IBM Power System E950

采用 POWER9 处理器并增加了内存与 I/O 带宽，因此提高了吞吐量并缩短了响应时间，允许您更快地实现业务成果。
整合利用率低的旧服务器。 借助多达 48 个 POWER9 内核和多达 16 TB 的 DDR4 内存，减少维护需求并提高资源利用率和效率。
对处理器和内存使用 N+1 相冗余稳压器子系统，并为 I/O（盲交换 PCIe 适配器插槽和磁盘）提供并发维护。
使用 IBM PowerVM® 虚拟化响应工作负载变化。 可以无缝地永久配置处理器或内存容量，也可以根据需要配置处理器或内存容量。
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IBM Power E1080 是企业应用程序必不可少的混合云平台，它提供了持久安全性、高效扩展和 AI。
IBM Power System E980 为具有要求苛刻的 AIX、IBM i 和 Linux 应用程序的数据中心提供了可扩展性、高性能和高可用性。
IBM Power System S924 是一款高度安全、可靠且在云端部署的 1 或 2 插槽 4U 横向扩展服务器，适用于任务关键型工作负载。
IBM Power System AC922 提供了可更快获得洞察的基础架构，从而创建了一个强大的训练平台。