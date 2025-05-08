Engenharia de confiabilidade local, ou SRE, é uma abordagem que trata problemas de operações como se fossem problemas de software. O termo foi originalmente nomeado e descrito em 2003 por Ben Treynor Sloss, engenheiro do Google. Como disciplina, a SRE tem como objetivo manter a disponibilidade, o desempenho e a eficiência de um sistema em particular.
SRE pode ser difícil de definir. É uma abordagem ou disciplina, e não um conjunto prescritivo de tarefas, assumindo diferentes formas de acordo com as necessidades de uma determinada organização. Felizmente, existem sete princípios da engenharia de confiabilidade local que podem ajudar a orientar uma equipe de SRE rumo ao sucesso.
Grande parte do desenvolvimento de software é justamente focada na criação, incluindo o DevOps, um campo relacionado, mas distinto, que se preocupa mais com todo o ciclo de vida de um produto. Mas o trabalho está longe de estar completo quando o sistema é lançado. No prefácio do guia do Google sobre SRE, os autores observam que “40 a 90% dos custos totais de um sistema são incorridos após o nascimento.” A SRE se ocupa do que acontece depois do lançamento, visando garantir que um produto continue o mais utilizável possível.
O elemento mais importante da SRE é a confiabilidade e o tempo de atividade do sistema. O melhor serviço do mundo não pode servir a ninguém se não estiver operacional. A SRE, portanto, foca em minimizar o downtime e criar sistemas confiáveis.
As equipes de SRE também garantem que todos os elementos do produto estejam atualizados, por meio do gerenciamento cuidadoso de atualizações de software e segurança. Normas e regulamentações estão sujeitas a mudanças, e as equipes de engenharia garantem conformidade contínua.
As práticas de SRE também podem trazer economias financeiras. Muitos dos princípios centrais de SRE estão relacionados a eficiências que podem levar a economias significativas de custo e esforço, incluindo automação e gerenciamento de recursos.
Os sete princípios de SRE incluem:
Embora a SRE esteja fortemente preocupada em gerenciar e limitar o downtime, isso não significa que o objetivo seja manter os serviços com 100% de confiabilidade. Na verdade, um dos pilares centrais da SRE é que 100% de confiabilidade não é apenas irrealista, como também não é necessariamente o resultado mais desejável.
Na SRE, o risco é entendido como um contínuo, em que a redução do risco se torna exponencialmente mais difícil e custosa à medida que se aproxima de 100% de confiabilidade. Tentar passar de 99,99% confiável para 99,999% confiável é muito mais difícil do que passar de 80% para 99%. Os recursos necessários para se aproximar cada vez mais de 100% reduzem a capacidade da equipe de desenvolvimento de executar outras tarefas, como inovar com novos recursos e atualizações. Em vez disso, uma equipe possui orçamentos de erro para representar quantidades apropriadas de falha.
Outro ponto contra a confiabilidade total, por mais contraintuitivo que pareça, é que os clientes normalmente não percebem melhorias de confiabilidade além de um certo limite. Não é apenas custoso; também há pouca recompensa. O ideal é que uma meta seja definida e alcançada, mas não ultrapassada em excesso.
Em vez disso, a SRE utiliza métricas de disponibilidade para medir a aceitabilidade do risco de downtime. Em uma métrica, um ano com 99,99% de confiabilidade incluiria 52,6 minutos de downtime. Métricas mais complexas consideram a possibilidade de downtime em uma localização ou em um elemento de um serviço, enquanto outros permanecem ativos.
Uma equipe de SRE deve avaliar cada serviço e determinar um nível aceitável de falta de confiabilidade. Quanto downtime é aceitável? Diferentes tipos de falhas, originadas de diferentes causas, têm efeitos diferentes na experiência do usuário? Quanto (em termos de trabalho e finanças) custará para ultrapassar esse limite? Onde está o equilíbrio?
Escolher metas e medir quão efetivamente essas metas são alcançadas, e por quê, é vital para uma equipe de SRE. Um objetivo de nível de serviço, ou SLO, é uma meta específica e mensurável que representa um nível de qualidade definido pela equipe de SRE. Esses SLOs podem assumir a forma de várias métricas, mas disponibilidade, taxa de consultas, taxa de erros e tempo de resposta são comuns.
Esses objetivos são medidos por meio de um indicador de nível de serviço, ou SLI, que é uma medição bruta de desempenho, como a latência. Nesse caso, o SLI seria a métrica de latência, e o SLO seria manter essa métrica abaixo de um certo limite. Os SLOs, por sua vez, podem fazer parte de um acordo de nível de serviço, ou SLA, que é um contrato entre provedor e usuário que define os SLOs, bem como as consequências por não atingi-los.
Escolher SLOs pode ser complicado. Idealmente, os SLOs devem ser estruturados em torno do que é mais importante para os usuários. Para um serviço de jogos em nuvem, por exemplo, o SLO pode girar em torno da baixa latência, mas a latência não teria tanta relevância para um serviço de contabilidade.
O ideal é que um engenheiro de confiabilidade local use relativamente poucos SLOs para focar em atingir esses objetivos; o mais importante é acertar a tarefa principal. Definir metas realistas também é importante; como discutido anteriormente, perfeição não é nem realista nem desejável.
Os criadores de SRE fazem questão de definir trabalho excessivo ("toil") como uma categoria de esforço que se sobrepõe, mas não é o mesmo que trabalho. Trabalho excessivo é, na verdade, composto por aquelas tarefas manuais que escalam linearmente, que são tipicamente manuais e repetitivas, e que muitas vezes podem ser realizadas por automação.
Trabalho que precisa ser feito repetidamente é classificado como trabalho excessivo; de preferência, uma tarefa individual deveria exigir apenas uma ou duas execuções. Trabalho que não melhora o produto também é excessivo. “Se o seu serviço permanece no mesmo estado depois de terminar uma tarefa, provavelmente era trabalho excessivo”, escreve Vivek Rau, do Google. Correções de bugs, melhorias de funcionalidades e otimizações não são trabalho excessivo, mas baixar métricas manualmente é. Resposta a incidentes (que pode incluir significativa coordenação entre engenheiros e equipes de operações) não é trabalho excessivo, e as táticas de gerenciamento de incidentes devem ser planejadas antes do lançamento.
Há também o trabalho excessivo cognitivo. Você já teve uma receita básica que usa de vez em quando, mas precisa olhar os ingredientes e medidas todas as vezes? Isso é trabalho excessivo cognitivo: é um desperdício de tempo e esforço ter que reaprender algo repetidamente. Em vez disso, a SRE defende a criação de mais guias e padrões, que eliminam a necessidade de lembrar ou reaprender continuamente metodologias e tarefas.
Uma das partes mais importantes da engenharia de confiabilidade local é o monitoramento: usar ferramentas para medir, analisar e melhorar continuamente os recursos principais e o desempenho do sistema. Esses recursos principais geralmente incluem o que é chamado de os “quatro sinais de ouro” do monitoramento:
Latência: no nível mais básico, quanto tempo leva para atender a uma solicitação? Observe que isso pode variar dependendo se a solicitação foi bem-sucedida ou não; às vezes, uma mensagem de erro pode demorar significativamente mais para ser processada.
Tráfego: qual é a carga ou demanda colocada sobre o serviço? As unidades específicas podem variar; pode ser visualizações de página, transações ou solicitações HTTP.
Erros: geralmente medidos por taxa, os erros podem incluir buscar dados incorretos, buscar dados mais lentamente do que o definido em um SLA ou não conseguir buscar de forma alguma.
Saturação: essencialmente, a saturação é uma medida de quão próximo da capacidade um serviço está. Compreender a saturação é importante porque alguns serviços começam a falhar, a ficar lentos ou a produzir mais erros quando se aproximam de 100% de saturação.
Existem muitas ferramentas de monitoramento que podem coletar dados, definir referências, depurar e analisar problemas, fornecer dashboards de observabilidade úteis e alertar as SREs sobre possíveis interrupções ou outros problemas. Também é importante fornecer relatórios robustos de post-mortem após a resolução de um incidente, explicando o contexto do incidente, causa raiz e gatilhos, impacto, metodologia de resolução e lições para o futuro. Um post-mortem detalhado e objetivo pode ser inestimável para evitar repetir o mesmo erro.
Assim como em muitos outros elementos da tecnologia moderna, o objetivo de incorporar a automação em um fluxo de trabalho é libertar os engenheiros de tarefas repetitivas que não agregam valor. Com esse tempo livre recém-criado, os engenheiros podem então trabalhar em tarefas que a automação não consegue realizar: criação, ideação, orientação em larga escala e mais.
A automação pode ser especialmente valiosa para os seguintes objetivos:
Consistência: o problema das tarefas manuais e repetitivas não é apenas que podem ser entediantes e consumir tempo de ações mais valiosas. Se essas tarefas, como a criação de contas de usuário, forem realizadas por ferramentas de automação, erros e inconsistências podem ser quase eliminados. Um novo funcionário pode fazer as coisas de maneira diferente de um antigo; um usuário pode inserir acidentalmente um valor no campo errado. Um processo automatizado (geralmente) não fará isso.
Escalabilidade: a escalabilidade é um benefício de longo prazo importante da automação. Vamos pegar nosso exemplo anterior de criação de contas de usuário. Se a criação de contas aumentar exponencialmente, a carga de trabalho para o humano responsável pela configuração da conta também aumentará exponencialmente, afastando esse funcionário de outros aspectos potencialmente mais valiosos do trabalho. Um sistema automatizado não terá esse problema.
Velocidade: certas tarefas, como encontrar e corrigir bugs no código, podem levar muito tempo para um humano. Sistemas de software automatizados têm a capacidade de monitorar grandes quantidades de dados e podem frequentemente detectar erros mais rapidamente do que humanos por meio de reconhecimento avançado de padrões e outras ferramentas. As correções podem ser aplicadas com a mesma rapidez, muitas vezes sem qualquer envolvimento humano.
Há também, é claro, perigos que acompanham qualquer processo de automação. Estes incluem:
Custos iniciais: automações precisam ser criadas antes de serem implementadas. Isso pode exigir uma quantidade significativa de tempo, esforço e até custos de hardware. O valor da automação deve ser considerado como um equilíbrio entre o esforço para criá-la e os recursos reais que economizará uma vez lançada.
Manutenção: tarefas automatizadas podem dar a impressão de que podem rodar para sempre, mas isso geralmente não acontece. O código de automação deve ser mantido atualizado e sincronizado com outros códigos e atualizações de sistema. Se novos recursos forem adicionados, o código de automação também poderá precisar ser atualizado por intervenção humana para incluir novas ações ou para evitar erros.
A inteligência artificial oferece algumas possibilidades novas e empolgantes para a SRE, mais obviamente no campo da automação. Tanto os custos iniciais quanto a manutenção podem, teoricamente, ser modulados por novos modelos de IA. Dito isso, a IA também traz novos potenciais pontos problemáticos: alucinação, segurança e privacidade, mais notavelmente.
Engenharia de lançamentos é uma subdisciplina da engenharia de software especificamente focada nas etapas necessárias para, bem, lançar software. Essas etapas incluem versionamento, cronogramas de lançamento, builds contínuos ou periódicos, a seleção e coleta de métricas de lançamento e muito mais. Na SRE, a engenharia de lançamento é incorporada desde o início, e não como uma reflexão tardia; o objetivo é evitar uma designação aleatória de tarefas de lançamento no último minuto.
A engenharia de lançamentos, como disciplina, inclui vários princípios fundamentais. Estes incluem:
Automação e autoatendimento: idealmente, muitos processos de lançamento podem ser automatizados e exigem interação mínima ou nenhuma interação dos engenheiros. Isso garante lançamentos rápidos e estáveis.
Velocidade: na engenharia de lançamentos, uma filosofia de lançamentos rápidos e frequentes é preferida. Ao disponibilizar os lançamentos rapidamente, talvez até com frequência horária durante o período inicial, há menos mudanças entre as versões. Essa velocidade permite testes e solução de problemas mais fáceis.
Compilações herméticas: os processos de compilação devem ser totalmente independentes da própria máquina de compilação, usando os compiladores, bibliotecas e ferramentas mais populares. “Se duas pessoas tentarem compilar o mesmo produto na mesma revisão no repositório de código-fonte em máquinas diferentes, esperamos resultados idênticos”, escreve Dinah McNutt, do Google.
Padrões e políticas: por razões de segurança, é vital que haja verificações em determinadas tarefas, incluindo implementação, alterações no código-fonte, novos lançamentos e mudanças na configuração da compilação.
Grande parte da engenharia de confiabilidade local está a serviço da simplicidade. O software é, escreve Max Luebbe do Google, “inerentemente dinâmico e instável”. Com isso em mente, a simplicidade é fundamental para minimizar potenciais problemas e tentar conter essa instabilidade inerente.
Com esse objetivo, a engenharia de confiabilidade local promove várias tarefas que podem simplificar e esclarecer um projeto.
Cadastre-se agora para saber como a análise de dados avançada com IA pode criar novas oportunidades de crescimento e inovação para sua empresa. Acesse insights de especialistas e saiba como as soluções de IA podem melhorar a eficiência operacional, otimizar recursos e levar a resultados de negócios mensuráveis.
Conheça a mais recente publicação do IBM® Redbooks sobre modernização de mainframes para ambientes de nuvem híbrida. Aprenda estratégias para usar na prática, soluções de arquitetura e técnicas de integração a fim de gerar agilidade, inovação e sucesso nos negócios.
Explore como o IBM® Wazi Deploy e os recursos de linguagem modernos podem simplificar o DevOps do seu IBM® Z/OS. Saiba como a automação e as ferramentas de código aberto melhoram a eficiência em todas as plataformas.
Embarque em sua jornada de transformação de DevOps com o programa de aceleração de DevOps da IBM. Esse programa orienta as empresas ao longo de estágios críticos, como avaliação, treinamento, implementação e adoção, para alcançar uma implementação de DevOps tranquila e eficiente.
Aproveite o poder da IA e da automação para resolver problemas de forma proativa em todo o stack de aplicações.
Utilize softwares e ferramentas de DevOps para desenvolver, implementar e gerenciar aplicações nativas da nuvem em diversos dispositivos e ambientes.
Aumente a agilidade e o crescimento dos negócios. Modernize suas aplicações de forma contínua em qualquer plataforma com nossos serviços de nuvem e consultoria.
Aproveite o poder da IA e da automação para resolver problemas de forma proativa em todo o stack de aplicações.