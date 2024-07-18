Dez setores que usam computação distribuída

Embora não haja regras definidas sobre o que constitui um sistema de computação distribuída, mesmo a forma mais simples de computação distribuída geralmente possui pelo menos três componentes básicos:

Controlador primário do sistema: o controlador primário do sistema controla tudo dentro de um sistema distribuído e monitora e rastreia tudo o que transcorre dentro desse sistema. Seu maior trabalho é gerenciar e administrar cada solicitação de servidor que entra no sistema.

o controlador primário do sistema controla tudo dentro de um sistema distribuído e monitora e rastreia tudo o que transcorre dentro desse sistema. Seu maior trabalho é gerenciar e administrar cada solicitação de servidor que entra no sistema. Armazenamento de dados do sistema: O armazenamento de dados do sistema, geralmente localizado no vault, é o repositório do sistema para todos os dados compartilhados. Em sistemas "não desorganizados", os dados compartilhados podem estar em uma ou mais máquinas, mas todos os computadores usados no sistema precisam acessar o armazenamento de dados.

O armazenamento de dados do sistema, geralmente localizado no vault, é o repositório do sistema para todos os dados compartilhados. Em sistemas "não desorganizados", os dados compartilhados podem estar em uma ou mais máquinas, mas todos os computadores usados no sistema precisam acessar o armazenamento de dados. Banco de dados: os sistemas de computação distribuídos armazenam todos os seus dados em bancos de dados relacionais. Uma vez feito isso, os dados são compartilhados por grupos de usuários. Os bancos de dados relacionais colocam todos os trabalhadores na mesma página instantaneamente.

Além desses componentes principais, cada sistema de computação distribuída pode ser personalizado de acordo com as necessidades de uma organização. Uma das grandes vantagens de usar um sistema de computação distribuído é que o sistema pode ser expandido pela adição de mais máquinas, aumentando assim sua escalabilidade. A outra vantagem significativa é o aumento da redundância, portanto, se uma máquina na rede falhar por qualquer motivo, o trabalho do sistema continuará apesar desse ponto de falha.

O objetivo dos sistemas de computação distribuída é fazer com que a rede de computação distribuída funcione como se fosse um único sistema. Essa coordenação é realizada por meio de um sistema elaborado de troca de mensagens entre os diversos componentes.

Os protocolos de comunicação regem essa troca de mensagens e criam uma relação chamada "acoplamento" que existe entre esses componentes. Essa relação é expressa em uma das duas formas:

Acoplamento fraco: a conexão entre dois componentes fracamente acoplados é suficientemente leve para que mudanças em um deles não afetem o outro.

a conexão entre dois componentes fracamente acoplados é suficientemente leve para que mudanças em um deles não afetem o outro. Acoplamento forte: componentes fortemente acoplados operam com tamanha sincronização e paralelismo que o processo de “clusterização” usa componentes redundantes para garantir a continuidade do sistema.

Tolerância a falhas é outro conceito chave—um processo corretivo que permite a um SO responder e corrigir uma falha em software ou hardware, enquanto o sistema continua operando.

A computação distribuída também lida com os efeitos positivos e negativos da “concorrência”—a execução simultânea de múltiplas sequências de instruções operacionais. A principal entre suas qualidades positivas é o fato de que a simultaneidade permite recursos compartilhados e a computação paralela de vários threads de processos. (Embora a computação paralela não deva ser confundida com o processamento paralelo, que é um processo no qual as tarefas de tempo de execução são divididas em várias tarefas menores.)

Os pontos negativos associados à simultaneidade incluem o aumento da latência e até mesmo gargalos de tráfego, em que a quantidade de dados transferidos excede a largura de banda normal recomendada.