O que é consultoria baseada em ativos? 

A consultoria baseada em ativos e a consultoria tradicional representam duas abordagens distintas para a prestação de serviços de consultoria, cada uma com sua própria metodologia, proposta de valor e modelo operacional.

Na consultoria de gestão tradicional, o principal ativo é o capital humano - os consultores contam com seu conhecimento, experiência e tempo para analisar problemas, criar soluções e oferecer consultoria personalizada aos clientes. Cada compromisso é geralmente tratado como um projeto único, com os consultores dedicando tempo e recursos consideráveis para entender as necessidades do cliente e desenvolver estratégias personalizadas. A consultoria tradicional prospera com relacionamentos profundos e individuais com os clientes e soluções personalizadas, mas pode ser demorada e cara, pois o processo depende muito do esforço manual e da atenção individualizada do consultor.

A consultoria baseada em ativos utiliza ferramentas, tecnologias e frameworks reutilizáveis como o núcleo de sua oferta de serviços. Em vez de confiar apenas na experiência humana, as empresas desenvolvem ativos proprietários, como plataformas orientadas por IA e ferramentas de diagnóstico, e utilizam métodos comprovados, que podem ser aplicados em vários clientes. Essa abordagem possibilita que os consultores otimizem os processos, automatizem tarefas repetitivas e forneçam resultados mais rápidos e consistentes.

Por exemplo, em vez de fazer análises financeiras manualmente, uma empresa de consultoria pode utilizar uma ferramenta de IA criada previamente para avaliar a saúde financeira, permitindo que os consultores se concentrem em insights estratégicos. A consultoria baseada em ativos também oferece escalabilidade e economia, pois os clientes podem reutilizar as ferramentas com o passar do tempo ou inscreverem-se em serviços contínuos.

Uma diferença fundamental entre as duas abordagens está em seu foco e eficiência. A consultoria tradicional é altamente personalizada e trabalhosa, ideal para lidar com desafios complexos ou únicos que exigem uma insight humana aprofundada. Por outro lado, a consultoria baseada em ativos enfatiza a eficiência e a reutilização, tornando-a mais adequada para situações em que soluções padronizadas podem ser aplicadas ou quando os clientes precisam de suporte contínuo e automático.

Enquanto a consultoria tradicional prospera na personalização, a consultoria baseada em ativos apresenta insights mais rápidos e baseados em dados com custos mais baixos utilizando ativos predefinidos. Essa abordagem de consultoria pode ser valiosa para startups, pois oferece uma maneira acessível e escalável de acessar soluções avançadas e obter vantagem competitiva desde o início, sem grandes custos iniciais. A consultoria baseada em ativos também se alinha à crescente demanda por sustentabilidade, permitindo que as empresas forneçam soluções eficientes e economizadoras de recursos que são adaptáveis com o passar do tempo.

Na consultoria tradicional, os clientes pagam pelo tempo e pela experiência dos consultores com base no projeto. A consultoria baseada em ativos aumenta o valor por meio de ativos reproduzíveis e escaláveis que podem ser reutilizados em todos os projetos, impulsionando o ROI a longo prazo. Preços e monetização giram em torno de modelos flexíveis, como assinaturas ou licenciamento, refletindo o valor contínuo de ferramentas reutilizáveis integradas em soluções mais amplas.

O suporte para ativos de consultoria geralmente é de propriedade conjunta entre o cliente e o consultor, pois esses ativos se tornam parte da infraestrutura de TI do cliente. O licenciamento geralmente é mais flexível, permitindo que os clientes tenham acesso total para utilizar e modificar os ativos dentro de sua organização, ao contrário das licenças mais rígidas vistas nos produtos tradicionais. Essa abordagem combina o pensamento do produto com serviços de consultoria para oferecer soluções eficientes e escaláveis.

Em última análise, a consultoria baseada em ativos e a consultoria tradicional podem se complementar. A consultoria baseada em ativos possibilita que as empresas escalonem seus serviços e apresentem resultados mais consistentes, enquanto a consultoria tradicional se concentra em lidar com necessidades estratégicas diferenciadas e de alto nível, onde a criatividade humana e a solução de problemas são essenciais.