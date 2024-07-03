在当今制造行业中，时间是关键。Syntax 欧洲首席运营官 Dirk Nitze 表示：“全球众多企业选择我们来管理 SAP 解决方案，以支持复杂的准时化顺序供应物流流程，因为我们深知即使是短暂的非计划停机也可能造成巨大的经济损失。得益于我们 SAP 企业云所采用的超弹性 IBM® Power Systems 服务器，我们的任务关键型 SAP 解决方案在过去两年中实现了 100% 的平台可用性，保持着无间断运行的良好记录。”

从一开始，Syntax 就与系统集成商 SVA System Vertrieb Alexander GmbH 密切合作，设计、实施和扩展其私有云解决方案。SVA 团队的专业知识塑造了其架构决策，并让 Syntax 能够每天为客户提供可靠的 IT 服务。如今，超过 510 个 SAP 系统的 20 多万名业务用户，都依靠 Syntax 私有云来保障他们及时向遍布整个大陆的客户交付产品或服务。

借助 SLES for SAP Applications 在可扩展 Power Systems 服务器上运行 SAP 应用程序，公司已做好支持下一代服务的准备。这些创新将包括业务流程自动化和物联网 (IoT) 功能，Syntax 的客户将能够创造新的客户价值来源。