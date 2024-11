Insights automatizados e análise estatística





Embora o PLN roube os holofotes, os resultados recentes da pesquisa Magic Quadrant da Gartner indicam que o recurso mais procurado para plataformas de análise de dados e business intelligence (ABI) não é a consulta de linguagem natural, mas os insights automatizados. Em outras palavras, os usuários corporativos estão mais preocupados com os resultados do que com o processo de obtenção desses resultados.1

As melhores soluções de análise de dados aumentada aliviam o fardo de decidir exatamente como questionar seus dados para obter insights, liberando os usuários corporativos para se concentrarem em como agir com base nesses insights. Além dos recursos de NLP no nível superficial, um LLM pode atuar como um mecanismo de tomada de decisões em tempo real. Isso capacita uma plataforma moderna de análise de dados aumentada a adaptar a análise ao contexto específico da solicitação de um usuário de uma maneira muito mais dinâmica do que seria possível com regras IF-THEN simples.

Por exemplo, o software de análise de dados aumentada pode inferir, a partir da natureza de uma solicitação, que tipo de dados serão examinados e que tipo de análise é desejada e, em seguida, sugerir de forma inteligente esquemas ideais de visualização de dados. As soluções de análise de dados aumentada também podem executar análises em vários modelos de forecasting e destacar as previsões do modelo que oferecem a maior certeza. Assim, as plataformas podem oferecer insights sobre o processo de previsão, em vez de simplesmente emitir previsões.

Os insights automatizados também capacitam a análise proativa de dados, destacando valores discrepantes e tendências emergentes à medida que surgem, em vez de esperar que a consulta certa os traga à tona. Por exemplo, ferramentas de análise de dados automática podem identificar uma queda inesperada nas métricas de engajamento do cliente, alertando os usuários corporativos sobre alguma falha da experiência do cliente, para que ela possa ser compreendida e abordada.

Análise de dados preditiva e análise de dados prescritiva

Uma plataforma de análise de dados ideal deve ser capaz de fornecer múltiplas lentes de análise de dados para entender o passado e tomar decisões informadas sobre o futuro. Existem quatro subconjuntos principais de insights analíticos, todos essenciais para o processo de tomada de decisões.

A análise de dados descritiva se preocupa com a análise objetiva: o que aconteceu ou o que está acontecendo? Por exemplo, no contexto das cadeias de suprimentos, a análise de dados descritiva pode explorar onde o dinheiro está sendo gasto ou onde há escassez de inventário.

A análise de dados diagnóstica visa entender o passado: por que as coisas aconteceram. Por exemplo, a análise do comportamento anterior do cliente pode ser usada para explicar por que uma iniciativa de marketing em andamento está aquém das expectativas.

A análise de dados preditiva visa prever o futuro: a probabilidade de que algo aconteça ou os resultados esperados para o possível curso de ação. A análise de dados preditiva normalmente representa a base de uma operação de business intelligence, fundamentando as decisões em uma compreensão mais profunda de suas prováveis consequências.