O Apache Kafka é uma plataforma de streaming distribuído de código aberto que permite aos desenvolvedores criar aplicações orientadas a eventos em tempo real. Com o Apache Kafka, os desenvolvedores podem criar aplicações que usam continuamente registros de dados de streaming e oferecem experiências em tempo real aos usuários.

Seja verificando o saldo da conta, assistindo à Netflix ou navegando no LinkedIn, os usuários de hoje esperam experiências quase em tempo real dos aplicativos. A arquitetura orientada a eventos do Apache Kafka foi projetada para armazenar dados e transmitir eventos em tempo real, tornando-se tanto um broker de mensagens quanto uma unidade de armazenamento que permite experiências de usuário em tempo real em muitos tipos diferentes de aplicações.

O Apache Kafka é um dos sistemas de processamento de dados de código aberto mais populares disponíveis, com quase 50.000 empresas o usando e uma participação de mercado de 26,7%.