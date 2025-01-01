الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لـ IBM Z

استكشف استخدام نهج شامل يركز على عمليات الأعمال وسير العمل للتكيّف بنجاح مع الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.

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اكتشف كيف تؤدي الاستفادة من أساليب تحسين التكلفة التي تقدمها IBM إلى استمرار خفض التكاليف على منصة Z.

تصفح مقاطع الفيديو التي توضح كيف تُحدث حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من IBM ثورة في عمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمشاكل ومنعها قبل أن تؤثر على عملك.