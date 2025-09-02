Pista de mármore branco com vários caminhos, com pequenas bolas de metal coloridas e prateadas

Serviços de consultoria em transformação de negócios

Cinco mudanças mentais ousadas para impulsionar a reinvenção com a IA agêntica

A IA certa, implementada com responsabilidade

Inovação e personalização da experiência do cliente impulsionadas por IA

Traga a eficiência orientada por IA para a sua transformação financeira

Redefina os fluxos de trabalho de talentos e RH com IA

Libere todo o potencial de seu negócio com a IA

Desde a concepção de uma estratégia de IA personalizada até a entrega de uma implementação bem-sucedida, a IBM® Consulting tem uma abordagem estruturada para ajudar os clientes em cada etapa de sua jornada de transformação com IA. Colaboramos com você para aproveitar todo o potencial da IA em toda a empresa, com confiança, responsabilidade e soluções e serviços personalizados para atender às suas metas específicas e necessidades do setor.
Estratégia e consultoria

Ajudamos a definir seu roteiro de transformação com IA, garantindo o alinhamento com seus objetivos de negócios para proporcionar resultados mensuráveis e de alto impacto.

 Soluções impulsionadas por IA

Aproveitando as tecnologias da IBM e dos parceiros do ecossistema, desenvolvemos soluções de IA personalizadas para resolver problemas de negócios complexos, desde a automação de processos até a previsão de tendências.

 Conhecimento de mercado

Com profundo conhecimento do setor, oferecemos soluções especializadas para áreas como serviços financeiros, saúde e varejo, garantindo relevância e eficácia.

 Implementação e adoção sem dificuldades

Nós levamos suas iniciativas de IA do conceito à escala por meio de métodos comprovados de implementação e integração, com foco em IA responsável, gestão de mudanças e impacto mensurável.

Nossos especialistas

IBMista Matthew Candy sorrindo
Global Managing Partner, Strategy and Transformation, IBM Consulting

Matt Candy
IBMista Monica Porothi sorrindo
VP and Senior Partner, Global Finance Transformation Lead, IBM Consulting

Monica Proothi
IBMista Billy Seabrook sorrindo
Senior Partner, Global Chief Design Officer, Experience Strategy and Design Offering Leader, IBM Consulting

Billy Seabrook
IBMista Pushpinder Singh sorrindo
Partner, Global Practice Leader – Supply Chain Transformation and Offerings, IBM Consulting

Pushpinder Singh
IBMista Jamie Mackenzie sorrindo
Program Manager, IT Vendor Management CIO, Finance and Operations, IBM Consulting

Jamie Mackenzie
IBMista Kim Morick sorrindo
Global HR Technology Offering Leader, IBM Consulting

Kim Morick
IBMista Manish Goyal sorrindo
Senior Partner – Global AI and Analytics Leader, IBM Consulting

Manish Goyal
IBMista Rich Berkman sorrindo
VP and Senior Partner, Global Sales and Commerce Offering Leader, IBM Consulting

Rich Berkman

Recursos

Estratégia e governança de IA

Incorpore a governança de IA responsável à essência do seu negócio.

 Transformação da experiência do cliente

Idealize, projete e entregue experiências mais fluidas e personalizadas em toda a jornada do cliente para liberar valor e impulsionar o crescimento.

 Serviços de transformação financeira

Transforme suas operações financeiras com eficiência, integração e conformidade orientadas por IA para aumentar o crescimento.

 Consultoria de RH e transformação de talentos

Reinvente e modernize o RH com a IA em sua essência para proporcionar melhores resultados de negócios e liberar o potencial dos colaboradores e do negócio.

Serviços de estratégia de negócios

Ajudamos os clientes a gerar valor comercial e a resolver desafios complexos com a IA e outras tecnologias transformadoras.

 Serviços de consultoria em sustentabilidade

Aproveite a combinação certa de pessoas, processos e tecnologias para transformar a ambição de sustentabilidade em ação.

 Engenharia e design de produtos

Acelere os resultados de negócios e melhore a vantagem competitiva com produtos e plataformas personalizados.

IBM® iX

Nossa abordagem de transformação da experiência é baseada em design e em dados.

Estudos de caso

Logotipo da Riyadh Air

Incorporando IA em toda a empresa para encantar os clientes e melhorar a produtividade da Riyadh Air.

 Assista ao vídeo
Logotipo da Coca-Cola European Partners

A melhoria no gerenciamento de categorias e no sourcing é viabilizada por análises de dados impulsionadas por IA e otimização de aquisição.

 Explore as histórias de sucesso
Logotipo do MOL Group

Ajudando o MOL Group a extrair mais valor de suas operações de varejo para impulsionar o crescimento e a fidelidade do cliente.

 Leia o estudo de caso
Logotipo da Bio Rad

Modernizando o sistema de planejamento da cadeia de suprimentos da Bio-Rad Laboratories.

 Saiba mais sobre a Bio-Rad
Dê o próximo passo

