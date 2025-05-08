Assim como em muitos outros elementos da tecnologia moderna, o objetivo de incorporar a automação em um fluxo de trabalho é libertar os engenheiros de tarefas repetitivas que não agregam valor. Com esse tempo livre recém-criado, os engenheiros podem então trabalhar em tarefas que a automação não consegue realizar: criação, ideação, orientação em larga escala e mais.

A automação pode ser especialmente valiosa para os seguintes objetivos:

Consistência: o problema das tarefas manuais e repetitivas não é apenas que podem ser entediantes e consumir tempo de ações mais valiosas. Se essas tarefas, como a criação de contas de usuário, forem realizadas por ferramentas de automação, erros e inconsistências podem ser quase eliminados. Um novo funcionário pode fazer as coisas de maneira diferente de um antigo; um usuário pode inserir acidentalmente um valor no campo errado. Um processo automatizado (geralmente) não fará isso.

Escalabilidade: a escalabilidade é um benefício de longo prazo importante da automação. Vamos pegar nosso exemplo anterior de criação de contas de usuário. Se a criação de contas aumentar exponencialmente, a carga de trabalho para o humano responsável pela configuração da conta também aumentará exponencialmente, afastando esse funcionário de outros aspectos potencialmente mais valiosos do trabalho. Um sistema automatizado não terá esse problema.

Velocidade: certas tarefas, como encontrar e corrigir bugs no código, podem levar muito tempo para um humano. Sistemas de software automatizados têm a capacidade de monitorar grandes quantidades de dados e podem frequentemente detectar erros mais rapidamente do que humanos por meio de reconhecimento avançado de padrões e outras ferramentas. As correções podem ser aplicadas com a mesma rapidez, muitas vezes sem qualquer envolvimento humano.

Há também, é claro, perigos que acompanham qualquer processo de automação. Estes incluem:

Custos iniciais: automações precisam ser criadas antes de serem implementadas. Isso pode exigir uma quantidade significativa de tempo, esforço e até custos de hardware. O valor da automação deve ser considerado como um equilíbrio entre o esforço para criá-la e os recursos reais que economizará uma vez lançada.

Manutenção: tarefas automatizadas podem dar a impressão de que podem rodar para sempre, mas isso geralmente não acontece. O código de automação deve ser mantido atualizado e sincronizado com outros códigos e atualizações de sistema. Se novos recursos forem adicionados, o código de automação também poderá precisar ser atualizado por intervenção humana para incluir novas ações ou para evitar erros.

A inteligência artificial oferece algumas possibilidades novas e empolgantes para a SRE, mais obviamente no campo da automação. Tanto os custos iniciais quanto a manutenção podem, teoricamente, ser modulados por novos modelos de IA. Dito isso, a IA também traz novos potenciais pontos problemáticos: alucinação, segurança e privacidade, mais notavelmente.