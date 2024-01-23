行业分析人员表示，全球纸质品需求将持续大幅增加，预计 2021 年至 2025 年间市场规模将增长 13.2 亿美元（ibm.com 外部链接）。CENIBRA 为这一迅速发展的行业提供必要的木浆和纤维素原材料，这些原材料产自巴西米纳斯吉拉斯州 54 个市镇所种植的超过 254,000 公顷的桉树。

CENIBRA 每年出口约 120 万吨纤维素，营收额超过 5 亿美元。由于全球客户对于交货日程安排的要求都非常严格，因此公司面临的一大关键挑战就是根据采伐、制造、物流、燃料成本和时间安排之间复杂的交互作用来确定最佳的混合运输方式。

此外，CENIBRA 坚定致力于应对气候变化，并在行政领导层的支持下制定了强有力的可持续发展计划。降低对环境的影响是公司提高运营效率的核心，且 CENIBRA 会定期发布能源、水、碳、硫和再利用数据。

过去，CENIBRA 依靠 SAP ERP 来支持其制造业务，而其子公司 CENIBRA Logistics 则使用第三方工具来管理运输。CENIBRA 的 IT 信息系统和 SAP 协调员 Anamaria Oliveira 解释道：“由于我们无法轻松地在两个系统之间共享数据，因此准确计算物流成本和交货周期极其困难。我们要寻找一种方法来改进流程，以更轻松地提供具有竞争力的报价、优化物流并按时交货。”

基于 SAP ERP 取得成功的悠久历史，CENIBRA 决定将两家公司迁移到 SAP S/4HANA，以提供近乎实时的数据，从而实现更快、更明智的决策制定。

CENIBRA 的 IT 和基础架构协调员 Miguel Antunes 表示：“我们现有的本地 IT 基础架构寿命即将终止，且 SAP 不再支持该操作系统。为了在 SAP S/4HANA 上搭建集成流程，我们首先要寻找一个功能强大的高性能服务器平台，该平台将为我们提供容量和灵活性，支持我们随着快速扩张的业务而不断发展。”