O que é uma análise de cenários hipotéticos?

Uma análise de cenários hipotéticos é um método de planejamento estratégico que altera os valores de entrada em fórmulas para ajudar as empresas a modelar diferentes cenários.
A análise constrói um modelo financeiro básico para equipes financeiras e as ajuda a entender como diferentes variáveis podem alterar o desempenho financeiro de uma empresa.
O processo é importante para as empresas porque a análise de cenários hipotéticos impulsiona a tomada de decisão baseadas em dados e a previsão precisa. Também é útil para análise de cenários e análise de sensibilidade. Além disso, é um ativo para o planejamento financeiro integrado e para a função de gestão de riscos.
A adaptabilidade está se tornando a principal característica que diferencia as equipes de planejamento e análise financeira (FP&A). No cerne dessa adaptabilidade está a mudança em direção a ferramentas de inteligência artificial (IA) e modelos de aprendizado de máquina (ML) incorporados à análise de cenários hipotéticos.
Essa abordagem integrada de tecnologia vai além do que a análise tradicional hipotética pode fazer e utiliza IA para previsão, extraindo insights únicos e valiosos, automatizando funções e conduzindo decisões informadas.
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Em um nível elevado, a análise hipotética funciona examinando possíveis mudanças positivas ou negativas em uma ou mais variáveis. Também são chamadas de suposições e podem tratar-se de pequenas alterações ou grandes flutuações, dependendo da situação.
Algumas dessas variáveis incluem receita total, rotatividade de clientes, despesas totais, custo de mercadorias vendidas (CMV), impostos, inflação, passivos e taxas de juros. As organizações modernas devem considerar esses fatores e outros ao desenvolver um plano de negócios.
Uma análise de cenários hipotéticos é feita em uma planilha do Microsoft Excel, normalmente acessando a guia Dados e selecionando a ferramenta apropriada no menu suspenso de análise de cenários.
As ferramentas modernas de FP&A oferecem integração direta com planilhas do Excel, facilitando para as organizações a limpeza e organização de seus dados e a conexão com sistemas existentes, como sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP). Essas ferramentas também podem oferecer IA em funções de modelagem financeira e ferramentas de automação financeira para agilizar o processo de análise.
A partir daí, as equipes financeiras podem escolher entre várias ferramentas de análise hipotética para criar cenários:
Existem dois métodos principais de análise hipotética: análise de cenário e análise de sensibilidade.
Outras abordagens específicas incluem análise de Atingir Meta, análise de simulação e planejamento de cenários.
A análise de cenário é mais útil ao avaliar os efeitos de várias mudanças e variáveis de mercado desconhecidas. Esse processo avalia o impacto de possíveis eventos ou cenários que podem ocorrer no futuro. As mudanças no cenário podem incluir mudanças nas condições de mercado, alterações nas alíquotas de impostos ou aumentos nos custos de serviço.
Na modelagem financeira, a análise de cenários é utilizada para estimar mudanças no valor dos negócios e no fluxo de caixa. Os cenários normalmente são divididos em cenário otimista, cenário pessimista e cenário-base. As equipes financeiras usam essa análise para entender possíveis resultados e avaliar os resultados desejados.
A análise de sensibilidade examina como as variáveis independentes afetam uma variável dependente específica sob condições específicas. A abordagem é mais adequada para uma organização que deseja se concentrar em um único objetivo e em como uma única variável pode afetar o orçamento geral ou a meta financeira anual.
Os analistas financeiros usarão essa abordagem dentro de limites definidos, determinados pelas variáveis de entrada, e avaliarão seu impacto na margem de lucro de uma organização. A análise de dados no Excel é uma ferramenta poderosa para organizações que buscam adicionar credibilidade aos seus modelos financeiros.
Uma análise hipotética bem-sucedida depende de uma forte execução e colaboração. Embora o processo possa diferir ligeiramente de uma organização para outra, este guia passo a passo pode ser um bom ponto de partida.
Uma análise hipotética começa identificando os fatores mais impactantes para o resultado final da organização.
Consulte os diretores financeiros (CFOs) e outros líderes durante esse estágio inicial para fornecer insights sobre quais fatores são mais importantes. As equipes financeiras podem usar esses fatores para criar cenários hipotéticos e começar a desenvolver uma estratégia de análise.
A maioria das análises começa com uma linha de base para comparação. As organizações devem coletar dados históricos e consolidar informações sobre a estratégia geral de negócios antes de realizar a análise hipotética.
Por exemplo, se o foco estiver no número de funcionários, os analistas precisarão reunir e organizar esses dados adequadamente. Essa etapa pode ser demorada e consumir muitos recursos, mas é um estágio importante do processo.
Depois de estabelecer a linha de base e decidir os fatores, priorize as variáveis com maior influência nos resultados financeiros.
Por vezes, novos dados podem minimizar a importância de certos fatores, tornando-os menos relevantes para a análise. Uma maneira de evitar essa situação é usar abordagens qualitativas e quantitativas para determinar a importância dos fatores.
As equipes financeiras devem se fazer perguntas como "Existe um fator melhor para representar a hipótese?" e "Qual é o objetivo ao analisar esse fator?".
Depois de escolher os fatores mais relevantes e importantes, a equipe financeira está pronta para criar a análise de hipóteses. As próximas etapas exatas dependerão de quais ferramentas de FP&A estão sendo usadas e se é uma análise de cenário ou uma análise de sensibilidade.
Para uma análise de cenário, transforme os fatores em um resumo do cenário. Em seguida, crie uma maneira de simular e rastrear o impacto dos cenários nas variáveis relacionadas aos negócios. A maioria das organizações usa o Excel para esta etapa e, se possível, integra-o diretamente ao software de FP&A.
Uma análise de sensibilidade segue etapas semelhantes, mas foca em um único fator. Em ambos, as equipes financeiras devem criar um plano para avaliações dos resultados e os possíveis erros.
Um bom lugar para começar a análise hipotética é definindo três cenários diferentes com conjuntos de suposições diferentes.
Por exemplo, os cenários otimista, pessimista e cenário-base fornecem aos stakeholders um bom ponto de partida para analisar variáveis. Documente continuamente o raciocínio por trás de cada suposição para que os analistas tenham feedback e possam tomar decisões melhores em novos cenários.
As equipes financeiras devem avaliar todos os resultados dos cenários e procurar padrões nos dados que revelem quais motivações estão fazendo a maior diferença.
Valide as saídas comparando-as com o desempenho histórico e esteja preparado para ajustar as suposições caso os resultados não sejam realistas. Em seguida, aplique essas descobertas e transforme-as em relatórios praticáveis para os líderes empresariais.
As organizações resilientes estão se destacando da concorrência. Uma análise hipotética bem executada pode fornecer às equipes de FP&A insights valiosos para a gestão financeira e aumentar a clareza no planejamento de negócios:
As equipes financeiras devem seguir as diretrizes gerais ao realizar uma análise de cenários hipotéticos. Para garantir insights baseados em dados e resultados praticáveis, as equipes devem reconhecer armadilhas comuns ao construir cenários orçamentários:
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