IBM Power System E950
一个敏捷的高性能四插座系统，内置了虚拟化功能，可灵活地配置容量，因此是云部署的理想之选
启动演示
IBM Power System E950 的信息图
网络直播：利用 IBM Power 打造业务灵活性
价格实惠，性能卓越

IBM® Power® System E950 中端服务器针对私有云部署进行了优化，采用可靠、安全而又紧凑的四插槽 4U 外形规格，提供了独特的企业级功能组合。

Power System E950 提供了内置虚拟化和灵活容量功能。 它采用 IBM Power 处理器并增加了内存与 I/O 带宽，因此提高了吞吐量并缩短了响应时间，允许您更快地实现业务成果。
优点 云部署的理想之选

快速在云端部署应用程序，构建专为数据密集型工作负载而设计的云环境。

实惠的扩展

根据业务需求，按需动态扩展计算能力和内存。

经过验证的可靠性

使用在每个主要 ITIC 可靠性类别中均名列前茅的行业领先企业服务器。

强大的安全性

利用内置安全性，从处理器到操作系统无所不包，足以实现端到端的安全性。

特性 提高应用交付的经济效益

采用 POWER9 处理器并增加了内存与 I/O 带宽，因此提高了吞吐量并缩短了响应时间，允许您更快地实现业务成果。

提高效率，降低运营成本

整合利用率低的旧服务器。 借助多达 48 个 POWER9 内核和多达 16 TB 的 DDR4 内存，减少维护需求并提高资源利用率和效率。

增强的灾备能力和可维护性

对处理器和内存使用 N+1 相冗余稳压器子系统，并为 I/O（盲交换 PCIe 适配器插槽和磁盘）提供并发维护。

卸下和更换电源 快速调整，适应多变的需求

使用 IBM PowerVM® 虚拟化响应工作负载变化。 可以无缝地永久配置处理器或内存容量，也可以根据需要配置处理器或内存容量。

开始使用 PowerVM
资源 IBM Power System E950 产品简介

详细了解这款紧凑型四插槽系统的性能、敏捷性和行业领先的可靠性。 (272 KB)

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后续步骤

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