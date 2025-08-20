O que são certificados de energia renovável (RECs)?

Publicado em: 22 de abril de 2024Contribuidora: Alexandra Jonker
Os certificados de energia renovável (RECs) são uma opção de aquisição de energia que certifica que o portador possui um megawatt-hora (MWh) de eletricidade zero carbono que foi gerada por fontes de energia renovável e entregue à rede elétrica.
Os RECs são gerados a partir de usinas de energia que produzem energia renovável ou "energia verde" a partir de recursos de energia renovável, como vento, solar, geotérmica, hidrelétrica e biomassa. A produção de energia renovável gera dois produtos que podem ser vendidos no mercado: a energia em si e os atributos não energéticos da geração de eletricidade renovável, como os benefícios ambientais e sociais (ou seja, os RECs).
Os RECs também são comumente chamados de "etiquetas verdes" ou "créditos de energia renovável". Existem também RECs chamados certificados de energia renovável solar (SRECs) que existem especificamente para energia solar, ou eletricidade produzida por painéis solares. Além disso, certificados de atributos de energia semelhantes na UE são chamados de garantias de origem (GOs) e certificados internacionais de energia renovável (I-RECs), que são usados em mais de 50 países.
As organizações usam RECs — juntamente com outros tipos de certificados de atributos de energia, como créditos de emissões zero (ZECs) — para apoiar metas de energia limpa associadas à luta contra as mudanças climáticas e cumprir com as regulamentações de emissões de carbono.
Os RECs representam eletricidade que poderia ter sido gerada por combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural. Dessa forma, os RECs podem ajudar a reduzir as emissões do Escopo 2 de uma organização associadas à compra de eletricidade. No entanto, os RECs não garantem que o consumo de energia de uma organização seja totalmente renovável nem criam economias de emissões da mesma forma que as compensações de carbono.
Uma compensação de carbono representa a evitação, destruição, redução ou sequestro de uma tonelada métrica de emissões de CO2 em um lugar para compensar uma tonelada de emissões em outro lugar. Compensações de carbono geralmente representam reduções diretas de emissões ou sequestro de carbono de iniciativas de compensação, como reflorestamento ou gerenciamento de resíduos. As organizações podem usar compensações de carbono para reduzir ou compensar sua pegada de carbono das emissões dos Escopos 1, 2 e 3.
Em contraste, os RECs são normalmente aplicados apenas aos cálculos de emissões do Escopo 2 e não devem ser usados para reduzir as emissões dos Escopos 1 ou de Escopo 3. Isso porque os RECs não reduzem diretamente as emissões. Em vez disso, um REC representa os atributos ambientais positivos da geração de energia renovável. A compra de RECs apoia o mercado de energia renovável e a geração de energia renovável, permitindo que sejam usados como instrumentos baseados no mercado ou ferramentas usadas para lidar com as emissões associadas à compra de eletricidade.
Os RECs que são comprados com sua eletricidade associada são considerados "combinados". Os RECs comprados separadamente da eletricidade são considerados "não combinados".
Embora os RECs não combinados não forneçam diretamente eletricidade renovável a uma organização, eles enviam um sinal de mercado para apoiar o desenvolvimento de energia renovável. As organizações podem optar por comprar RECs não combinados para avançar suas metas de sustentabilidade e apoiar projetos de energia renovável, pois podem não ter fornecedores de energia renovável ou suporte de políticas em sua área ou não conseguem gerar sua própria energia renovável no local.
Os RECs têm sido criticados devido à sua associação com o "greenwashing". Isso ocorre porque as empresas podem comprar RECs e declarar suas operações como renováveis enquanto continuam a usar combustíveis fósseis e emitindo a mesma quantidade de emissões. Por exemplo, uma empresa que consome 100 MWh de eletricidade anualmente de uma rede elétrica movida a combustíveis fósseis pode comprar 100 RECs de um projeto solar e ser considerada 100% movida a energia solar por um ano. Assim, a empresa pode declarar zero emissões para os 100 MWh de eletricidade consumida.1
No entanto, a compra de RECs gera receita para projetos de energia renovável através de contratos de compra de energia (PPAs). PPAs são contratos de longo prazo entre fornecedores de energia renovável (como desenvolvedores de parques eólicos) e compradores de energia renovável (como organizações). Nos PPAs, os desenvolvedores recebem um preço fixo por cada MWh de energia renovável que geram. Em troca, o comprador recebe os RECs associados.
Assim, enquanto a compra de RECs por uma única organização pode não impactar significativamente as emissões totais da rede elétrica, muitas organizações comprando RECs enviam um sinal de mercado para aumentar a demanda geral. Com o tempo, isso pode proporcionar benefícios ambientais, como ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
As compras de RECs são categorizadas em dois tipos de mercado e comprador: voluntário e de conformidade.
Muitas regiões, estados e países possuem padrões de portfólio renovável (RPS), também chamados de padrões de eletricidade renovável (RES), para o uso de energia renovável. Essas são políticas regulatórias que exigem que as empresas de serviços públicos forneçam uma certa parte de sua energia a partir de fontes renováveis.
Os compradores de RECs de conformidade são os produtores de energia ou empresas de serviços elétricos obrigados a cumprir o RPS. Eles frequentemente não geram uma porcentagem alta o suficiente de eletricidade renovável por conta própria e, portanto, precisam comprar RECs para compensar. Quando a compra de RECs ocorre em locais com essas políticas, é chamado de mercado de conformidade. Os RECs do mercado de conformidade geralmente são mais caros e precisam atender a certos critérios definidos nos padrões.2
Um mercado voluntário de RECs é impulsionado pelo desejo dos compradores de adquirir eletricidade renovável para atender a objetivos de sustentabilidade, emissões ou ambientais. Os compradores voluntários de RECs escolhem comprá-los independentemente de quaisquer políticas regulatórias. Eles são frequentemente organizações ambientalmente conscientes com compromissos de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, mas também podem ser indivíduos, como proprietários de residências. Os mercados voluntários geralmente têm preços mais baixos do que os mercados de conformidade.
O mercado voluntário de RECs tem pouca supervisão regulatória. Por essa razão, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) recomenda que os consumidores comprem RECs certificados e verificados por terceiros.
De acordo com a EPA, a certificação responde à pergunta: "Este produto atende aos padrões aceitáveis de qualidade?" A verificação responde: "Como sei que estou recebendo o que paguei?" Atualmente, nos EUA, apenas uma organização certifica RECs: o programa Green-e Energy do Center for Resource Solutions.3
Além da certificação e verificação de terceiros, no mercado de energia dos EUA, existem duas abordagens aceitas para rastrear a propriedade da eletricidade renovável: sistemas de rastreamento baseados em certificados e o método de rastreamento do caminho do contrato.
Os sistemas de rastreamento baseados em certificados emitem RECs para o gerador. Cada REC emitido inclui atributos exclusivos de dados de energia renovável, como o tipo de combustível renovável ou a localização da instalação renovável, bem como um número de identificação exclusivo. Esse número de identificação garante que os RECs sejam mantidos por apenas uma organização de cada vez. Esses sistemas são normalmente bancos de dados eletrônicos que permitem aos detentores transferir RECs da mesma forma que as pessoas transferem dinheiro em sistemas bancários on-line.4
O método de rastreamento do caminho do contrato é o método mais antigo no mercado. É usado para verificar, rastrear e traçar a propriedade dos RECs do gerador ao consumidor. Inclui uma auditoria de terceiros apoiada por vários documentos de prova de geração e transferência de propriedade (como declarações juramentadas e recibos de contrato).5
O Protocolo de Gases de Efeito Estufa, ou Protocolo de GEE, é uma organização que desenvolveu um padrão internacional para contabilidade corporativa e relatórios de emissões. Ele fornece padrões, orientações, ferramentas e treinamento para empresas e governos medirem e gerenciarem emissões.
A orientação do Escopo 2 do Protocolo de GEE é uma emenda ao Padrão Corporativo de Contabilidade e Relatórios. Ele padroniza como as empresas medem as emissões de eletricidade e outras compras de energia. Ele foi criado em resposta à incerteza sobre como a compra de energia contribui para a redução de emissões do Escopo 2.
A orientação inclui requisitos, critérios de qualidade e recomendações para empresas contabilizarem as compras de eletricidade (incluindo RECs) em seus inventários de GEE. De acordo com o Protocolo de GEE, tais medidas criam um "nível elevado de transparência que pode desempenhar um papel fundamental em liberar a demanda corporativa por mais eletricidade renovável".6
Capture e rastreie seus certificados de energia renovável e apoie a emissão de relatórios baseados no mercado com software de gerenciamento de emissões de GEE da IBM Envizi.
Transforme sua ambição de sustentabilidade em ação com soluções de transição para energia limpa.
Veja como a IBM está usando o Envizi para coletar dados de mais de 6.500 contas de consumo por ano, calcular emissões e acompanhar o progresso em direção às metas de sustentabilidade.
Simplifique a captura, a consolidação, o gerenciamento, a análise e a emissão de relatórios dos seus dados ambientais, sociais e de governança (ESG) com o IBM Envizi ESG Suite.
1 "Opções de aquisição de energia renovável no caminho para a neutralidade de carbono" IBM, 7 de junho de 2021."
2 "Visão geral dos certificados de energia renovável (CER)" (link fora de ibm.com), Better Buildings, Departamento de Energia dos EUA, 2024.
3 "Certificação e verificação" (link fora de ibm.com), EPA, 15 de janeiro de 2024.
4,5 "Sistemas de rastreamento de energia renovável" (link fora de ibm.com), EPA, 21 de fevereiro de 2024.
6 "Guia de Escopo 2" (link fora de ibm.com), Protocolo de Gases de Efeito Estufa.