O que é armazenamento em nuvem privada?

Há uma energia e um entusiasmo consideráveis em torno do mercado de armazenamento em nuvem privada. No entanto, só porque há uma grande atividade isso não significa que todos obtenham os mesmos benefícios do armazenamento em nuvem privada ou que cada empresa tenha um domínio completo de seus acervos de dados e dos significados mais ricos que eles podem fornecer.

Uma pesquisa conduzida pela Hitachi Vantara (link externo à ibm.com), a divisão de informações digitais do fabricante, relatou que 55% das empresas pesquisadas indicaram que ainda estavam enfrentando a explosão de dados e que, muitas vezes, tinham dificuldades para entender os insights mais profundos dos dados coletados.

A mesma pesquisa da Hitachi Vantara revelou que 40% ou mais dos entrevistados relataram perda de receita durante a ocorrência de downtimes não planejados. Outros desafios destacados na pesquisa incluíram a complexidade da nuvem, os controles de segurança, a rigidez dos sistemas, o isolamento dos dados e a dificuldade de encontrar mão de obra suficientemente qualificada.

Enquanto as empresas se esforçam para obter clareza em relação a seus dados, as ameaças digitais estão aumentando. As táticas criminosas, como chantagem, coação e ataques cibernéticos, estão se tornando mais sofisticadas. Isso ressalta a necessidade urgente de medidas de segurança robustas, incluindo o desenvolvimento de tecnologias como a autenticação de dois fatores.

Um especialista on-line escreveu um artigo sobre os dados (link externo ao site ibm.com): "À medida que as violações de dados e as preocupações com a privacidade aumentavam, as pessoas se preocupavam cada vez mais com onde suas informações pessoais eram mantidas e quem tinha acesso a elas". Sem dúvida, parte do interesse atual no armazenamento em nuvem privada é um reflexo da preocupação corporativa que as empresas sentem em relação a seus dados, sem mencionar os dados valiosos de seus clientes.