和物流流程。CENIBRA 选择了下一代 SAP S/4HANA® 解决方案，此类解决方案部署在 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 上（ibm.com 外部链接），且在稳健可靠的 IBM® Power® E950 服务器上运行，同时配备 IBM FlashSystem® 5030 存储设备，使 CENIBRA 能够领先于全球竞争对手。
行业分析人员表示，全球纸质品需求将持续大幅增加，预计 2021 年至 2025 年间市场规模将增长 13.2 亿美元（ibm.com 外部链接）。CENIBRA 为这一迅速发展的行业提供必要的木浆和纤维素原材料，这些原材料产自巴西米纳斯吉拉斯州 54 个市镇所种植的超过 254,000 公顷的桉树。
CENIBRA 每年出口约 120 万吨纤维素，营收额超过 5 亿美元。由于全球客户对于交货日程安排的要求都非常严格，因此公司面临的一大关键挑战就是根据采伐、制造、物流、燃料成本和时间安排之间复杂的交互作用来确定最佳的混合运输方式。
此外，CENIBRA 坚定致力于应对气候变化，并在行政领导层的支持下制定了强有力的可持续发展计划。降低对环境的影响是公司提高运营效率的核心，且 CENIBRA 会定期发布能源、水、碳、硫和再利用数据。
过去，CENIBRA 依靠 SAP ERP 来支持其制造业务，而其子公司 CENIBRA Logistics 则使用第三方工具来管理运输。CENIBRA 的 IT 信息系统和 SAP 协调员 Anamaria Oliveira 解释道：“由于我们无法轻松地在两个系统之间共享数据，因此准确计算物流成本和交货周期极其困难。我们要寻找一种方法来改进流程，以更轻松地提供具有竞争力的报价、优化物流并按时交货。”
基于 SAP ERP 取得成功的悠久历史，CENIBRA 决定将两家公司迁移到 SAP S/4HANA，以提供近乎实时的数据，从而实现更快、更明智的决策制定。
CENIBRA 的 IT 和基础架构协调员 Miguel Antunes 表示：“我们现有的本地 IT 基础架构寿命即将终止，且 SAP 不再支持该操作系统。为了在 SAP S/4HANA 上搭建集成流程，我们首先要寻找一个功能强大的高性能服务器平台，该平台将为我们提供容量和灵活性，支持我们随着快速扩张的业务而不断发展。”
与同等 x86 平台相比，支持关键 SAP 解决方案所需的服务器数量减少五倍
财务报告的速度提升高达 180 倍
在对潜在 IT 平台进行深入技术分析后，CENIBRA 认定，组合使用 IBM Power E950 服务器和 IBM FlashSystem 存储器，将为其下一代 SAP S/4HANA 应用程序提供最佳解决方案。
Antunes 回忆说：“我们发现，IBM Power E950 服务器的性能比同等 x86 解决方案高出 30%，利用 IBM 逻辑分区 [LPAR] 技术，我们可以划分 IBM Power 服务器的资源，使其如同多个独立系统一样运行，并进行调整以最大限度提高效率。因此，我们只需要两台 IBM Power E950 服务器即可运行所有的 SAP S/4HANA 工作负载。这比我们考虑采用的 x86 解决方案所需的服务器数量减少五倍，显著降低了软件许可成本。
为帮助其部署新的 IT 基础架构、构建集成式业务流程以及配置 SAP S/4HANA 以支持新的工作方式，CENIBRA 聘请了来自 IBM Consulting 的专家团队。
Oliveira 评论道：“我们面向 Gartner 评选出的顶级 SAP S/4HANA 实施合作伙伴进行了公开竞标。迄今为止，在我们考虑的所有公司中，IBM Consulting 的表现最符合我们的核心标准。”
Antunes 补充道：“IBM Consulting 引入了经过验证的全新 SAP 解决方案实施方法，以及我们行业中的众多成功部署经验。显而易见，IBM 有能力引导我们有效开展数字化转型。”
IBM Consulting 与 CENIBRA IT 团队并肩工作，审查了 CENIBRA 和 CENIBRA Logistics 的现有流程，并制定了数字化工作流程，使得两家公司的运营更加协调一致。
IBM Consulting 还与当地 IBM 业务合作伙伴 PC Place 一起部署了 IBM Power E950 服务器。每台服务器托管着 6 台 IBM PowerVM® 虚拟机 (VM)，而这些虚拟机运行的是 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications 操作系统，这是一个完全受支持的硬件和软件堆栈，可为 SAP 工作负载提供极致的性能和可靠性。有两台虚拟机专用于公司的主 SAP S/4HANA 数据库，其余四台虚拟机用于支持公司的 SAP S/4HANA 应用程序。
为确保其关键任务系统的全天候可用性，该公司使用 SUSE Linux Enterprise (SLE) High Availability Extension 在其主数据中心站点和辅助数据中心站点之间复制数据。
CENIBRA 的 SAP 专家 Flávio Gandra 表示：“SLES for SAP Applications 之所以脱颖而出，是因为其与 IBM 和 SAP 解决方案的强大互操作性，特别是考虑到针对 IBM Power 硬件的操作系统优化。此外，SAP 和 SUSE 还为其软件提供集成式技术支持。因此，根据我们的经验，与其他操作系统相比，SLES 上的 SAP S/4HANA 解决任何问题的时间都将缩短。”
Oliveira 评论道：“我们的部署和迁移刚好赶上新冠疫情，这进一步增加了项目的复杂性。IBM Consulting 迎难而上，确保我们拥有维持正常工作所需的所有资源。我们能在预算范围内按时启用 SAP S/4HANA，这很大程度上要归功于 IBM Consulting 的工作。”
通过在 IBM Power 解决方案上部署 SAP S/4HANA，CENIBRA 获得了一个可扩展且完全受支持的平台，从而帮助高效地进行端到端运营管理。如今，SAP S/4HANA 解决方案支持公司更好地管理大批量仓库运营、物流和财务风险，使公司能够随着业务量的增长保持明显的竞争优势。
Antunes 表示：“自从迁移到 SAP S/4HANA 以来，我们发现最大的优势之一便是有关运输成本的细颗粒度数据。现在对物流成本和交货周期进行建模要容易得多，这使我们能够在保护利润的同时提出具有竞争力的报价。我们还对运营成本有了更深入的了解，例如收割机的燃料和维护成本，这有助于我们发现进一步提高效率的机会。”
CENIBRA 正在全面推动业务流程改进，包括从更快的工资单处理到月末结算等各个方面。Oliveira 确认：“SAP S/4HANA 的内存中处理意味着财务报告速度提升了高达 180 倍。因此，我们每次都能按时完成月末结算流程，这使我们的决策者能够及时了解财务业绩。”
在部署 SAP S/4HANA 的过程中，CENIBRA 启用了 SAP Fiori 设计系统，这让员工能够直接通过智能手机或平板电脑访问 SAP 解决方案。Antunes 评论道：“能够通过触摸屏幕获取最新信息，这对于我们的仓库团队来说尤其有价值。之前，员工使用定制手持设备将仓库中的物品扫描进第三方应用程序，几个小时后再将其复制到我们的 SAP ERP 平台。如今，我们的团队可以使用移动设备直接将库存扫描进 SAP S/4HANA，这为我们提供了实时的库存级别视图。
随着 SAP S/4HANA 带来新数据和交易越来越多，CENIBRA 团队还计划提高其业务连续性，以应对灾难情况。通过利用 IBM Power 服务器和 IBM FlashSystem 存储器的性能，CENIBRA 确保能够在分配的时间范围内完成日常数据备份，从而显著降低数据丢失的业务风险。
Oliveira 表示：“自从迁移到 IBM Power E950 服务器和 IBM FlashSystem 5030 存储器以来，我们将每日备份时间从 4 小时缩短到了 2 小时，这有助于我们保护重要的业务数据。”
展望未来，CENIBRA 已经在探索利用 SAP 解决方案来简化流程的新方法。例如，该公司计划使用 SAP S/4HANA 和机器人流程自动化 (RPA) 技术自动从 PDF 发票中提取和发布数据，这有可能每月节省大量的手动工作时间。此外，迁移到 SAP S/4HANA 为其下一阶段的数字化转型计划奠定了基础，该计划最终会将 CENIBRA 迁移到云端。未来，该公司将探索作为其云战略一部分的 IBM Power Systems 虚拟服务器。
Antunes 总结道：“在 IBM Consulting 的帮助下，通过 SLES for SAP Applications 迁移到 IBM Power Systems 上的 SAP S/4HANA，这是实现我们云端宏伟目标的重要一步。得益于 SAP 和 IBM，CENIBRA 将能够满足客户对产能和交货日程安排的要求，并占据有利地位，坚定实施规模宏大的全球业务发展战略。”
Celulose Nipo-Brasileira SA (CENIBRA)（ibm.com 外部链接）总部位于巴西 Belo Oriente，是用于制造纸张和纸板产品的漂白桉木浆的全球领先生产商之一。CENIBRA 年产能为 120 万吨，98% 的纸浆出口到亚洲、欧洲和北美市场。该公司拥有约 4,000 名员工，营收额约为 37 亿雷亚尔（7 亿美元）。
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2022 年 11 月在美国制作。
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