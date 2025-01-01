يُعَدّ الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لنظام IBM Z نهجًا تقنيًّا قويًّا يجمع بين الأتمتة مع الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي. وصُمم خصيصًا لتبسيط إدارة أنظمة الكمبيوتر المركزي والعمليات، فهو يستخدم الأتمتة لاكتشاف وتحليل الأحداث وحالات الخلل داخل بيئات تقنية المعلومات المعقدة.
وهذا أمر بالغ الأهمية للشركات التي تواجه تحديات معقدة في بيئات تقنية المعلومات؛ لأنه يبسِّط العمليات ويتيح حل المشكلات بسرعة. من خلال تحديد الأخطاء المحتملة، وعزل المشكلات، وتحليل الأسباب الأساسية وتسريع حل المشكلات، نجد أن الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لـ IBM Z يتيح للمجموعات التركيز بشكل أكثر فعاليةً على تحقيق نتائج الأعمال.
استكشف حل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لنظام IBM Z الذي يكشف الحوادث ويتخذ قرار التعامل معها ويسارع في معالجتها بكل تعاون.
مراقبة التطبيقات الهجينة والبنية التحتية بشكل استباقي.
استخدم جميع مصادر البيانات لتحليل حالات الخلل وعزل المشكلات وتحديد الأسباب الأساسية.
نشر الأتمتة لتعزيز التعاون من أجل حل أسرع للحوادث.
حدِّد المهام ذات الأداء الضعيف بسرعة للحصول على حل أسرع باستخدام مراقبة الواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات للكشف المبكر عن حوادث IBM Z.
تجنب النقاط العمياء في قابلية ملاحظة التطبيقات من خلال تتبع المعاملات الشاملة، بما في ذلك موارد ®z/OS.
الكشف الاستباقي عن الحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي للوقت الفعلي وتحليلات الخلل التشغيلي للتعلم الآلي.
الوصول إلى البيانات التشغيلية وتنسيقها وتحليلها للمساعدة في فهم أداء النظام وتحسينه.
يمكن تسريع عملية تحديد الحوادث الهجينة باستخدام التحليلات التشغيلية في الوقت الفعلي.
احصل على رؤية واضحة للتفاعلات والتبعيات واربط أنشطة حالات الخلل عبر أنظمة z/OS الفرعية.
تشخيص أوجه القصور في التطبيق الموجودة في رمز التعليمات البرمجية أو موارد الخادم أو التبعيات الخارجية.
يساعدك على فهم التكاليف التشغيلية واتخاذ قرارات تتعلق بالسعة تتوافق مع أهداف العمل وتوقعاته.
حيث توفر أتمتة للنظام بشكل شامل وقائم على الأهداف والسياسات للوصول إلى أتمتة متسقة وموثوقة في جميع أنحاء المؤسسة.
يمكنك أتمتة أعباء العمل الشاملة مع جدولة تنبؤية مضمنة لإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة عبر المؤسسات.
يمكنك إدارة موارد التخزين بمساعدة الآلة ومهام التخزين المؤتمتة عبر المؤسسة لتحسين اتفاقيات مستوى الخدمة.
يمكن تحسين مرونة الأعمال وتقليل المخاطر من خلال تقديم رؤية فورية حول التبعيات المتبادلة للبيانات وفهم الثغرات الأمنية.
افهم كيفية تحسين إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM.