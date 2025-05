Principais tendências de compras

Tradicionalmente, as organizações gerenciavam os processos de compras por meio de diversos mecanismos diferentes, como planilhas, chamadas telefônicas, e-mails, entre outros. A nova tecnologia de compras digitais está ajudando as empresas a gerenciar todas as partes móveis envolvidas no gerenciamento de compras e a tornar as equipes mais ágeis e eficientes, resultando em oportunidades de redução de custos e maior criação de valor. Muitas organizações estão optando por uma transformação digital de sua função de compras como parte de uma implementação mais ampla de um sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP). Essa abordagem integrativa pode ajudar as empresas a rastrear dados de compras e dá a elas visibilidade sobre outras funções de negócios, como contabilidade, recursos humanos e gerenciamento de relacionamento com fornecedores.

Ao substituir processos manuais, as ferramentas de compras digitais podem reduzir erros humanos e eliminar gargalos de compras, que podem se tornar dispendiosos e disruptivos. A análise de dados em tempo real permite que as organizações rastreiem padrões de gastos, monitorem o desempenho dos fornecedores e ajudem a manter bons relacionamentos com seus fornecedores. Separadamente, a digitalização de processos de compras pode ajudar na conformidade, ao criar trilhas de auditoria claras e automatizadas, minimizando o risco de não conformidade. Algumas operações de compras também estão utilizando a tecnologia blockchain para simplificar ainda mais o gerenciamento e a visibilidade de contratos.