我们每天都依赖水、电、交通等基本服务，只有在它们出现故障时才会注意到它们。确保“日常生活支持系统”的完全可靠性和可用性，又不引发成本失控，这是一项巨大的责任。
这正是私有云供应商 rku.it GmbH 的用武之地，为市政公用事业、公共交通组织和地方政府客户的现代化和数字化转型提供支持。
rku.it 借助 SAP HANA® 和 SAP S/4HANA® 解决方案，依托 IBM® Power 服务器，并结合 Red Hat® Ansible® Automation Platform（链接位于 ibm.com 外部），提供低成本、速度快、可靠的 IT 服务，支持德国数百万人的基本公共服务。依托 IBM Power，rku.it 选择了一个面向未来的基础架构平台，提供灵活的虚拟化功能，可最大限度地提高资源利用率、降低运营成本并根据需求动态扩展，同时为关键业务应用程序提供持续支持。
60 年来，私有云供应商和 IT 咨询专家 rku.it 一直与德国各地市政公用事业、公共交通和地方政府客户合作。许多大客户也是利益相关者，赋能公司对高度专业化的业务流程形成独特见解。凭借深厚的行业专业知识，rku.it 已吸引 130 多家客户和 6,500 多名企业用户，受到约 80 个生产应用程序的支持。例如，rku.it 处理超过五百万个分布式传感器的智能计量 IoT 数据。
rku.it 数据中心系统技术主管 Benjamin Kaspereit 表示：“我们的客户提供数百万人日常生活所依赖的基本服务。但是，他们也面临着保持低客户成本的压力。作为服务商，规模经济使得我们能够以更具成本效益的方式提供更高质量、更可靠的解决方案。为了继续赢得新客户，我们始终力求进一步优化我们的流程，平衡灵活性和标准化。”
配置速度更快，业务敏捷性提高 3 倍
有效地将硬件故障风险从每年 2 次降低到 0 次，最大限度地提高可用性
此外，rku.it 的许多客户所在行业受到严格监管，经常面临新的合规要求。加之不断变化的合同产品和服务条款（通常针对不同的销售渠道），业务流程和工作流程本身也高度可变。
“只有采用能够快速适应的动态解决方案，才能确保合规性并提供出色的服务。”Kaspereit 确认。“客户依靠我们的业务敏捷性来避免代价高昂的处罚。”
他补充道：“在支持创新的同时管理日益增长的复杂性是我们成功的基础。这要求我们研究人工智能和机器学习等最新技术来突破界限，因而我们选择与 IBM 合作。”
随着客户对下一代 ERP SAP S/4HANA 以及 SAP BW/4HANA® 和 SAP HANA 解决方案的需求不断增长，rku.it 正想办法扩展其私有云基础设施容量。为了增强竞争力，公司还力求简化部署和管理流程，以便能够处理不断增长的系统数量和数据量。
rku.it 携手 IBM 白金合作伙伴 CANCOM，选择 IBM Power 950 和 IBM Power S922 服务器，并结合 IBM® PowerVM 虚拟化解决方案。“事实证明，IBM Power 是最灵活且最具成本效益的平台，契合我们要求苛刻的 SAP HANA 数据库和 SAP S/4HANA 应用程序工作负载。”Kaspereit 说道。“CANCOM 提供了一个非常有吸引力的解决方案，推动我们加速向更先进的 DevOps 实践转型。例如，我们将部署 Red Hat Ansible Automation Platform 来支持下一代基础设施的实施，重点通过自动化配置和管理提升标准化。”
rku.it 已经与 CANCOM 合作多年，重视技术专业知识以及与 IBM 的密切协作。CANCOM 是可靠的合作伙伴，具有长期的专注力、全面的解决方案组合以及优秀的技术架构师和顾问团队。“CANCOM 始终知晓最新趋势和工具，引导我们找到面向未来的解决方案。”Benjamin Kaspereit 指出。“最重要的是，CANCOM 清楚我们的业务需求并设计出符合我们预算和创新目标的定制解决方案。”
如今，rku.it 运营着超过 12 台 IBM Power 服务器。借助 IBM PowerVM 先进的虚拟化功能，每台物理服务器可运行约 30 个逻辑分区 (LPAR)，从而整合基础架构并提高资源利用率。“在 IBM Power 服务器上部署 SAP HANA 时，我们利用了我们在该平台上的经验。”Benjamin Kaspereit 评论道。“在不重新启动的情况下，动态资源分配和 LPAR 大小的灵活调整有助于我们提高单个客户端应用程序的系统密度并降低总体拥有成本。”
首次评估 SAP HANA 操作选项时，rku.it 发现了在 x86 系统上运行 VMware 服务器的一些性能和容量限制。公司发现 IBM Power 大幅提高了系统架构的效率。“我们更青睐纵向扩展配置，以降低复杂性并尽可能减少系统维护开销。”Kaspereit 说。“有了 IBM Power 解决方案，我们不需要横向扩展集群，只需跨数据中心运行 SAP HANA 系统复制的大型实例即可确保高可用性。”
此外，IBM Power 的安全性和稳定性使 rku.it 能够让每台服务器承载更多的客户端工作负载。公司还可以在同一系统上运行多个 SAP HANA 数据库实例以及应用程序服务器，以增强性能。
rku.it 根据客户需求提供灵活的服务，混合使用多租户数据库和专用 SAP HANA 实例，为客户提供低成本的 IT 服务。公司使用 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（链接位于 ibm.com 外部）运行一系列 SAP 解决方案，包括 SAP HANA、SAP S/4HANA、SAP BW/4HANA 和 SAP S/4HANA for Travel& Transportation。
公司还使用 IBM® AIX、IBM® Db2 和 Oracle Database 软件运行传统 SAP ERP 和 SAP for Utilities 解决方案。“将 Oracle Database 实例从 x86 系统上的 Microsoft Windows Server 迁移到 IBM Power 上的 AIX 后，我们的数据库管理员的数量减少了 50%。根据我们的经验，IBM AIX 是效率最高、可用性最高的操作系统。”Kaspereit 解释道。“IBM AIX 就是管用，而且所需的补丁和更新数量更少、频率更低。我们估计，切换到 AIX 后，基本系统管理任务所耗费的时间和精力只有原来的三分之一。”
rku.it 与 CANCOM 合作，充分利用增强的基础设施和更高的自动化水平，缩短了新 SAP HANA 实例的配置时间，将部署时间从三个小时左右缩短至仅一个小时。“在我们不断添加越来越多的 SAP HANA 系统时，省时就非常关键。”Kaspereit 确认道。“将新实例的配置速度提高三倍，有助于我们更灵活地响应客户请求，从而提高业务敏捷性和客户满意度。”
对 rku.it 来说，IBM Power E950 更有效地使用内存和计算资源的能力是关键的竞争优势。“随着工作负载的要求发生变化，我们能够灵活透明地将 IBM Power 服务器每个核心配置的总内存增加 4.8 倍，处理越来越多的 SAP S4/HANA 和 SAP HANA 实例。”Kaspereit 解释道。
“4.8 倍提升对于为 SAP HANA 内存数据库提供最佳性能至关重要。”Kaspereit 继续说。“借助 IBM Power 解决方案，我们可以灵活增加分配给虚拟实例的内存，不受制于使用 IBM PowerVM 的计算资源。Micro-Partitioning 和共享处理器池等功能使我们有机会将更多的数据库和应用程序（包括开发和生产系统）打包到单个物理服务器，从而最大限度地提高计算或内存容量。正因如此，该解决方案才在商业上由于其他方案。”
但是对于 rku.it 来说，好处还远不止于此。例如，随着 SAP for Utilities 解决方案支持的智能计量服务的兴起，公司突然需要处理来自五百万个 IoT 传感器的数据。依托可扩展且功能强大的 IBM Power 平台，rku.it 只需在现有环境中为 SAP for Utilities 解决方案部署更多容量，无需购买、安装和管理额外硬件。随着数据量的增长，通常只需要更改内存分配。借助 IBM PowerVM，rku.it 可以根据客户需求快速轻松地调整容量。
rku.it 方法的一个关键要素是基于虚拟化。“例如，在同一物理服务器上运行 SAP S/4HANA 应用程序和关联数据库，我们可以利用虚拟 LAN 功能，实现逻辑分区之间的超快速通信，并避免高延迟问题。”Kaspereit 评论道。
公司利用 IBM PowerVM 动态分区移动性功能，进一步提高可用性和性能。通过在 IBM Power 基础架构上动态移动和平衡工作负载，rku.it 可以优化高峰期性能，即使在硬件维护和升级期间也能保持业务应用程序在线。
通过主动监控和内置冗余，IBM Power 促进了可靠性、可用性和可服务性 (RAS)。“例如，IBM Power 平台上的内存具有更高的容错性，从而最大限度地降低了停机风险。在其他一些平台上，我们经常看到内存硬件缺陷导致中断；IBM Power 的高级弹性功能杜绝了这种情况，从而提高了我们所有客户的业务连续性。”Kaspereit 表示。“此外，IBM Power 提供的内存带宽是其他架构的四倍，对于 SAP HANA 来说，内存带宽直接转化为系统性能，直接增强客户端应用程序。”
在单个 SAP HANA 系统中轻松扩展和运行多租户数据库，rku.it 及其客户就有机会进一步节省成本，因为可以共享监管变化所需的调整，从而降低运营成本。平台为这种运营模式提供了便利，因为 IBM Power Systems 上的 SAP 目前支持高达 28 TB 的 SAP HANA ScaleUp 实例。此外，为了加快大型实例的重启和恢复，公司可以针对 IBM Power Systems 上的 SAP HANA 使用虚拟持久内存 (Virtual PMEM) 功能，最大程度地减少潜在中断的影响。
rku.it 依赖 CANCOM、IBM 和 SAP 确保顺利运营。“IBM Power 对 SAP HANA 的支持绝对是一流的。”Kaspereit 说。在我们的诸多供应商中，坦白说，CANCOM、IBM 和 SAP 凭借快速响应和低管理开销脱颖而出，能够在最重要的时候提供快速解决方案。SAP HANA 整体解决方案支持很好地体现了这种密切合作。”
接下来，rku.it 的目标是通过基于 IBM PowerVC 和 Terraform 的基础设施即代码 (IaC) 部署，进一步推动流程自动化。Kaspereit 总结道：“根据我们的下一代基础设施计划，我们后续要通过提高并行化等举措进一步加快流程。”
“在 CANCOM 的帮助下，我们正为即将推出的 IBM Power10 处理器做准备。功能的增强和能源效率的提供将有助于我们优化私有云基础设施，为我们和客户的可持续发展工作提供显著优势。对我们来说，显然 IBM Power 是前进的方向。”
rku.it（链接位于 ibm.com 以外）位于德国黑尔讷，提供先进的私有云服务，专门面向市政公用事业、公共交通和地方政府客户。公司拥有 380 名员工，为 130 多家客户和 6,500 名企业用户提供服务。rku.it 是 SAP PartnerEdge RUN 黄金合作伙伴，通过 SAP 托管运营认证以及 SAP 云和基础设施运营认证。
作为数字化转型合作伙伴，CANCOM（链接位于 ibm.com 以外）陪伴企业迈向数字化未来。CANCOM 集团的 IT 解决方案包括 IT 系统的咨询、实施、服务和运营。公司拥有广泛的专业知识以及满足成功数字化转型 IT 要求的创新产品组合。CANCOM 已与 IBM 合作多年，拥有许多高素质且经过认证的员工。
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美国出品，2021 年 12 月
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