在当今制造行业中，时间是关键。Syntax 欧洲首席运营官 Dirk Nitze 表示：“全球众多企业选择我们来管理 SAP 解决方案，以支持复杂的准时化顺序供应物流流程，因为我们深知即使是短暂的非计划停机也可能造成巨大的经济损失。得益于我们 SAP 企业云所采用的超弹性 IBM® Power Systems 服务器，我们的任务关键型 SAP 解决方案在过去两年中实现了 100% 的平台可用性，保持着无间断运行的良好记录。”
从一开始，Syntax 就与系统集成商 SVA System Vertrieb Alexander GmbH 密切合作，设计、实施和扩展其私有云解决方案。SVA 团队的专业知识塑造了其架构决策，并让 Syntax 能够每天为客户提供可靠的 IT 服务。如今，超过 510 个 SAP 系统的 20 多万名业务用户，都依靠 Syntax 私有云来保障他们及时向遍布整个大陆的客户交付产品或服务。
借助 SLES for SAP Applications 在可扩展 Power Systems 服务器上运行 SAP 应用程序，公司已做好支持下一代服务的准备。这些创新将包括业务流程自动化和物联网 (IoT) 功能，Syntax 的客户将能够创造新的客户价值来源。
全球新冠疫情大流行，加大了制造业的成本压力。对于 Syntax 而言，客户对创新、数字化和效率的重新关注带来了新的商机，尤其是在 IoT 解决方案领域。随着制造流程日益集成化、自动化和精确化，驱动制造流程的数字系统变得至关重要。
为了让任务关键型 SAP 应用程序具有最大可用性，Syntax 决定提供简化且可靠的私有云解决方案。为了满足行业对可扩展性和成本效益的苛刻要求，公司瞄准了标准化的高性能架构。
Syntax 的 IT 运营总监 Marco Eitzer 指出：“我们的许多客户都是容错空间极小的集成供应链的一部分。例如，生成收据或其他重要文件时如果出现微小故障，货物出发时间就可能会延迟。高效运营是首要任务，当卡车或轮船需要在指定时间到达目的地时，每一分钟都很重要。小问题可能像滚雪球一样迅速演变成大问题，对我们的客户造成严重的财务影响。因此，我们致力于为我们的私有云解决方案提供最高级别的稳定性和可靠性。”
关键云服务连续 2 年以上保持出色可靠性，提升了 Syntax 的声誉
在 SAP HANA 中实现对 4.5 TB 数据的实时业务洞察分析
确保客户业务运营顺畅，培养长期忠诚度
单一平台上支持所有云客户的 20 多万名业务用户，并具有可扩展性以满足未来增长的需要
Syntax 相信，其与制造业客户合作的丰富经验将使其成为全球工业冠军的理想托管服务合作伙伴。Syntax 本身是一家中型企业，深知在管理成本和最大化商业价值的同时确保管控、安全和性能的重要性。
这些直接获得的深刻见解让 Syntax 能够精准挑选出一套完美满足客户需求的基础设施平台。Dirk Nitze 说道：“我们拥有多年的 IBM Power Systems 使用经验，该平台始终致力于为我们和我们的客户提供卓越的价值。对运行 SUSE Linux 操作系统的 IBM Power Systems 以及许多 x86 替代方案进行严格评估后，我们发现 IBM 平台在稳定性和性能方面遥遥领先于竞争对手。”
做出这一决定的另一个重要因素是公司与 SVA 的信任关系。Marco Eitzer 表示：“我们信赖 IBM 商业伙伴 SVA，他们提供真诚的意见和合理的技术建议。SVA 的行业知识加上他们积极主动的客户服务方法，让我们能够开发出创新且有效的解决方案。”
如今，Syntax Enterprise Cloud 支持广泛的 SAP 环境，包括 300 个 SAP ERP 应用程序、10 个新一代 SAP S/4HANA 解决方案和 200 个 SAP HANA 数据库。随着越来越多的客户接受 SAP S/4HANA，Syntax 正与 SVA、IBM 和 SAP 合作，分析新的部署，确定技术要求，并优化 IBM Power Systems 资源，以实现性能和成本效益最大化。
随着物联网等创新技术的兴起，Syntax 已做好准备，抓住机遇拓展业务。Dirk Nitze 指出：“随着制造业利润压力的加剧，我们的 IoT 解决方案由于能够帮助提升效率和控制成本而需求旺盛。得益于我们在制造领域的丰富经验，IoT 已成为我们的核心竞争力之一。我们拥有灵活且可扩展的平台，能够快速将这些解决方案推向市场。”
Syntax 致力于通过自动化技术更好地聚焦于客户服务。公司计划利用 IBM® PowerVC 进一步简化云管理，并且在考虑使用 SUSE Manager（外部链接）缩短打补丁和系统管理的时间。Syntax 还计划利用 SUSE Linux Enterprise Live Patching（外部链接）技术来确保任务关键型系统的安全，而无需停机。
SVA 的专业知识和广泛的专家网络让 Syntax 获益良多。Dirk Nitze 说道：“我们与 SVA 和 IBM 的合作堪称完美。SVA 了解我们的环境和客户的要求。我们从不需要重复自己的工作，因此我们可以专注于打造能够实现业务价值的解决方案。SVA 仔细研究了我们的架构概念，并已成为真正的创新合作伙伴。”
Syntax 依靠 IBM® PowerVM 的高级虚拟化技术，并结合实时分区迁移技术使可用性最大化，以运行数据规模高达 25 TB 的 SAP ERP 系统和高达 4.5 TB 的 SAP HANA 数据库。公司的所有平台和架构都利用了 SUSE 解决方案。SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 是所有 SAP 实例的主操作系统，包括 SAP ERP、SAP Business Warehouse、SAP HANA 和 SAP S/4HANA。
为了提升云的性能和容量，Syntax 采用先进的 IBM Power System E950 服务器增强其平台。Marco Eitzer 证实：“多年来，IBM Power Systems 出色地满足了 SAP 应用程序对高性能的需求。客户总是希望数据分析速度越快越好。借助 IBM Power Systems，我们可以量身定制解决方案，以提供最新的内存技术并实现实时业务洞察分析。”
Syntax（外部链接）是一家专门提供全球托管服务解决方案的 IT 服务商。公司总部位于加拿大蒙特利尔，在全球 7 个国家和地区设有 13 个办事处，拥有 1,200 名 IT 专业人员，致力于提供一流的客户服务。作为拥有 40 年实践经验的 SAP 金牌合作伙伴，Syntax 专注于中型企业，通过其基于高性能 IBM Power Systems 服务器构建的企业云平台交付任务关键型 SAP 业务应用程序，包括 SAP S/4HANA。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2021 年 3 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、AIX、Power 和 PowerVM 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
Linux 注册商标是根据 Linux 基金会的再许可使用的，该基金会是 Linus Torvalds 的独家许可证持有人，也是该商标的全球所有者。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。
可能会报告未压缩和压缩数据的实际可用存储容量，并且会有所不同，并且可能会小于规定的容量。
© 2021 SAP SE. 保留所有权利。此处提到的 SAP、R/3、SAP NetWeaver、Duet、PartnerEdge、ByDesign、SAP BusinessObjects Explorer、StreamWork、SAP HANA 以及其各自的徽标是 SAP SE 在德国和其他国家的商标或注册商标。这些材料由 SAP SE 或 SAP 附属公司提供，仅供参考，不作任何形式的陈述或保证，并且 SAP SE 或其附属公司不对这些材料的错误或遗漏承担责任。本文档或任何相关演示文稿以及 SAP SE 或其附属公司的战略以及未来可能的开发、产品和/或平台方向和功能均可能发生变更，并且 SAP SE 或其附属公司可能随时进行更改出于任何原因，恕不另行通知。