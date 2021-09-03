ESB versus microsserviços: qual é a diferença?

A principal distinção entre ESB e microsserviços é que um ESB é uma ferramenta de integração, enquanto microsserviços são como o nome sugere: pequenos componentes que são combinados para criar uma aplicação.

Um ESB é um hub centralizado e padronizado que insere, transforma e produz dados para que várias aplicações e serviços possam se comunicar facilmente. Os microsserviços estão livres de dependências de outros microsserviços. Podem ser conectados e desconectados de aplicações conforme a necessidade. Embora adotem abordagens diferentes, o ESB e os microsserviços têm o mesmo objetivo: tornar o desenvolvimento e as operações de aplicações baseadas na nuvem mais fáceis e eficientes.

Para entender completamente a diferença entre ESB e microsserviços, é útil analisar não apenas como eles se comparam, mas também como ESB e microsserviços se relacionam com seus respectivos modelos de arquitetura.

Uma arquitetura de microsserviços é composta por muitos serviços altamente especializados que as equipes de desenvolvimento conectam para criar a funcionalidade de uma aplicação. Conforme o projeto da arquitetura de microsserviços continua avançando, os benefícios de desacoplar os serviços aumentam; eles são mais ágeis, escaláveis e responsivos às necessidades das organizações atuais.

O ESB, por outro lado, é um produto inicialmente projetado para a era dos sistemas legados pré-nuvem. As integrações demoram mais para serem desenvolvidas e são menos flexíveis do que se você adotar uma abordagem de arquitetura de microsserviços. O hub de integração centralizado de um ESB pode facilitar a solução de problemas do que a identificação da causa em seus microsserviços. No entanto, sem tolerância a falhas, o ESB também pode ser um ponto único de falha para toda a empresa, o que resulta em um problema geral maior a ser corrigido.

Para saber mais sobre a diferença entre arquitetura ESB e SOA e arquitetura de microsserviços, leia "SOA versus microsserviços: qual é a diferença?"