FP&A é um conjunto de atividades de apoio ao gerenciamento financeiro para melhorar a tomada de decisões.

As organizações utilizam FP&A para atingir objetivos operacionais, financeiros e estratégicos. Analistas financeiros desenvolvem previsões para refletir o desempenho dos negócios.

Os dados de origem incluem fluxo de caixa, planilhas do Microsoft Excel, tendências de negócios, análise de variância, dados históricos e modelagem da rentabilidade. Com esses dados financeiros, os analistas podem avaliar o orçamento e as previsões em comparação com o desempenho financeiro real e a melhor maneira para atingir as metas de eficiência e executar as estratégias fiscais.

O futuro da FP&A: transformação digital

Os CFOs e os gestores sênior exigem previsões precisas de sua equipe de FP&A para tomar decisões confiáveis, baseadas em dados. À medida que entramos em uma nova era de transformação do setor de finanças, com organizações buscando integrar, gerenciar e analisar seus dados corporativos, a FP&A assumirá uma abordagem estratégica e digital.

Os profissionais de FP&A estão deixando de usar planilhas de Excel para seus planejamentos e projeções, geralmente criadas sem um processo definido e isoladas em diversas unidades de negócios. Uma abordagem digital para o planejamento significa que as organizações estão adotando estratégias voltadas para a automação de processos, agilidade, transparência e decisões orientadas por dados.

As equipes de FP&A estão adotando soluções que permitem alterar planos, refazer projeções ou modificar orçamentos em tempo real, além de integrar o planejamento a diversas unidades de negócios para acelerar a tomada de decisões, assim melhorando a precisão e a confiabilidade dos planos e projeções.

É necessário um modelo financeiro confiável para criar uma estratégia de negócios sólida. Isso requer soluções projetadas especificamente para a criação de relatórios de FP&A que aumentem a eficiência operacional e gerem insights. Escolher a solução ideal é uma decisão importante que pode envolver o CFO, um gerente de FP&A e outros stakeholders corporativos.