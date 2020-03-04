À medida que sua organização inicia ou estende sua jornada para a nuvem, uma das opções a ser considerada é a utilização de uma arquitetura de nuvem de locatário único (dedicada) ou multilocatário (compartilhada).
Cada opção tem suas próprias vantagens e desvantagens, que abordaremos neste post.
Para locatário único, os benefícios incluem maior controle de gerenciamento e níveis mais altos de isolamento. Para multilocatário, os benefícios incluem benefícios de inicialização econômica, capacidade rápida para escalar e transferência de gerenciamento e manutenção.
Como benefício adicional, se a sua organização estiver migrando aplicação e carga de trabalho da VMware para um ambiente de nuvem híbrida ou pública, você não precisa escolher um ou outro! Você pode fazer escolhas para cada aplicação e carga de trabalho com base no que é melhor para sua empresa, proporcionando flexibilidade e agilidade ideais.
Os líderes empresariais estão cada vez mais pressionando as equipes de TI para cenários que priorizem a nuvem ou até mesmo somente na nuvem. Na maioria das vezes, trata-se de questões empresariais fundamentais relacionadas à agilidade, economia da nuvem e capacidade de resposta às necessidades de funcionários e clientes.
Para qualquer empresa com uma pegada de carbono VMware existente, uma das primeiras etapas para a nuvem é migrar suas máquinas virtuais (VMs) para a nuvem. A ideia é estender as cargas de trabalho existentes do VMware para a nuvem usando ferramentas e tecnologias consistentes em toda a nuvem e infraestrutura no local.
Há muitas vantagens nesse modelo, quando implementado corretamente. Permite que as equipes de TI façam o seguinte:
O principal benefício de usar o modelo de nuvem compartilhada multilocatário está na economia de custos. Com uma solução como o IBM Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared), as equipes de TI podem estender suas VMs para a nuvem com o máximo de flexibilidade e escalabilidade que precisarem. Ao fazer isso, eles podem escolher um modelo de preços sob demanda ou reservado, no qual pagam apenas pelo que é consumido.
Outra vantagem do modelo de nuvem multilocatário é que as migrações são rápidas e simplificadas. A TI pode começar a migrar VMs VMware para a nuvem em minutos usando um console de autoatendimento que facilita o aumento ou a redução rápido da capacidade para maximizar a eficiência de custos. Com um modelo de nuvem baseado no consumo, muitas equipes de TI descobrem que o modelo multilocatário é particularmente eficaz na criação de sites de recuperação de desastres ou no fornecimento de recursos de nuvem para equipes de DevOps e desenvolvimento de software que se movem rapidamente.
O principal benefício do modelo de locatário único dedicado é permitir que a TI mantenha o controle sobre atividades como gerenciamento de atualizações, aplicação de patches e outras atividades até o nível do hipervisor. Conforme observado pelo TechTarget, as nuvens dedicadas "funcionam especialmente bem para cargas de trabalho com uso intensivo de Recursos" e são "criadas para reduzir o downtime e o custo de uma Organização e, ao mesmo tempo, promover flexibilidade e desempenho". A TI também tem mais opções de personalização no que diz respeito a funcionalidades como largura de banda e armazenamento.
Para as equipes de TI que estão migrando cargas de trabalho e aplicações VMware para a nuvem, a nova realidade é que não precisam escolher entre ambientes multilocatário ou de locatário único; eles podem usar ambos, dependendo de suas necessidades e das necessidades da organização. A chave é aproveitar os ambientes VMware existentes e todo o conhecimento e ferramentas nas quais eles já investiram.
Como escolher a solução certa? Tudo começa com a escolha de um provedor de nuvem que ofereça a flexibilidade de usar arquiteturas de nuvem multilocatário ou de locatário únicos por meio de uma variedade de modelos de implementação e preços.
