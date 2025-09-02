Desde a concepção de uma estratégia de IA personalizada até a entrega de uma implementação bem-sucedida, a IBM® Consulting tem uma abordagem estruturada para ajudar os clientes em cada etapa de sua jornada de transformação com IA. Colaboramos com você para aproveitar todo o potencial da IA em toda a empresa, com confiança, responsabilidade e soluções e serviços personalizados para atender às suas metas específicas e necessidades do setor.
Ajudamos a definir seu roteiro de transformação com IA, garantindo o alinhamento com seus objetivos de negócios para proporcionar resultados mensuráveis e de alto impacto.
Aproveitando as tecnologias da IBM e dos parceiros do ecossistema, desenvolvemos soluções de IA personalizadas para resolver problemas de negócios complexos, desde a automação de processos até a previsão de tendências.
Com profundo conhecimento do setor, oferecemos soluções especializadas para áreas como serviços financeiros, saúde e varejo, garantindo relevância e eficácia.
Nós levamos suas iniciativas de IA do conceito à escala por meio de métodos comprovados de implementação e integração, com foco em IA responsável, gestão de mudanças e impacto mensurável.
Incorpore a governança de IA responsável à essência do seu negócio.
Idealize, projete e entregue experiências mais fluidas e personalizadas em toda a jornada do cliente para liberar valor e impulsionar o crescimento.
Transforme suas operações financeiras com eficiência, integração e conformidade orientadas por IA para aumentar o crescimento.
Reinvente e modernize o RH com a IA em sua essência para proporcionar melhores resultados de negócios e liberar o potencial dos colaboradores e do negócio.
Ajudamos os clientes a gerar valor comercial e a resolver desafios complexos com a IA e outras tecnologias transformadoras.
Aproveite a combinação certa de pessoas, processos e tecnologias para transformar a ambição de sustentabilidade em ação.
Acelere os resultados de negócios e melhore a vantagem competitiva com produtos e plataformas personalizados.
Nossa abordagem de transformação da experiência é baseada em design e em dados.
Incorporando IA em toda a empresa para encantar os clientes e melhorar a produtividade da Riyadh Air.
A melhoria no gerenciamento de categorias e no sourcing é viabilizada por análises de dados impulsionadas por IA e otimização de aquisição.
Ajudando o MOL Group a extrair mais valor de suas operações de varejo para impulsionar o crescimento e a fidelidade do cliente.
Modernizando o sistema de planejamento da cadeia de suprimentos da Bio-Rad Laboratories.
A IBM desenvolveu uma aliança única com a Adobe em um ecossistema que abrange tanto tecnologia quanto serviços. Com uma abordagem pioneira no setor, recursos de consultoria abrangentes em todas as três nuvens da Adobe, soluções proprietárias da Adobe e uma reputação de lidar com alguns dos projetos mais complexos no ecossistema de clientes da Adobe.
Libere todo o potencial da nuvem da Microsoft com a orientação de nossos especialistas e soluções personalizadas. Conte com a IBM Consulting para ajudar na migração, na modernização e no gerenciamento na Microsoft Cloud, utilizando IA e mais de 30 anos de experiência em parceria.
Nossa parceria mundial é reconhecido em todos os continentes:
