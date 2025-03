Nem toda aplicação orientada por IA requer uma orquestração complexa. Chamadas simples de API para OpenAI, Hugging Face ou Anthropic geralmente são suficientes. O LangChain apresenta camadas extras que, embora aplicáveis em alguns contextos, podem complicar desnecessariamente os fluxos de trabalho básicos de desenvolvimento.

Por exemplo, um desenvolvedor que está criando um chatbot com tecnologia GPT-4 pode precisar apenas de um script Python com integração à API do GPT-4, um banco de dados para armazenar as interações do usuário e um pipeline de PLN simples para processar as respostas. Os modelos integrados do LangChain para essas tarefas são úteis, mas nem sempre necessários. Alguns desenvolvedores preferem alternativas leves que lhes permitam trabalhar diretamente com APIs de LLM sem sobrecarga extra.

Muitos desenvolvedores estão buscando explorar frameworks alternativos que priorizem a flexibilidade, prototipagem mais rápida e integração perfeita às arquiteturas de software existentes. No entanto, a ferramenta certa depende do tipo de aplicação que está sendo criada, do nível de personalização necessário e do fluxo de trabalho preferido do desenvolvedor.