ESB versus microsserviços: qual é a diferença?

As empresas usam o barramento de serviço empresarial (ESB) há décadas para conectar aplicações umas às outras. Normalmente, essas aplicações eram monolíticas — construídas de forma abrangente, incluindo todos os serviços necessários dentro do aplicativo. Em seguida, veio a expansão dos serviços de nuvem e dos microsserviços separados conectáveis. Como os microsserviços representam uma mudança fundamental na forma como as empresas gerenciam seus recursos, é útil explorar o papel que tanto o ESB quanto os microsserviços desempenham para entender as vantagens de um sobre o outro.
Um ESB, ou barramento de serviço empresarial, é uma abordagem de integração que usa um componente de software centralizado para criar integrações entre aplicações. Para criar um ESB, os desenvolvedores constroem um barramento de comunicação entre diferentes aplicações. Em seguida, eles permitem que cada aplicação se comunique com o barramento, o que, por sua vez, permite o compartilhamento de dados e comunicações entre as aplicações conectados. Essa abordagem padronizada para integração de aplicações significa que o DevOps não precisará construir integrações personalizadas ponto a ponto para cada aplicação.
Ajuda a visualizar o ESB no contexto de como ele é usado na arquitetura de computação geral. Os ESBs são os blocos de construção da SOA, ou arquitetura orientada a serviços, uma abordagem de arquitetura projetada para fomentar a comunicação entre serviços por meio de acoplamento flexível. A SOA é a abordagem abrangente para a arquitetura de um sistema, e o ESB é a ferramenta de comunicação que torna essa abordagem possível.
Para obter mais informações sobre como o ESB se encaixa na arquitetura SOA, leia “ESB e SOA”.
Microsserviços são uma abordagem de arquitetura nativa da nuvem na qual uma única aplicação é composta de muitos componentes independentes e implantáveis, ou serviços. Um afastamento da abordagem tradicional de aplicação monolítica de grandes aplicações fortemente acopladas, os microsserviços utilizam contêineres. O uso de contêineres cria um sistema escalável e distribuído que evita os gargalos de um banco de dados central.
Os microsserviços são separados por sua capacidade de negócios. Por exemplo, o carrinho de compras, os dados do cliente e as informações do produto de uma aplicação são armazenados em seu próprio banco de dados e se comunicam em tempo real por meio de APIs, fluxo de eventos ou protocolos de mensagens para criar a funcionalidade geral da aplicação.
A principal distinção entre ESB e microsserviços é que um ESB é uma ferramenta de integração, enquanto microsserviços são como o nome sugere: pequenos componentes que são combinados para criar uma aplicação.
Um ESB é um hub centralizado e padronizado que insere, transforma e produz dados para que várias aplicações e serviços possam se comunicar facilmente. Os microsserviços estão livres de dependências de outros microsserviços. Podem ser conectados e desconectados de aplicações conforme a necessidade. Embora adotem abordagens diferentes, o ESB e os microsserviços têm o mesmo objetivo: tornar o desenvolvimento e as operações de aplicações baseadas na nuvem mais fáceis e eficientes.
Para entender completamente a diferença entre ESB e microsserviços, é útil analisar não apenas como eles se comparam, mas também como ESB e microsserviços se relacionam com seus respectivos modelos de arquitetura.
Uma arquitetura de microsserviços é composta por muitos serviços altamente especializados que as equipes de desenvolvimento conectam para criar a funcionalidade de uma aplicação. Conforme o projeto da arquitetura de microsserviços continua avançando, os benefícios de desacoplar os serviços aumentam; eles são mais ágeis, escaláveis e responsivos às necessidades das organizações atuais.
O ESB, por outro lado, é um produto inicialmente projetado para a era dos sistemas legados pré-nuvem. As integrações demoram mais para serem desenvolvidas e são menos flexíveis do que se você adotar uma abordagem de arquitetura de microsserviços. O hub de integração centralizado de um ESB pode facilitar a solução de problemas do que a identificação da causa em seus microsserviços. No entanto, sem tolerância a falhas, o ESB também pode ser um ponto único de falha para toda a empresa, o que resulta em um problema geral maior a ser corrigido.
Para saber mais sobre a diferença entre arquitetura ESB e SOA e arquitetura de microsserviços, leia "SOA versus microsserviços: qual é a diferença?"
Algumas vantagens e desvantagens do uso do ESB incluem o seguinte:
Alguns benefícios e desvantagens do uso de microsserviços incluem o seguinte:
A resposta curta é não. Um ESB pode conectar serviços web pequenos e especializados e serviços e aplicações mais antigos de toda a empresa. Isso o torna a melhor solução para integrar grandes soluções locais com soluções SaaS e outros ambientes baseados na nuvem.
No entanto, nos últimos anos, os microsserviços se tornaram o modelo de arquitetura preferido em muitas organizações. Existem várias razões pelas quais os microsserviços têm a vantagem sobre ESB e SOA hoje:
Aqui estão alguns casos de uso para quando os microsserviços seriam a abordagem de arquitetura preferida:
Embora os microsserviços tenham a vantagem hoje, o ESB provavelmente adaptará os aspectos arquitetônicos dos microsserviços para atender à demanda. O crescimento da tecnologia de contêineres e a necessidade de integrar múltiplos ambientes de nuvem influenciarão a forma como a arquitetura ESB é utilizada e como ela evoluirá e se tornará mais moderna.
Enquanto as empresas hoje buscam uma solução sem interrupções para migrar a infraestrutura de TI para a nuvem híbrida, elas precisarão de uma abordagem moderna para a integração. Para muitas empresas, isso incluirá a transformação de cargas de trabalho baseadas em padrões SOA e ESB para um modelo mais leve e flexível.
As empresas podem aproveitar a escalabilidade e a flexibilidade da nuvem implementando microsserviços independentes, enquanto garantem que os sistemas legados permaneçam relevantes com as ofertas de ESB em evolução. O uso da automação pode padronizar o processo, independentemente da abordagem, tornando a transição mais rápida e eficiente. A IBM dá acesso a recursos de automação impulsionados por IA, incluindo fluxos de trabalho criados previamente, para ajudar a acelerar a inovação e as transformações digitais.
