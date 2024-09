Os serviços de gerenciamento de aplicações (AMS) referem-se à terceirização do gerenciamento e do suporte de aplicações empresariais com um provedor de serviços terceirizado. Com a terceirização do gerenciamento de aplicações, as empresas podem otimizar custos e aproveitar a experiência especializada do provedor. Manter, otimizar e oferecer suporte a diversos tipos de aplicações de software dentro da organização passa a ser responsabilidade do provedor, que pode personalizar seus serviços para atender a requisitos específicos da organização.

Os provedores de AMS têm como objetivo garantir que as aplicações sejam executadas com perfeição, segurança e eficiência e a terceirização do AMS permite que as organizações se concentrem em suas principais funções de negócios sem se preocuparem com as complexidades do gerenciamento de aplicações.