IBM® Power® System E950 中端服务器针对私有云部署进行了优化，采用可靠、安全而又紧凑的四插槽 4U 外形规格，提供了独特的企业级功能组合。

Power System E950 提供了内置虚拟化和灵活容量功能。 它采用 IBM Power 处理器并增加了内存与 I/O 带宽，因此提高了吞吐量并缩短了响应时间，允许您更快地实现业务成果。