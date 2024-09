Amultinuvem leva as coisas um passo adiante e permite que as organizações usem duas ou mais nuvens de diferentes provedores de nuvem. Esse tipo de computação em nuvem pode incluir qualquer combinação de recursos de IaaS, PaaS ou SaaS. Com a multinuvem, as cargas de trabalho podem ser executadas em diferentes ambientes de nuvem, para atender às necessidades exclusivas. Isso também significa que as empresas podem evitar o lock-in com fornecedor.

Para saber mais sobre como essas opções se comparam, consulte “Distributed Cloud vs. Hybrid Cloud vs. Multicloud vs. Edge Computing.”