O principal benefício de usar o modelo de nuvem compartilhada multilocatário está na economia de custos. Com uma solução como o IBM Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared), as equipes de TI podem estender suas VMs para a nuvem com o máximo de flexibilidade e escalabilidade que precisarem. Ao fazer isso, eles podem escolher um modelo de preços sob demanda ou reservado, no qual pagam apenas pelo que é consumido.

Outra vantagem do modelo de nuvem multilocatário é que as migrações são rápidas e simplificadas. A TI pode começar a migrar VMs VMware para a nuvem em minutos usando um console de autoatendimento que facilita o aumento ou a redução rápido da capacidade para maximizar a eficiência de custos. Com um modelo de nuvem baseado no consumo, muitas equipes de TI descobrem que o modelo multilocatário é particularmente eficaz na criação de sites de recuperação de desastres ou no fornecimento de recursos de nuvem para equipes de DevOps e desenvolvimento de software que se movem rapidamente.

O principal benefício do modelo de locatário único dedicado é permitir que a TI mantenha o controle sobre atividades como gerenciamento de atualizações, aplicação de patches e outras atividades até o nível do hipervisor. Conforme observado pelo TechTarget, as nuvens dedicadas "funcionam especialmente bem para cargas de trabalho com uso intensivo de Recursos" e são "criadas para reduzir o downtime e o custo de uma Organização e, ao mesmo tempo, promover flexibilidade e desempenho". A TI também tem mais opções de personalização no que diz respeito a funcionalidades como largura de banda e armazenamento.