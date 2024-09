随着客户对下一代 ERP SAP S/4HANA 以及 SAP BW/4HANA® 和 SAP HANA 解决方案的需求不断增长,rku.it 正想办法扩展其私有云基础设施容量。为了增强竞争力,公司还力求简化部署和管理流程,以便能够处理不断增长的系统数量和数据量。

rku.it 携手 IBM 白金合作伙伴 CANCOM,选择 IBM Power 950 和 IBM Power S922 服务器,并结合 IBM® PowerVM 虚拟化解决方案。“事实证明,IBM Power 是最灵活且最具成本效益的平台,契合我们要求苛刻的 SAP HANA 数据库和 SAP S/4HANA 应用程序工作负载。”Kaspereit 说道。“CANCOM 提供了一个非常有吸引力的解决方案,推动我们加速向更先进的 DevOps 实践转型。例如,我们将部署 Red Hat Ansible Automation Platform 来支持下一代基础设施的实施,重点通过自动化配置和管理提升标准化。”

rku.it 已经与 CANCOM 合作多年,重视技术专业知识以及与 IBM 的密切协作。CANCOM 是可靠的合作伙伴,具有长期的专注力、全面的解决方案组合以及优秀的技术架构师和顾问团队。“CANCOM 始终知晓最新趋势和工具,引导我们找到面向未来的解决方案。”Benjamin Kaspereit 指出。“最重要的是,CANCOM 清楚我们的业务需求并设计出符合我们预算和创新目标的定制解决方案。”

如今,rku.it 运营着超过 12 台 IBM Power 服务器。借助 IBM PowerVM 先进的虚拟化功能,每台物理服务器可运行约 30 个逻辑分区 (LPAR),从而整合基础架构并提高资源利用率。“在 IBM Power 服务器上部署 SAP HANA 时,我们利用了我们在该平台上的经验。”Benjamin Kaspereit 评论道。“在不重新启动的情况下,动态资源分配和 LPAR 大小的灵活调整有助于我们提高单个客户端应用程序的系统密度并降低总体拥有成本。”

首次评估 SAP HANA 操作选项时,rku.it 发现了在 x86 系统上运行 VMware 服务器的一些性能和容量限制。公司发现 IBM Power 大幅提高了系统架构的效率。“我们更青睐纵向扩展配置,以降低复杂性并尽可能减少系统维护开销。”Kaspereit 说。“有了 IBM Power 解决方案,我们不需要横向扩展集群,只需跨数据中心运行 SAP HANA 系统复制的大型实例即可确保高可用性。”

此外,IBM Power 的安全性和稳定性使 rku.it 能够让每台服务器承载更多的客户端工作负载。公司还可以在同一系统上运行多个 SAP HANA 数据库实例以及应用程序服务器,以增强性能。

rku.it 根据客户需求提供灵活的服务,混合使用多租户数据库和专用 SAP HANA 实例,为客户提供低成本的 IT 服务。公司使用 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications(链接位于 ibm.com 外部)运行一系列 SAP 解决方案,包括 SAP HANA、SAP S/4HANA、SAP BW/4HANA 和 SAP S/4HANA for Travel& Transportation。

公司还使用 IBM® AIX、IBM® Db2 和 Oracle Database 软件运行传统 SAP ERP 和 SAP for Utilities 解决方案。“将 Oracle Database 实例从 x86 系统上的 Microsoft Windows Server 迁移到 IBM Power 上的 AIX 后,我们的数据库管理员的数量减少了 50%。根据我们的经验,IBM AIX 是效率最高、可用性最高的操作系统。”Kaspereit 解释道。“IBM AIX 就是管用,而且所需的补丁和更新数量更少、频率更低。我们估计,切换到 AIX 后,基本系统管理任务所耗费的时间和精力只有原来的三分之一。”