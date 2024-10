As organizações devem oferecer oportunidades para o engajamento do cliente nos pontos de contato durante toda a jornada do cliente, onde quer que prefiram receber informações e fazer compras. Com aplicativos móveis e compras experimentais, os varejistas devem se conectar com os consumidores por meio de marketing e vendas omnicanal .

As compras online mostram todos os sinais de que manterão sua importância após a pandemia. Espera-se que as vendas de comércio eletrônico nos EUA atinjam 22,7% da participação de mercado de varejo1 (link externo a ibm.com) este ano, um aumento de 21,6% em relação a 2023, de acordo com a FTI Consulting. O foco em uma estratégia de experiência atende às necessidades dos clientes e ajuda as empresas de varejo a criar uma vantagem competitiva, ao aumentar a satisfação do cliente e a fidelidade à marca.

As empresas estabelecidas no setor de varejo estão cada vez mais sob a concorrência de empresas iniciantes de comércio eletrônico e marcas diretas ao consumidor e, por isso, precisam se concentrar em oferecer excelentes experiências do cliente.