Os desenvolvedores realizam testes de segurança de aplicações (AST) como parte do processo de desenvolvimento de software para garantir que não haja vulnerabilidades em uma versão nova ou atualizada de uma aplicação de software. Alguns dos testes e ferramentas relacionados à segurança de aplicações são:

Testes estáticos de segurança de aplicações (SAST): esse AST usa soluções que analisam o código fonte da aplicação sem executar o programa. O SAST pode identificar possíveis vulnerabilidades de segurança, erros de codificação e fraquezas na base de código da aplicação no início do ciclo de vida de desenvolvimento. Então, os desenvolvedores podem corrigir esses problemas antes da implementação.

Testes dinâmicos de segurança de aplicações (DAST): ao contrário do SAST, as ferramentas DAST avaliam as aplicações enquanto estão em execução. Elas fornecem insights sobre a postura de segurança de aplicações em ambientes de produção, simulando cenários de ataque do mundo real para identificar vulnerabilidades, como erros de validação de entrada, falhas de autenticação e fraquezas de configuração que os invasores podem explorar.

Testes interativos de segurança de aplicações (IAST): o IAST combina SAST e DAST e os aprimora concentrando-se em testes dinâmicos e interativos, inspecionando a aplicação usando entradas e ações reais do usuário em um ambiente controlado e supervisionado. As vulnerabilidades são relatadas em tempo real.

Os dez principais do OWASP: os dez principais do OWASP é uma lista dos dez principais riscos de segurança mais críticos que as aplicações da web enfrentam. Compilada pelo Open Web Applications Security Project (OWASP), uma organização internacional sem fins lucrativos focada em melhorar a segurança de software, a lista fornece orientações atualizadas periodicamente para desenvolvedores, profissionais de segurança e organizações sobre as vulnerabilidades mais predominantes e impactantes que podem levar a violações de segurança.

Autoproteção de aplicações em tempo de execução em tempo de execução (RASP): as soluções RASP protegem as aplicações em tempo de execução, monitorando e observando o comportamento em busca de sinais de atividade suspeita ou maliciosa. Elas podem detectar e responder a ataques em tempo real, e algumas formas de RASP podem bloquear ações maliciosas quando são detectadas.

Análise de composição de software (SCA): as ferramentas de SCA identificam e gerenciam componentes de código aberto e bibliotecas de terceiros usadas em uma aplicação. Elas analisam dependências e avaliam sua postura de segurança, incluindo vulnerabilidades conhecidas e problemas de licenciamento e conformidade.

Ferramentas de ciclo de vida de desenvolvimento seguro (SDL): as ferramentas SDL integram a segurança ao processo de desenvolvimento. Elas fornecem aos desenvolvedores diretrizes e verificações automatizadas para garantir que as considerações de segurança sejam abordadas durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).

Firewalls de aplicações da web (WAFs): os WAFs são projetados para proteger aplicações da web e suas APIs filtrando e monitorando o tráfego HTTP entre uma aplicação da web e a internet na camada da aplicação. Eles podem detectar e bloquear ataques comuns baseados na web, como injeção de SQL, scripts entre sites (XSS) e falsificação de solicitações entre sites (CSRF). Isso permite a redução do risco de violações de dados e acesso não autorizado.

Essas ferramentas e tecnologias, juntamente com outras, como criptografia, mecanismos de autenticação e estruturas de testes de segurança, são importantes para proteger as aplicações contra uma ampla gama de ameaças e vulnerabilidades de segurança. As organizações geralmente empregam uma combinação desses testes e ferramentas como parte de sua estratégia de segurança de aplicações.