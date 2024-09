提高生产力 与同等 x86 平台相比,支持关键 SAP 解决方案所需的服务器数量减少五倍 处理速度更快 财务报告的速度提升高达 180 倍

利用 IBM 逻辑分区 [LPAR] 技术,我们可以划分 IBM Power 服务器的资源,使其如同多个独立系统一样运行,并进行调整以最大限度提高效率。因此,我们只需要两台 IBM Power E950 服务器即可运行所有的 SAP S/4HANA 工作负载。这比我们考虑采用的 x86 解决方案所需的服务器数量减少五倍,显著降低了软件许可成本。 Miguel Antunes IT and Infrastructure Coordinator CENIBRA

建立集成式工作流程 在对潜在 IT 平台进行深入技术分析后,CENIBRA 认定,组合使用 IBM Power E950 服务器和 IBM FlashSystem 存储器,将为其下一代 SAP S/4HANA 应用程序提供最佳解决方案。 Antunes 回忆说:“我们发现,IBM Power E950 服务器的性能比同等 x86 解决方案高出 30%,利用 IBM 逻辑分区 [LPAR] 技术,我们可以划分 IBM Power 服务器的资源,使其如同多个独立系统一样运行,并进行调整以最大限度提高效率。因此,我们只需要两台 IBM Power E950 服务器即可运行所有的 SAP S/4HANA 工作负载。这比我们考虑采用的 x86 解决方案所需的服务器数量减少五倍,显著降低了软件许可成本。 为帮助其部署新的 IT 基础架构、构建集成式业务流程以及配置 SAP S/4HANA 以支持新的工作方式,CENIBRA 聘请了来自 IBM Consulting 的专家团队。 Oliveira 评论道:“我们面向 Gartner 评选出的顶级 SAP S/4HANA 实施合作伙伴进行了公开竞标。迄今为止,在我们考虑的所有公司中,IBM Consulting 的表现最符合我们的核心标准。” Antunes 补充道:“IBM Consulting 引入了经过验证的全新 SAP 解决方案实施方法,以及我们行业中的众多成功部署经验。显而易见,IBM 有能力引导我们有效开展数字化转型。” IBM Consulting 与 CENIBRA IT 团队并肩工作,审查了 CENIBRA 和 CENIBRA Logistics 的现有流程,并制定了数字化工作流程,使得两家公司的运营更加协调一致。 IBM Consulting 还与当地 IBM 业务合作伙伴 PC Place 一起部署了 IBM Power E950 服务器。每台服务器托管着 6 台 IBM PowerVM® 虚拟机 (VM),而这些虚拟机运行的是 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications 操作系统,这是一个完全受支持的硬件和软件堆栈,可为 SAP 工作负载提供极致的性能和可靠性。有两台虚拟机专用于公司的主 SAP S/4HANA 数据库,其余四台虚拟机用于支持公司的 SAP S/4HANA 应用程序。 为确保其关键任务系统的全天候可用性,该公司使用 SUSE Linux Enterprise (SLE) High Availability Extension 在其主数据中心站点和辅助数据中心站点之间复制数据。 CENIBRA 的 SAP 专家 Flávio Gandra 表示:“SLES for SAP Applications 之所以脱颖而出,是因为其与 IBM 和 SAP 解决方案的强大互操作性,特别是考虑到针对 IBM Power 硬件的操作系统优化。此外,SAP 和 SUSE 还为其软件提供集成式技术支持。因此,根据我们的经验,与其他操作系统相比,SLES 上的 SAP S/4HANA 解决任何问题的时间都将缩短。” Oliveira 评论道:“我们的部署和迁移刚好赶上新冠疫情,这进一步增加了项目的复杂性。IBM Consulting 迎难而上,确保我们拥有维持正常工作所需的所有资源。我们能在预算范围内按时启用 SAP S/4HANA,这很大程度上要归功于 IBM Consulting 的工作。”

在 IBM Consulting 的帮助下,通过 SLES for SAP Applications 迁移到 IBM Power Systems 上的 SAP S/4HANA,这是实现我们云端宏伟目标的重要一步。得益于 SAP 和 IBM,CENIBRA 将能够满足客户对产能和交货日程安排的要求,并占据有利地位,坚定实施规模宏大的全球业务发展战略。 Miguel Antunes IT and Infrastructure Coordinator CENIBRA

随时可以扩展 通过在 IBM Power 解决方案上部署 SAP S/4HANA,CENIBRA 获得了一个可扩展且完全受支持的平台,从而帮助高效地进行端到端运营管理。如今,SAP S/4HANA 解决方案支持公司更好地管理大批量仓库运营、物流和财务风险,使公司能够随着业务量的增长保持明显的竞争优势。 Antunes 表示:“自从迁移到 SAP S/4HANA 以来,我们发现最大的优势之一便是有关运输成本的细颗粒度数据。现在对物流成本和交货周期进行建模要容易得多,这使我们能够在保护利润的同时提出具有竞争力的报价。我们还对运营成本有了更深入的了解,例如收割机的燃料和维护成本,这有助于我们发现进一步提高效率的机会。” CENIBRA 正在全面推动业务流程改进,包括从更快的工资单处理到月末结算等各个方面。Oliveira 确认:“SAP S/4HANA 的内存中处理意味着财务报告速度提升了高达 180 倍。因此,我们每次都能按时完成月末结算流程,这使我们的决策者能够及时了解财务业绩。” 在部署 SAP S/4HANA 的过程中,CENIBRA 启用了 SAP Fiori 设计系统,这让员工能够直接通过智能手机或平板电脑访问 SAP 解决方案。Antunes 评论道:“能够通过触摸屏幕获取最新信息,这对于我们的仓库团队来说尤其有价值。之前,员工使用定制手持设备将仓库中的物品扫描进第三方应用程序,几个小时后再将其复制到我们的 SAP ERP 平台。如今,我们的团队可以使用移动设备直接将库存扫描进 SAP S/4HANA,这为我们提供了实时的库存级别视图。 随着 SAP S/4HANA 带来新数据和交易越来越多,CENIBRA 团队还计划提高其业务连续性,以应对灾难情况。通过利用 IBM Power 服务器和 IBM FlashSystem 存储器的性能,CENIBRA 确保能够在分配的时间范围内完成日常数据备份,从而显著降低数据丢失的业务风险。 Oliveira 表示:“自从迁移到 IBM Power E950 服务器和 IBM FlashSystem 5030 存储器以来,我们将每日备份时间从 4 小时缩短到了 2 小时,这有助于我们保护重要的业务数据。” 展望未来,CENIBRA 已经在探索利用 SAP 解决方案来简化流程的新方法。例如,该公司计划使用 SAP S/4HANA 和机器人流程自动化 (RPA) 技术自动从 PDF 发票中提取和发布数据,这有可能每月节省大量的手动工作时间。此外,迁移到 SAP S/4HANA 为其下一阶段的数字化转型计划奠定了基础,该计划最终会将 CENIBRA 迁移到云端。未来,该公司将探索作为其云战略一部分的 IBM Power Systems 虚拟服务器。 Antunes 总结道:“在 IBM Consulting 的帮助下,通过 SLES for SAP Applications 迁移到 IBM Power Systems 上的 SAP S/4HANA,这是实现我们云端宏伟目标的重要一步。得益于 SAP 和 IBM,CENIBRA 将能够满足客户对产能和交货日程安排的要求,并占据有利地位,坚定实施规模宏大的全球业务发展战略。”