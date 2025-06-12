O que é LangSmith?

LangChain e LangSmith são ferramentas para apoiar o desenvolvimento de LLM, mas o propósito de cada ferramenta varia.

LangChain é um framework Python de código aberto que simplifica a construção e implementação de aplicação LLM. Ele conecta múltiplos componentes do LLM em workflows estruturados usando blocos de construção modulares, como cadeias, agentes e memória. Esses componentes possibilitam a integração de LLMs com ferramentas externas, interfaces de programação de aplicativos (APIs) e fontes de dados para construir aplicativos complexos. Em vez de depender de um único modelo, ele suporta o encadeamento de modelos para tarefas como compreensão de texto, geração de respostas e raciocínio, permitindo que cada etapa se baseie na anterior. O LangChain oferece suporte à engenharia de prompt por meio de modelos reutilizáveis e se integra ao LangGraph para o design visual do fluxo de trabalho. Essa capacidade o torna especialmente poderoso para a criação de agentes de conversação e sistemas de IA que exigem manipulação de contexto e progressão lógica.

Além disso, o LangSmith é a espinha dorsal operacional dos recursos de desenvolvimento do LangChain. Enquanto o LangChain ajuda a criar workflows, o LangSmith ajuda a garantir que eles funcionem sem problemas, oferecendo ferramentas para depuração, monitoramento e gerenciamento de sistemas complexos de AI. O LangSmith oferece visibilidade profunda do comportamento do modelo, facilitando a identificação de problemas de desempenho, rastreando erros e otimizando respostas em tempo real. Ele também oferece suporte à orquestração em vários modelos e pipelines, permitindo implementação e coordenação perfeitas. O LangSmith oferece integração perfeita com ferramentas externas, como TensorFlow, Kubernetes. Ele também pode ser integrado aos principais provedores de nuvem, como AWS, GCP e Azure, além de oferecer suporte robusto para configurações híbridas e implementações no local. O LangSmith apoia o desenvolvimento de aplicações de IA do mundo real, incluindo chatbot e outros sistemas interativos, como agentes de IA, assistentes virtuais e interfaces de conversação. Esse recurso ajuda os desenvolvedores a simplificar os workflows.

Juntos, o LangChain e o LangSmith simplificam todo o processo de desenvolvimento, da prototipagem à produção.