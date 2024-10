Como cada componente em uma arquitetura Kubernetes é interdependente de outros componentes, a observabilidade exige uma abordagem mais holística.

A observabilidade do Kubernetes exige que as organizações vão além da coleta e análise de dados em nível de cluster a partir de registros, rastreamentos e métricas; conectar pontos de dados para entender melhor os relacionamentos e eventos nos clusters do Kubernetes é fundamental para o processo. Isso significa que as organizações devem contar com uma estratégia de observabilidade personalizada e nativa da nuvem e examinar todas as fontes de dados disponíveis no sistema.

A observabilidade em um ambiente K8s envolve:

1. Indo além de métricas, registros e aplicativos. Assim como o monitoramento de máquina virtual (VM), a observabilidade do Kubernetes deve levar em conta todos os dados de log (de contêineres, nós mestres e de trabalho e a infraestrutura subjacente) e métricas em nível de aplicativo. No entanto, diferentemente das VMs, o Kubernetes orquestra interações de contêineres que transcendem aplicativos e clusters. Dessa forma, os ambientes do Kubernetes armazenam enormes quantidades de dados valiosos tanto fora quanto dentro de clusters e aplicativos de rede. Isso inclui dados em pipelines de CI/CD (que alimentam clusters K8s) e fluxos de trabalho GitOps (que alimentam clusters K8s).

O Kubernetes também não expõe métricas, logs e dados de rastreamento da mesma forma que os aplicativos e VMs tradicionais. O Kubernetes tende a capturar "instantâneos" de dados ou informações capturadas em um ponto específico do ciclo de vida. Em um sistema em que cada componente dentro de cada cluster registra diferentes tipos de dados em diferentes formatos em diferentes velocidades, pode ser difícil — ou impossível — estabelecer a observabilidade simplesmente analisando pontos de dados discretos.

Além disso, o Kubernetes não cria arquivos de registro mestre no nível do aplicativo ou do cluster. Cada aplicativo e cluster registra dados em seu respectivo ambiente, de modo que os usuários precisam agregar e exportar dados manualmente para ver tudo em um só lugar. E como os contêineres podem girar para cima, para baixo ou desaparecer completamente em segundos, até mesmo os dados agregados manualmente podem entregar uma imagem incompleta sem o contexto adequado.

2. Priorizar o contexto e a correlação de dados. Tanto o monitoramento quanto a observabilidade são partes essenciais da manutenção de uma infraestrutura eficiente do Kubernetes. O que os diferencia é uma questão de objetivo. Enquanto o monitoramento ajuda a esclarecer o que está acontecendo em um sistema, a observabilidade visa esclarecer por que o sistema está se comportando da maneira que está. Para esse fim, a observabilidade eficaz do Kubernetes prioriza a conexão dos pontos entre os pontos de dados para chegar à causa raiz dos gargalos de desempenho e problemas de funcionalidade.

Para entender o comportamento do cluster do Kubernetes, você precisa entender cada evento individual em um cluster dentro do contexto de todos os outros eventos do cluster, o comportamento geral do cluster e quaisquer eventos que levaram ao evento em questão.

Por exemplo, se um pod começar em um nó de trabalho e terminar em outro, você precisará entender todos os eventos que estão acontecendo simultaneamente nos outros nós do Kubernetes e todos os eventos que estão acontecendo em seus outros serviços do Kubernetes, servidores de API e namespaces para ter uma compreensão clara da mudança, sua causa raiz e suas possíveis consequências.

Em outras palavras, apenas monitorar tarefas geralmente é inadequado em um ambiente Kubernetes. Para alcançar a observabilidade do Kubernetes, receber insights relevantes do sistema ou realizar análises precisas de causa raiz, as equipes de TI devem ser capazes de agregar dados de toda a rede e contextualizá-los.

3. Usando ferramentas de observabilidade do Kubernetes. Implementar e manter a observabilidade do Kubernetes é uma tarefa grande e complexa. No entanto, utilizar as estruturas e ferramentas certas pode simplificar o processo e melhorar a visualização geral dos dados e a transparência.

As empresas podem escolher entre uma variedade de soluções de observabilidade, incluindo programas que automatizam a agregação e a análise de métricas (como Prometheus e Grafana), programas que automatizam o registro (como ELK, Fluentd e Elasticsearch) e programas que facilitam a visibilidade do rastreamento (como Jaeger). Soluções integradas, como o OpenTelemetry, podem gerenciar todas as três principais práticas de observabilidade. E soluções personalizadas e nativas da nuvem, como Google Cloud Operations, AWS X-Ray, Azure Monitor e IBM Instana Observability, oferecem ferramentas de observabilidade e painéis Kubernetes otimizados para clusters em execução em sua infraestrutura.