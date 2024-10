Com o APM, o CIO, o CTO e outros tomadores de decisão de uma organização podem fazer investimentos mais estratégicos com uma melhor compreensão do custo total de propriedade de cada parte do portfólio. Ao utilizar o gerenciamento de portfólio de aplicações, uma organização está dando suporte à sua transformação digital e aos objetivos de negócios de forma inteligente e eficaz.

Gerentes e profissionais de aplicações têm melhores insights sobre as aplicações de software da organização com APM; ele oferece métricas para medir o benefício comercial de cada um. Algumas fontes de informações existentes para avaliar antes da integração do APM incluem CMDBS, ferramentas de gerenciamento de portfólio de aplicações e ferramentas de gerenciamento de ativos de TI .