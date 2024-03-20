O que é monitoramento de sites?

Autores

Keith O'Brien

Writer

IBM Consulting

Definição do monitoramento do site

O monitoramento de sites é a prática de rastrear o desempenho de sites e serviços da web para garantir a máxima disponibilidade e uma experiência do usuário otimizada.

As organizações usam o monitoramento de sites para ajudar a reduzir ou evitar problemas como downtime, latência e violações de segurança. Um site rápido e acessível contribui para uma experiência mais perfeita para o usuário final, enquanto sites e serviços lentos ou que não respondem podem gerar uma experiência do cliente ruim. Experiências ruins no site enfraquecem a reputação da marca de uma organização e podem impactar significativamente seus resultados financeiros.

O monitoramento de sites, também conhecido como monitoramento de desempenho do site, é cada vez mais vital à medida que as organizações atendem a mais clientes por meio de seus sites. Idealmente, essas práticas vão além do monitoramento da observabilidade ou da capacidade de medir o estado interno de um sistema com base em suas produções.

As funções do site se tornaram mais complexas com o surgimento de novas tecnologias. Por exemplo, muitas organizações agora usam o aprendizado de máquina e outras ferramentas de IA para atender aos clientes e APIs para interagir e incorporar conteúdo de fontes externas. Essa maior complexidade significa que há mais áreas onde as coisas podem dar errado, e o impacto dos problemas pode ser maior.

Além disso, os ataques decibersegurança estão em ascensão, criando mais potenciais armadilhas para as organizações. As organizações modernas precisam de visibilidade em tempo real do desempenho de seus sites para garantir que possam atender aos clientes com uma experiência rápida e segura. A visibilidade profunda também permite a solução adequada de incidentes e problemas antes que eles aumentem e tenham um impacto mais substancial.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Ferramentas e tecnologias de monitoramento de sites

As organizações podem usar vários tipos de soluções e tecnologias de monitoramento de sites para otimizar seus sites e garantir que forneçam os serviços apropriados nos endpoints apropriados. Esses recursos de monitoramento de sites ajudam a identificar problemas com os quais a organização lida durante as janelas de manutenção, nas quais elas podem evitar interrupções desnecessárias para os usuários do site.

A maioria das ferramentas de monitoramento de sites usa automação e alertas instantâneos que permitem que as equipes de TI e DevOps resolvam os problemas imediatamente. Além disso, muitos provedores de monitoramento usam tecnologias baseadas em nuvem que facilitam o aumento ou a redução de ferramentas conforme necessário e o monitoramento de sites globalmente.

Monitoramento de desempenho de aplicações (APM)

As ferramentas de APM ajudam a organização a garantir que suas aplicações tenham um desempenho ideal e proporcionem uma experiência de usuário valiosa. Essas ferramentas são especialmente importantes em organizações que usam tecnologias interdependentes, como contêineres e microsserviços independentes. Nesses ambientes, uma falha em uma aplicação ou serviço pode ter um efeito cascata em muitas outras aplicações, criando problemas mais significativos. As ferramentas de APM podem ajudar a melhorar os tempos de resposta do site, otimizar o desempenho da aplicação e acelerar os pipelines de CI/CD.

monitoramento de infraestrutura

O monitoramento de infraestrutura envolve o rastreamento, a análise e o gerenciamento do desempenho, da disponibilidade e da integridade dos componentes de back-end de uma organização.

Monitoramento de usuário real (RUM)

As ferramentas de monitoramento de usuários reais injetam código nas aplicações para rastrear o desempenho quando os usuários reais interagem com elas. As ferramentas de RUM ajudam as equipes a entender melhor a experiência digital do usuário e identificar problemas em ambientes em tempo real.

Monitoramento sintético (SM):

O monitoramento sintético é como o RUM, mas, em vez de monitorar um usuário real interagindo com uma aplicação, ele usa um script que imita o comportamento do usuário em potencial para determinar como uma aplicação está funcionando. O monitoramento sintético, também chamado de teste sintético, cria uma simulação do comportamento do cliente para determinar como uma aplicação reage a várias situações. Ele pode simular as interações do usuário com base em fatores como localização, tipo de rede, tipo de dispositivo e muito mais.

Monitoramento de ping

As ferramentas de ping enviam pings repetidos, ou mensagens curtas, a um domínio ou endereço IP para medir os tempos de resposta e a disponibilidade do site.

Webhook

Um webhook é uma função de retorno de chamada que permite a comunicação voltada a eventos entre duas APIs. Os webhooks são usados para acionar automaticamente uma ação de TI específica quando um determinado evento ocorre.

Firewall de aplicações da web

Essa ferramenta de segurança monitora o tráfego HTTP e pode ajudar a impedir atividades maliciosas, como ataques de distributed denial-of-service (DDoS), injeções de SQL e tentativas de phishing.

Mixture of Experts | 28 de agosto, episódio 70

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Participe do nosso renomado painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros enquanto filtram as informações sobre IA para trazerem a você as mais recentes notícias e insights sobre IA.
Assista aos episódios mais recentes do podcast

Principais áreas a serem monitoradas

As organizações podem configurar serviços e ferramentas de monitoramento de sites para ter um escopo amplo ou restrito, rastreando o desempenho em todo o site. Elas também podem se concentrar em áreas específicas ou fatores externos, como servidores e protocolos.

Protocolo de controle de servidores e transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP)

TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação que permite a comunicação entre servidores, e entre servidores e clientes, na internet. O monitoramento do servidor pode ajudar a identificar se a configuração do servidor está causando um problema ou se existe um problema de comunicação entre os servidores e outros dispositivos.

Páginas da web individuais

Nem todos os problemas de desempenho do site afetam todo o sistema. As organizações devem ser capazes de acompanhar o desempenho no nível da página para identificar problemas como código incorreto. Elas também devem monitorar fatores como o excesso de plug-ins e complementos que retardam o desempenho ou conflitos de scripts específicos de páginas com scripts globais.

Carrinho de compras

As organizações que vendem diretamente aos consumidores on-line provavelmente têm um carrinho de compras em seu site, onde os usuários inserem suas informações de pagamento e concluem um pedido de um produto ou serviço. É importante que as organizações monitorem as páginas do carrinho de compras, pois problemas no pagamento podem afetar negativamente as vendas e as receitas.

Além disso, os problemas de segurança no pagamento podem criar grandes problemas para as organizações e os consumidores. Os agentes maliciosos geralmente têm como alvo os serviços de processamento financeiro de um site para roubar números de cartão de crédito e outras informações.

Certificados SSL

Um certificado SSL autentica a identidade de um site usando um protocolo de segurança chamado Secure Sockets Layer (muitas vezes chamado de TLS, ou Transport Layer Security). Esse protocolo estabelece um link criptografado entre um servidor da web e um navegador da web, garantindo comunicação segura. Os certificados SSL confirmam que um cliente está se comunicando com um servidor autenticado para o domínio, o que ajuda a evitar ataques de spoofing. Os certificados SSL também permitem que as empresas usem HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), uma forma mais segura de HTTP.

Todos os certificados SSL têm uma data de validade, e as organizações devem reautorizar para estender essa data. Se o certificado SSL expirar, os visitantes talvez não consigam acessar o site ou recebam uma notificação informando que a conexão não é segura. Ambos os resultados têm um efeito negativo no tráfego do site.

Sistema de nome de domínio (DNS)

O DNS permite que os usuários acessem sites usando nomes de domínio legíveis por humanos em vez de endereços IP numéricos complexos. Um DNS seguro e corretamente configurado tem um papel importante no desempenho do site e garante que os usuários possam acessar rapidamente o site que estão procurando.

Monitoramento de transações

As ferramentas de monitoramento de transações ajudam uma organização a entender o desempenho das funcionalidades avançadas do site do ponto de vista do usuário. Exemplos de transações incluem envios de formulários, transações de comércio eletrônico e autenticação de usuário. O monitoramento de transações envolve tanto o monitoramento do tempo de resposta, rastreando quanto tempo leva para uma ação ocorrer, quanto o rastreamento de transações, o que garante que a transação ocorra conforme o esperado.

Métricas de monitoramento do site

O monitoramento de desempenho do site produz várias métricas que as organizações usam para avaliar o desempenho de seus sites e otimizar sua presença online. As interrupções no funcionamento normal do site podem estar relacionadas a um incidente, que é um problema independente, que geralmente tem uma solução simples, ou a um problema, que geralmente está associado a incidentes recorrentes.

Em ambos os casos, uma organização precisa das informações certas e das ferramentas certas para identificar a causa raiz. Com essas informações, as equipes de DevOps podem encontrar soluções para problemas e maneiras de evitá-los no futuro.

Tempo de atividade

O tempo de atividade do site reflete a porcentagem de tempo em que um site está disponível para os usuários. O monitoramento do tempo de atividade é um componente essencial de qualquer abordagem de monitoramento de site. Se um site estiver inativo, as organizações podem informar os visitantes com uma página de status que descreve a interrupção e fornece um tempo estimado para resolução. Eles também podem oferecer formas alternativas de saber mais sobre a organização e seus produtos ou serviços. No entanto, manter o máximo de tempo de atividade é preferível até mesmo às estratégias de comunicação mais claras.

Velocidade da página

Essa métrica serve para acompanhar a velocidade de carregamento de uma página. A baixa velocidade da página pode afetar o posicionamento nos resultados de pesquisa3, tornando mais difícil para os usuários encontrarem o site da organização. As organizações podem configurar alertas de limite que indicam quando a velocidade de uma página diminuiu a um ponto que afeta a experiência do usuário. Velocidade da página é um termo genérico para vários fatores determinantes importantes que contribuem para o desempenho da página web:

  • Tempo até o primeiro byte (TTFB): TTFB é a duração do tempo entre uma solicitação do navegador e o momento em que ele recebe a primeira informação do servidor de resposta.

  • Tempo de carregamento da página: os tempos de carregamento monitoram o tempo de resposta de uma página web, ou seja, quanto tempo leva para se tornar acessível aos usuários. Há muitas razões diferentes pelas quais um usuário pode experimentar tempos de carregamento lentos. Alguns são problemas por parte do usuário: uma página pode carregar lentamente devido a uma conectividade ruim com a internet ou a problemas de hardware do usuário. Mas problemas de servidor, configuração ou segurança também podem fazer com que as páginas carreguem lentamente. Uma organização que luta com tempos de carregamento pode perder clientes para os concorrentes que são capazes de oferecer uma experiência da web rápida (e consistente).

  • Maior renderização de conteúdo (LCP): esta métrica identifica quanto tempo leva para carregar o conteúdo principal de uma página, como a maior imagem ou arquivo de texto.

Taxa de erros

A taxa de erro é o número de erros que ocorrem em comparação com o número de solicitações feitas ao site. Essa métrica rastreia vários problemas, como erros 404 (página da web não encontrada) e erros 500 (erro interno do servidor).

Uso da largura de banda

Ele rastreia a quantidade de dados transferidos entre o servidor de uma organização e os dispositivos do usuário por segundo. Pouca largura de banda causa desacelerações perceptíveis no desempenho, enquanto pagar por muita largura de banda contribui para custos desnecessários. Um medidor preciso do uso da largura de banda ajuda as organizações a encontrar um equilíbrio adequado.

Benefícios do monitoramento do site

As organizações que priorizam o monitoramento do site e adotam um plano abrangente para melhorar o desempenho do site podem se beneficiar de várias maneiras, incluindo:

Redução do downtime

As equipes de TI e de serviços da web que recebem alertas automatizados e instantâneos quando um problema no site afeta a prestação geral do serviço estão melhor preparadas para minimizar o downtime. Minimizar o downtime tem um impacto positivo na satisfação do cliente e ajuda a garantir que a organização esteja aderindo aos seus contratos de nível de serviço (SLAs).
Maior segurança e integridade dos dados

Os ataques cibernéticos estão aumentando e manter os sites seguros exige vigilância constante. As medidas aprimoradas de prevenção de ameaças são especialmente importantes, considerando o número de organizações que recebem informações de pagamento dos clientes on-line, uma troca que cria várias formas de dados que podem ser lucrativas para os criminosos. Os problemas de segurança e integridade dos dados podem ter enormes repercussões financeiras e de reputação; proteger os dados dos clientes deve ser a principal prioridade das organizações.
Resultados aprimorados do mecanismo de busca

Manter os tempos de carregamento e a velocidade ideais do site e minimizar a latência e outros problemas de desempenho ajudam os sites a ter uma alta classificação nos resultados de pesquisa, o que aumenta o tráfego para os sites.
Taxas de conversão melhores

As organizações que monitoram seus sites têm maior probabilidade de lidar com páginas de carregamento lento, problemas de serviço e problemas na página de pagamento que podem diminuir as taxas de conversão. Ao lidar proativamente com os problemas (ou antecipá-los e evitá-los completamente), uma organização pode aumentar suas taxas de conversão.
Otimização de desempenho

O monitoramento de sites fornece a uma organização as informações necessárias para identificar e remover os gargalos e lidar com problemas e incidentes de desempenho antes que eles se tornem problemas maiores. Essa tecnologia ajuda a otimizar o desempenho e melhorar as interações do usuário com o site.
Soluções relacionadas
Monitoramento de sites com IBM Instana Observability

Resolva problemas mais rapidamente e obtenha insights contextuais para garantir uma experiência superior ao usuário final.

 Conheça o IBM Instana Observability
Serviços de consultoria em automação

Vá além das simples automações de tarefas para lidar com processos de alto perfil, voltados para o cliente e geradores de receita com adoção e escala integradas.

 Explore nossos serviços de consultoria em automação
Soluções de AIOps

Descubra como a IA para operações de TI fornece os insights necessários para ajudar a gerar um desempenho excepcional nos negócios.

 Explore as soluções de AIOps
Dê o próximo passo

O monitoramento do usuário final com o IBM Instana Observability oferece automação, contexto e inteligência para resolver problemas com mais rapidez e garantir uma experiência superior ao usuário final.

 Explore o Instana Observability Experimente sem custo