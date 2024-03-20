As organizações usam o monitoramento de sites para ajudar a reduzir ou evitar problemas como downtime, latência e violações de segurança. Um site rápido e acessível contribui para uma experiência mais perfeita para o usuário final, enquanto sites e serviços lentos ou que não respondem podem gerar uma experiência do cliente ruim. Experiências ruins no site enfraquecem a reputação da marca de uma organização e podem impactar significativamente seus resultados financeiros.

O monitoramento de sites, também conhecido como monitoramento de desempenho do site, é cada vez mais vital à medida que as organizações atendem a mais clientes por meio de seus sites. Idealmente, essas práticas vão além do monitoramento da observabilidade ou da capacidade de medir o estado interno de um sistema com base em suas produções.

As funções do site se tornaram mais complexas com o surgimento de novas tecnologias. Por exemplo, muitas organizações agora usam o aprendizado de máquina e outras ferramentas de IA para atender aos clientes e APIs para interagir e incorporar conteúdo de fontes externas. Essa maior complexidade significa que há mais áreas onde as coisas podem dar errado, e o impacto dos problemas pode ser maior.

Além disso, os ataques decibersegurança estão em ascensão, criando mais potenciais armadilhas para as organizações. As organizações modernas precisam de visibilidade em tempo real do desempenho de seus sites para garantir que possam atender aos clientes com uma experiência rápida e segura. A visibilidade profunda também permite a solução adequada de incidentes e problemas antes que eles aumentem e tenham um impacto mais substancial.

